Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"

За 16 существования телепроекта "Дом-2" туда приходило множество человек. Если в самом начале участники может и пытались строить там любовь, то со временем шоу превратилось в парад фриков. Молодые люди и леди шли туда за славой и деньгами. Впрочем, их ожидания оправдывались. Некоторые получили такую славу, которая до сих пор их преследует.
Недавно стало известно, что "Дом-2" уходит с ТНТ. Россияне возликовали и на волне этих радостных событий предлагаю вспомнить, кого отрыгнула эта преисподняя. Скажу сразу - нормальных людей вы тут не встретите. Нормальные люди на "Дом-2" не ходят.
Николай Должанский
Восемь лет назад на проект пришёл Николай Должанский. У него были проблемы с алкоголем и с женщинами. Вёл он себя неадекватно, провоцировал драки, пил прямо на проекте и из-за этого стал популярным. Женщины встречались с ним ради хайпа, а он их бил. После того как Коля покинул проект, он стал блогером. Собственно, как и многие участники.
Рита Керн
Силиконовая барышня никого удивить сейчас не сможет, но в 2016 году Рита стала сенсацией. Участники проекта были ей только рады, ведь рейтинги растут. Между прочим, у Риты очень религиозная семья - отец-священник воспитывал дочь в строгости.
Гоген Солнцев
Гоген Солнцев и до "Дома-2" принимал участие в разных шоу, но благодаря телестройке стал популярным. На проекте Гоген не задержался, и пошёл дальше. После "Дома-2" он снялся в других шоу, а в последнее время Солнцев пытается устроить свою жизнь с бабулей. Но это уже другая отвратительная история...
Елена Беркова
Кто не знает Беркову? Леночку знают все. Брюнетка была одной из первых участниц телепроекта и встречалась с Романом Третьяковым. Лену выгнали с "Дом-2" после того, как узнали о её весёлом прошлом. Как выяснилось, она актриса фильмов для взрослых. Странно, правда?
Эрика Кишева
Пожалуй, самый странный участник (участница) проекта. Эрика родилась мальчиком, которого назвали Тахир. Однако, внезапно Тахир стал девочкой и назвался Эрикой. На проект она пришла после операции по смене пола, поэтому ей не составило труда найти любимого мужчину.
Венцеслав Венгржановский
Венцеслав (настоящее имя Ярослав) появился на проекте 11 лет назад и тут же стал главным соперником Должанского. Мужчины (?) ссорились между собой и даже дрались из-за дам. Венц стал популярным благодаря своей откровенной глупости, которая распространилась по сети в виде очень смешных роликов.
Влад Кадони
Потомственный маг пришёл на шоу "Дом-2" в 2009 году, а теперь стал его ведущим. Перед этим он поучаствовал в 6 сезоне "Битвы экстрасенсов". Ни тёмная магия, ни привороты, ни обряды не помогли Владу найти свою любовь на проекте, зато сделали его популярным.
Руководство телеканала ТНТ подтвердило информацию о том, что в 2021 году из сетки его вещания исчезнет реалити-шоу «Дом-2». Об этом пресс-служба телеканала сообщила представителям СМИ.
Источник:
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