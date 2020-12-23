Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском

Мужчины утверждают, что почти год ждали извинений от авиакомпании Alaska Airlines за публичное унижение и нарушение их гражданских прав. Их высадили из самолета за переписку на арабском языке.
Два пассажира, Абобаккр и Мохаммед (фамилии неизвестны), рассказали об инциденте, который произошел в феврале 2020 года, в понедельник во время видеоконференции, организованной вашингтонским отделением Совета по американо-исламским отношениям (CAIR).
«Представьте, что вы ни в чем не виноваты, и тут вас внезапно обвиняют в преступлении», — передает слова Абобаккра канал KIRO7.
Представители CAIR назвали происшествие на борту рейса авиакомпании Alaska Airlines из Сиэтла в Сан-Франциско еще одним вопиющим примером того, «каково летать, когда ты мусульманин».
По данным организации по защите прав мусульман, 17 февраля 2020 года Абобаккр и Мохамед, которые являются гражданами США суданского происхождения, отправились в командировку и сели на рейс в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Они сидели в своих местах в первом классе, ожидая взлета, и Абобаккр отправил другу пару сообщений на арабском. Сидевший рядом пассажир, который не говорит на арабском и смог разобрать только несколько символов и эмодзи, доложил о сообщениях стюардессе, назвав их подозрительными. Из-за жалобы вылет задержали, а Абобаккра и Мохамеда сняли с самолета и допросили.
Представитель Alaska Airlines перевел сообщения на английский язык, и офицер полиции отметил в отчете, что представитель авиалинии не нашел в них «никакой угрозы». Одно из сообщений гласило: «Мир тебе, [К]апитан», за которым последовал обмен любезностями и, судя по всему, безобидное обсуждение фотографий.
«Когда было установлено, что угрозы безопасности нет, Alaska Airlines решила принять несколько унизительных и удручающих мер против Абобакка и Мохамеда», — заявили в CAIR.
«Неприятнее всего было тогда, когда агент вошел в самолет и заставил нас встать и выйти с вещами. Все видели, как нас уводили», — сказал Мохамед во время пресс-конференции.
Затем авиакомпания высадила всех пассажиров рейса и подвергла их еще одной проверке, пока Абобаккра и Мохамеда допрашивали агенты ФБР и АТБ (Администрации транспортной безопасности) на глазах у попутчиков. Весь багаж повторно осмотрели с собаками, а баки в туалете первого класса опустошили, поскольку один из мусульманских пассажиров успел им воспользоваться.
По словам Абобаккра и Мохамеда, когда их наконец отпустили, авиакомпания не разрешила им сесть на тот же рейс и не позволила продолжить путешествие вместе — им предоставили билеты на два отдельных рейса, которые отправлялись позже.
«Когда мы путешествовали в тот день, нас не встречали так, как других людей», — сказал Абобаккр на видеоконференции. «Из-за этого я чувствую себя ничтожным и чувствую, что не равен другим людям. Я не хочу, чтобы это повторилось».
Брианна Оффри, адвокат CAIR-WA, объяснила, что после инцидента 10 месяцев назад Абобаккр и Мохамед ожидали, что авиакомпания вернет им деньги за сорванную поездку и извинится, поэтому они не рассказали о случившемся сразу.
«Все, чего они действительно хотели, — это искренних извинений и обещания, что больше подобное ни с кем не случится. Если бы они их получили, мы бы сейчас не заговорили об этом, —сказала Оффри. — Но они их не получили, и затем ударил COVID-19. Поскольку авиакомпании принадлежат к отрасли, которая сильно пострадала от пандемии, наши клиенты в то время не хотели причинять дополнительный вред Alaska Airlines своим публичным заявлением. Но теперь, когда вакцину одобрили, и люди рано или поздно вернутся к путешествиям, стало как никогда важно получить обещание, что Аляска не будет обращаться с другими мусульманскими пассажирами так, как они обращались с нашими клиентами. Вот почему мы рассказываем их историю сейчас».
Alaska Airlines опубликовала заявление, в котором признала факт февральского инцидента и извинилась перед Абобаккром и Мохамедом. Изначально CAIR-WA планировала подать иск против Alaska Airlines в понедельник, но после того, как в пятницу с ней связались представители авиакомпании, правозащитная организация решила урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не удивлюсь, если ислам во многих странах, вообще поставят вне закона.
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