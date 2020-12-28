Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя

Кстати, своего участия в реалити-шоу Жемчугов нисколько не стыдится и считает эту программу - учебником по отношениям. После "Дома-2", куда Жемчугов возвращался дважды, он работал редактором специальных программ в шоу "На самом деле", а когда его уволили с Первого канала за прогулы и пьянку, впал в депрессию и ушел в длительный запой. Для лечения ему пришлось отправиться в реабилитационный центр, где Жемчугов провел девять месяцев.



Впрочем, и на шоу к Жемчугову были претензии из-за сквернословия, пьянок и неадекватного поведения. Но теперь, говорит Глеб, все позади. Он изменился и готов работать на благо Отечества.