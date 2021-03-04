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Бингем-каньон — карьер, в котором добыча руды ведётся уже более 150 лет

Бингем-каньон — карьер, в котором добыча руды ведётся уже более 150 лет (14 фото + 1 тянучка)

Автор:
04 марта 2021 14:11
Сообщество : Факты
Метки: Бингем-каньон   добыча руды   карьеры   карьеры США   карьеры Северной Америки   открытый карьер   
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Бингем-каньон считается одним из самых больших карьеров на планете. Его размеры по-настоящему поражают.

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Метки: Бингем-каньон   добыча руды   карьеры   карьеры США   карьеры Северной Америки   открытый карьер   
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DyadyaSasha 10 минут назад
https://www.google.com/maps/place/Бингам Коппер Майн/@40.5221666,-112.1668958,9410m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x875299fbf94e3949:0xc450bdb3d868069f!8m2!3d40.5221684!4d-112.1493862https://www.google.com/maps/place/Бингам Коппер Майн/@40.5221666,-112.1668958,9410m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x875299fbf94e3949:0xc450bdb3d868069f!8m2!3d40.5221684!4d-112.1493862
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