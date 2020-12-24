Жители района растрогали доставщика до слёз

Пока люди всё больше работают удалённо и стараются лишний раз не выходить из дома, большая нагрузка ложится на курьеров.
Так Энтони Гаскин каждый свой рабочий день успевал доставить до 180 посылок в одном из районов штата Вирджиния. Мужчина всегда был приветлив и перекидывался несколькими словечками с клиентами.
В какой-то момент жители района поняли, что приезд курьера мог быть одним из самых ярких событий унылого дня. И несколько активистов предложили сделать доставщику приятное и поблагодарить его за работу.
22 декабря сотни людей пришли пешком, приехали на велосипедах и автомобилях к основному маршруту следования доставщика. Они дождались, пока фургон Энтони покажется на дороге и стали махать ему приветственными плакатами, гудеть сигналами.
В какой-то момент жители района поняли, что приезд курьера мог быть одним из самых ярких событий унылого дня. И несколько активистов предложили сделать доставщику приятное и поблагодарить его за работу.
22 декабря сотни людей пришли пешком, приехали на велосипедах и автомобилях к основному маршруту следования доставщика. Они дождались, пока фургон Энтони покажется на дороге и стали махать ему приветственными плакатами, гудеть сигналами.
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Когда растроганный мужчина вышел из фургона, то ему вручили подарок, и сказали: "Спасибо, что всегда доставляете посылки с доброй улыбкой и очень дружелюбно".
Мужчина не смог сдержать слез, всех сердечно поблагодарил, сел в грузовик и продолжил делать свою работу.
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А колени что не приклонили?
Мдяаааа....
Сдается мне что скоро они вспомнят про индейцев, и перед ними на колени падать начнут...
Который не грабит, не тунеядствует, а делает свою работу. И люди уважают его, не зависимости от цвета его кожи.
.
Они ему собрали корзину подарков и конверт с деньгами.
А что они ему должны подарить? Дом что-ли?
.
Иногда для человека простое спасибо, дороже любого подарка!
Хотя такие меркантильные люди как ты такого не поймут.
У нас бы опи#дюлило бухое быдло мужика, а на фишках написали бы - так ему ниггеру и надо.
Скрепы, б#я.