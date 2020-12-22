Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"

Восемь лет назад на проект пришёл Николай Должанский. У него были проблемы с алкоголем и с женщинами. Вёл он себя неадекватно, провоцировал драки, пил прямо на проекте и из-за этого стал популярным. Женщины встречались с ним ради хайпа, а он их бил. После того как Коля покинул проект, он стал блогером. Собственно, как и многие участники.

Рита Керн