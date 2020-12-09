Россияне расследовали дерзкую кражу коврика

Жители города Красноперекопска с замиранием сердца следили за судьбой резинового коврика, который дерзко похитила местная жительница прямо у дверей магазина. Сама воровка так и не призналась в деянии, отправив с повинной своего сына.
Камеры видеонаблюдения сняли на видео момент кражи резинового коврика. Местная жительница, пришедшая за покупками, сначала попинала коврик при входе в магазин, а на выходе и вовсе его унесла с собой. Хозяева магазина не стали обращаться в полицию и обратились к более грозной силе - к людям в соцсетях.
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Местные жители потребовали вернуть коврик и пригрозили полицией. Воровкой оказалась продавщица с местного рынка. В комментариях к видео пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто осудил женщину, и те, кто предложил ей подарить точно такой же коврик, ведь цена ему 150 рублей.
В итоге женщина вернула коврик ночью, но так и не извинилась.
"Женщина перед нами так и не извинилась. Видимо, очень стыдно ей стало. За неё пришел и извинился её сын. Мы считаем, что она усвоила урок — город маленький и все про этот случай уже знают и говорят только про это", - прокомментировали возращение имущества в аптеке.
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- Помнишь Любку, которая с нами училась?
- Ээм, нет
- Ну Любку Свинушкину. Она еще на рынке торгует
- Ммм, нет, что-то не припоминаю
- Ну, *блять. Ну та, которая коврик украла
- Аааа. Да, конечно помню. Любка Аладдин
- Да она самая. Приглашает на ДР. Мы с ребятами договорились, что подарки будут разные, а не как в прошлый раз
Судя по повадкам женщины, покупая что-нибудь у нее на рынке, нужно ходить со своими весами, и перепроверять вес, сумму и сдачи.
Видимо у хозяина аптеки очень много свободного времени, что бы заниматься просмотром записей с камер наблюдения из за такой мелочи, а затем тратить свое время на монтаж ролика и сливание в инет....
Иными словами - хозяин аптеки - человек говно изначально.
А продаванщица рыночная, - из той же породы.
ЗЫ;
Воровать нехорошо.