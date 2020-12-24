Жители района растрогали доставщика до слёз

Так Энтони Гаскин каждый свой рабочий день успевал доставить до 180 посылок в одном из районов штата Вирджиния. Мужчина всегда был приветлив и перекидывался несколькими словечками с клиентами.



В какой-то момент жители района поняли, что приезд курьера мог быть одним из самых ярких событий унылого дня. И несколько активистов предложили сделать доставщику приятное и поблагодарить его за работу.



22 декабря сотни людей пришли пешком, приехали на велосипедах и автомобилях к основному маршруту следования доставщика. Они дождались, пока фургон Энтони покажется на дороге и стали махать ему приветственными плакатами, гудеть сигналами.