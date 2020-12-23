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Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском

Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском (6 фото)

Автор:
23 декабря 2020 16:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: исламофобия   мусульмане   новости   новости сша   самолеты   сша   
697
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Мужчины утверждают, что почти год ждали извинений от авиакомпании Alaska Airlines за публичное унижение и нарушение их гражданских прав. Их высадили из самолета за переписку на арабском языке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исламофобия   мусульмане   новости   новости сша   самолеты   сша   
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8  комментариев
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4k
Алексей 2 часа назад
Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском
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23k
MatveiVainrub Час назад
Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском
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1k
Kariya Час назад
Ну а че, пусть благодарят своих исламнутых террористов, что людям не комильфо летать самолетами с подозрительными личностями. У них наверное еще и бороды по колено были, раз соседи пересрали и в телефоны им заглядывали, не будет ли что про бомбу. Они б там коврики еще расстелили, а потом обижались, чего их поспешно с полета б сняли))
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32k
parallax Час назад
Пусть благодарят братьев по конфесси, которые своими терактами и зверством, старательно обосрали имидж этой веры.
Не удивлюсь, если ислам во многих странах, вообще поставят вне закона.
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18k
ПаганецЪ Час назад
Пусть скажут спасибо своим единоверцам, которые за@бали уже весь мир.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Увы, но мусульманы зарекомендовали вы себя, как и негры. Слишком неоднозначное к ним отношение у людей и, по моему мнению, не напрасно
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10k
Serg2001 2 часа назад
Давно попадалась байках про мужика, который в израильском аэропорту свою жену громко по имени звал... Алла! Алла! Третий раз крикнуть не успел, потому что уже лежал мордой в пол с руками за спиной и приставленным к голове стволом... )
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542
Обратная сторона Луны Serg2001 Час назад
Алла, я в бар!

Старый анекдот ©
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