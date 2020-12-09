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Россияне расследовали дерзкую кражу коврика

Россияне расследовали дерзкую кражу коврика (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Кража Века   видео   коврик   крым   расследование   справедливость торжествует   юмор   
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Жители города Красноперекопска с замиранием сердца следили за судьбой резинового коврика, который дерзко похитила местная жительница прямо у дверей магазина. Сама воровка так и не призналась в деянии, отправив с повинной своего сына.

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Метки: Кража Века   видео   коврик   крым   расследование   справедливость торжествует   юмор   
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24  комментария
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Спустя 2 года
- Помнишь Любку, которая с нами училась?
- Ээм, нет
- Ну Любку Свинушкину. Она еще на рынке торгует
- Ммм, нет, что-то не припоминаю
- Ну, *блять. Ну та, которая коврик украла
- Аааа. Да, конечно помню. Любка Аладдин
- Да она самая. Приглашает на ДР. Мы с ребятами договорились, что подарки будут разные, а не как в прошлый раз
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−7
загнивают 14 минут назад
новости смехдержавы
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8k
Васильевна 16 минут назад
Преступление явно было запланировано заранее.
Судя по повадкам женщины, покупая что-нибудь у нее на рынке, нужно ходить со своими весами, и перепроверять вес, сумму и сдачи.
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1k
Feathery Полчаса назад
За одну только озвучку 2 лайка поставить надо!
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Так и будем дальше на картонке примерять. А могли бы на коврике.
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102
Катерина Полчаса назад
Смонтировали классно )). Молодцы! ))
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359
Владимир 41 минуту назад
Вонючая свинья, только ходит и смотрит что где стащить.
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1k
anatolis 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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23k
Григорий 56 минут назад
Россияне расследовали дерзкую кражу коврика
Россияне расследовали дерзкую кражу коврика
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1k
Александр Час назад
Россияне расследовали дерзкую кражу коврика Посмотреть
Россияне расследовали дерзкую кражу коврика
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2k
Борис Карабанов Час назад
Восстановление социальной справедливости: "Барыги аптечные на масках нахапали деньжищи!"
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1k
евгений 2 часа назад
Вот это сенсация))
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ну что можно сказать.
Видимо у хозяина аптеки очень много свободного времени, что бы заниматься просмотром записей с камер наблюдения из за такой мелочи, а затем тратить свое время на монтаж ролика и сливание в инет....
Иными словами - хозяин аптеки - человек говно изначально.
А продаванщица рыночная, - из той же породы.
ЗЫ;
Воровать нехорошо.
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9k
Великий Кормчий Час назад
Интересно, минусят нищеброды, или потомки тех, кого 40 лет по пустыне водили?
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19k
Сергей Шишкин Великий Кормчий 14 минут назад
То есть, следуя твоей логике, мелкая кража не кража?
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
часто вижу у базарных торгашек корзинки и тележки с супермаркетов
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5k
Сергей 2 часа назад
Россияне расследовали дерзкую кражу коврика
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12k
Совранский 2 часа назад
Фух, я то думал опять Обама))))))))))))))))))))))))))
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−141
im240 2 часа назад
это же насколько должен быть скучный городок, что бы история с ковриком могла иметь хоть какой-то резонанс..
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17k
Мойша 2 часа назад
Классика - мы тут без коврика маемся, а они так жируют с двумя.
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6k
Дарья 2 часа назад
вот как так?
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15k
Anna 2 часа назад
город маленький поговорить не о чем а тут на неделю разговоров
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Аарон Чупа 2 часа назад
свинота...
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