"2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2"

Если верить информации ТНТ, то последняя серия скандального телешоу, длившегося 16 лет, выйдет 30 декабря и будет идти целых два часа. Многие россияне отметили, что это лучший подарок на Новый год (не двухчасовой эфир, а именно закрытие). P.S. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.
9. Нашлись и те, кто планирует пересмотреть эти 16 лет заново
12. Есть версия, что речь идёт не о полном закрытии, а о смене формата, так как данный устарел и не приносит должных рейтингов
Санлайт 2.0, здравствуйте!
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