Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя

Ранее Глеб Жемчугов, известный на реалити-шоу как "Клубничка", проходил лечение от алкоголизма в фонде "Трезвый Крым", а теперь будет заниматься формированием информационной политики и общественного мнения.
В наше время никого не удивить тем, что актеры и спортсмены после выхода в тираж делают политическую и общественную карьеру. Правда, участников из "Дома-2" среди них пока не было, но над законами, определяющими жизнь страны, они трудятся.
А тут и Крыму "повезло"! Экс-участник реалити-шоу и бывший алкоголик Глеб Жемчугов стал помощником председателя Общественного совета муниципального образования Симферополя.
×
Раньше он "строил любовь" в самом тупом шоу отечественного ТВ, а теперь займется формированием общественного мнения.
Кстати, своего участия в реалити-шоу Жемчугов нисколько не стыдится и считает эту программу - учебником по отношениям. После "Дома-2", куда Жемчугов возвращался дважды, он работал редактором специальных программ в шоу "На самом деле", а когда его уволили с Первого канала за прогулы и пьянку, впал в депрессию и ушел в длительный запой. Для лечения ему пришлось отправиться в реабилитационный центр, где Жемчугов провел девять месяцев.
Впрочем, и на шоу к Жемчугову были претензии из-за сквернословия, пьянок и неадекватного поведения. Но теперь, говорит Глеб, все позади. Он изменился и готов работать на благо Отечества.
Впрочем, и на шоу к Жемчугову были претензии из-за сквернословия, пьянок и неадекватного поведения. Но теперь, говорит Глеб, все позади. Он изменился и готов работать на благо Отечества.
"Для меня честь стать частью команды, которая работает на благо людей и для процветания г. Симферополь и Республики Крым. Спасибо Олегу Николаевич Щербакову, председателю общественного совета, за оказанное доверие. Обещаю служить верой и правдой жителям республики Крым", - цитирует Жемчугова РИА. Хотя, может, нынешняя должность Жемчугова и мало что значит - так, принеси-подай, - но сам факт карьерного роста не может не изумлять. А чего добились вы в этом году (сарказм)?
Источник:
Ссылки по теме:
- ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё
- Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"
- "2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2"
- Россияне расследовали дерзкую кражу коврика
- Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"
Метки: Жемчугов Крымов Общественный совет дом-2 карьеры
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Просто любопытно, а профессионалов набирать вообще планируют? Или певцы, спортсмены и вот такие клубнички стали некой нормой?
Попросту говоря, это говорильня, где любой желающий может повысить свою самооценку, а если повезёт - погеморроить местную власть тупыми инициативами.
- "Спасибо Олегу Николаевич Щербакову, председателю общественного совета, за оказанное доверие."
Олег Николаевич, вы в какой канализации сачком выловили ЭТО???????????????????????
Прискорбно все это и грустно... ((((