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Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"

Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2" (9 фото)

Автор:
22 декабря 2020 14:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дом-2   знаменитости   интересное   прикол   фото   хорошая новость   шоу бизнес   юмор   
1574
9

За 16 существования телепроекта "Дом-2" туда приходило множество человек. Если в самом начале участники может и пытались строить там любовь, то со временем шоу превратилось в парад фриков. Молодые люди и леди шли туда за славой и деньгами. Впрочем, их ожидания оправдывались. Некоторые получили такую славу, которая до сих пор их преследует.

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Метки: дом-2   знаменитости   интересное   прикол   фото   хорошая новость   шоу бизнес   юмор   
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15  комментариев
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13k
Роман 43 минуты назад
Гораздо большие долб...бы и фрики те, кто смотрит этих "знаменитостей".
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1k
Пачо Эррера 7 минут назад
А Дом 1 был?
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5k
Ф Ив 8 минут назад
Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"
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8k
Алексей 12 минут назад
Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"
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5k
Ivan 23 минуты назад
Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2"
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5k
Rus77 Полчаса назад
Маги, алкоголики - вы серьёзно?! Это комплимент для сборища этих тупых дегенератов!
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Переедут на СТС ?
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8k
ScorpionDS 36 минут назад
Только Елена Беркова заслуживает уважения, все остальные не понятно кто ...
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950
Инквизитор РФ 36 минут назад
Главное чтобы не открыли дом-3
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16k
nobody® 38 минут назад
Пришёл на проект и тут же стал главным соперником тому, кто придёт только через 3 года. Хорошая статья! И почему-то не написали ни слова про более прославившихся
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18k
Дмитрий nobody® 10 минут назад
Я вижу вы в теме!
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16k
nobody® Дмитрий 7 минут назад
Я вижу, что написано в статье. И я в теме, что в ней нет Собчак и Бузовой, как минимум. Очевидные же вещи
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5k
Дмитрий 42 минуты назад
А как же Бузова??????? Забыли мать ее, драконов, млять)))
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1k
Walther Дмитрий 15 минут назад
Ну почему сразу забыли? Бузова - это такая редкая животная , которая появляется ниоткуда, против твоей воли, когда ее совсем не ждешь...
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9k
Алексей 46 минут назад
Шоу компрочикос
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