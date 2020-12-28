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Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя

Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя (6 фото)

Автор:
28 декабря 2020 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жемчугов   Крымов   Общественный совет   дом-2   карьеры   
1450
6
Ранее Глеб Жемчугов, известный на реалити-шоу как "Клубничка", проходил лечение от алкоголизма в фонде "Трезвый Крым", а теперь будет заниматься формированием информационной политики и общественного мнения.
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Метки: Жемчугов   Крымов   Общественный совет   дом-2   карьеры   
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25  комментариев
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582
Максим 2 часа назад
Что-то даже комментировать не хочется. Точнее хочется, но не укладывается в рамки приличия.
Просто любопытно, а профессионалов набирать вообще планируют? Или певцы, спортсмены и вот такие клубнички стали некой нормой?
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1k
Алексей 2 секунды назад
Похоже дом2 не закрыли, они просто переползают в более подходящие места! С ТНТ на первый! Неплохой ход!
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2k
Свирепый Бамбр 20 минут назад
Хорошего человека глебом не назовут!
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2k
ALEX 42 минуты назад
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25k
Ashabad 53 минуты назад
Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя
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1k
Мистер Фикс Час назад
грустно...
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5k
Ivan Час назад
А куда еще податься ничего не умеющей бездари? Только в чиновники...
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3k
x3matic Час назад
Походу этот придурок в месте с этим Олегом Николаевичем,от пьянки лечились.Это какой то позор.
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11k
робт Час назад
бл*ядь этож получается что бузова в 2024...
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Ему самое место в жёлтом доме.
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450
Костя Шапкин 2 часа назад
Чиновник которого мы заслужили ((
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11k
Serg2001 2 часа назад
А я всегда говорил, что эта помойка не такая уж и безобидная... Она имеет свойство пускать метастазы по всей стране...
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−3
kazakh 2 часа назад
Крым попал в дурдом. А был такой нормальный полуостров
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13k
vikklu kazakh Час назад
Пока недоумки его не захватили.
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2k
александр 2 часа назад
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Общественный совет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым является совещательно-консультативным органом. Общественный совет не является юридическим лицом, он обеспечивает взаимодействие граждан с органами местного самоуправления.
Попросту говоря, это говорильня, где любой желающий может повысить свою самооценку, а если повезёт - погеморроить местную власть тупыми инициативами.
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5k
JACKAL 2 часа назад
СБРОД всякий набирают а потом удивляемся почему мы так живём?

- "Спасибо Олегу Николаевич Щербакову, председателю общественного совета, за оказанное доверие."

Олег Николаевич, вы в какой канализации сачком выловили ЭТО???????????????????????
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9k
Алексей 2 часа назад
Это какой то позор PS Собачье сердце
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Да уж... Это страну не победить! Ее не надо побеждать, надо просто подождать, пока она сама себя истребит суперабсурдами!....

Прискорбно все это и грустно... ((((
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7k
kaboza 2 часа назад
мда....совсем а%уели
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5k
JACKAL kaboza 2 часа назад
А Собчак в президенты лезла))))))))))) это вообще кабздец...
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11k
Serg2001 JACKAL Час назад
Никуда она не лезла. Окститесь. Она играла свою роль одного из кандидатов по согласованному сценарию. Так же как Жириновский с Зюгановым уже много лет создают вид наличия оппозиции и многопартийной системы в стране.
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34k
dima423 2 часа назад
И че?
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Едондер пуп dima423 Час назад
Перед каждым минусом проговаривается рифма, сто пудов)))
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