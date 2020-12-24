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Жители района растрогали доставщика до слёз

Жители района растрогали доставщика до слёз (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 13:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Курьер   благодарность   вирджиния   добро   доставщик   сша   фургон   
1431
5
Пока люди всё больше работают удалённо и стараются лишний раз не выходить из дома, большая нагрузка ложится на курьеров.
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Метки: Курьер   благодарность   вирджиния   добро   доставщик   сша   фургон   
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18  комментариев
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10k
Serg2001 Час назад
Вот что карантин животворящий с людьми делает!... )
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17k
ЕвГений 7 минут назад
Негр здорового человека!
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1k
The Man from Okinawa 21 минуту назад
И еще...ни одного черного встречающего..Людишки просто "страхуются",показывая "мы сильно любим рубероид,не наказывайте нас"
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1k
The Man from Okinawa 23 минуты назад
Это потому,что он -черный.Белых в доставке нет?
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ни одного ниггера из встречающих...
А колени что не приклонили?
Мдяаааа....
Сдается мне что скоро они вспомнят про индейцев, и перед ними на колени падать начнут...
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37k
Андрей Бертон Полчаса назад
Вот, вот вам правильный Нигер!
Который не грабит, не тунеядствует, а делает свою работу. И люди уважают его, не зависимости от цвета его кожи.
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2
Племянник 53 минуты назад
идиотизм конечно, но работяге какой никакой но праздник. Лучше бы скинулись всей толпой ему на рождественский подарок, раз такой хороший человек. Он же явно не из любви к доставке пашет как лошадь.
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2
Племянник Андрей Бертон Полчаса назад
вот только, что-то мне подсказывает, что подарок чисто символический.
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8k
Владимир Племянник Полчаса назад
Подарок от начальства (которое там тоже было, стоит рядом) в конверте в руках. Обычно - несколько сотен баксов.
Подарок от начальства (которое там тоже было, стоит рядом) в конверте в руках. Обычно - несколько сотен баксов.
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1k
ALEX Племянник 17 минут назад
Подарок чисто символический.
.
Они ему собрали корзину подарков и конверт с деньгами.
А что они ему должны подарить? Дом что-ли?
.
Иногда для человека простое спасибо, дороже любого подарка!
Хотя такие меркантильные люди как ты такого не поймут.
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2
Племянник ALEX 7 минут назад
Ваша правда, я не понял бы этого флешмоба, если бы развозил по 180 посылок в сутки. Мне бы при такой работе капец как нужны были деньги, а не сытые рожи с плакатами и умилительными подачками. Но таким бездельникам как вы этого конечно же не понять
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1k
ALEX Племянник Минуту назад
Ты в курсе что ты долбайоб?!
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Комментарий удален. Причина: порнография
3k
1k
vargas Час назад
Блм чтотна это скажет?)))
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8k
harlamov Час назад
Ну что, загнивает пендостан?
У нас бы опи#дюлило бухое быдло мужика, а на фишках написали бы - так ему ниггеру и надо.
Скрепы, б#я.
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6k
bum-bum harlamov 20 минут назад
Ты своим опытом делишься, одуван?
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1k
ALEX bum-bum 15 минут назад
Почему одуван?
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