Бингем-каньон считается одним из самых больших карьеров на планете. Его размеры по-настоящему поражают.
Медную руду впервые обнаружили в каньоне Бингем в 1848 году скотоводы Сэнфорд Бингхэм и Томас Бингхэм. Оказалось, что руду можно было добывать открытым способом. Спустя 15 лет - в 1863 году началась добыча медной руды.
Карьер в 1985-м году и в 2020-м
Помимо меди здесь добывают палладий, рений, золото и молибден.
Ежедневно из карьера извлекается около 450 тысяч тонн породы.
В 1966 году карьер был признан Национальным историческим памятником.
В 1920-х годах на карьере трудилось порядка 15 000 человек.
В 2013 году карьер обрушился. Оползень похоронил дороги, инфраструктуру и строительную технику. На Фишках был подробный пост об этом
Это, возможно, самый крупный исторический оползень невулканического происхождения в Северной Америке.
Пока разработка карьера продлена до 2030 года.
Источник:
- Экс-участник "Дома-2" вошел в Общественный совет в Крыму и стал помощником председателя
- Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM
- Как выглядели известные телеведущие в молодости
- Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма
- Сильно ли меняется человек за пять лет?
Понравилось32