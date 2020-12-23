Двоих мусульман сняли с самолета за переписку на арабском

Два пассажира, Абобаккр и Мохаммед (фамилии неизвестны), рассказали об инциденте, который произошел в феврале 2020 года, в понедельник во время видеоконференции, организованной вашингтонским отделением Совета по американо-исламским отношениям (CAIR).

«Представьте, что вы ни в чем не виноваты, и тут вас внезапно обвиняют в преступлении», — передает слова Абобаккра канал KIRO7.

Представители CAIR назвали происшествие на борту рейса авиакомпании Alaska Airlines из Сиэтла в Сан-Франциско еще одним вопиющим примером того, «каково летать, когда ты мусульманин».