Россияне расследовали дерзкую кражу коврика

В итоге женщина вернула коврик ночью, но так и не извинилась.

"Женщина перед нами так и не извинилась. Видимо, очень стыдно ей стало. За неё пришел и извинился её сын. Мы считаем, что она усвоила урок — город маленький и все про этот случай уже знают и говорят только про это", - прокомментировали возращение имущества в аптеке.