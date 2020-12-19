"2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2"

Если верить информации ТНТ, то последняя серия скандального телешоу, длившегося 16 лет, выйдет 30 декабря и будет идти целых два часа. Многие россияне отметили, что это лучший подарок на Новый год (не двухчасовой эфир, а именно закрытие). P.S. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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1. Начнем с тех, для кого закрытие "Дома-2" - это удар ниже пояса 0 Источник:

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4. Фанаты ностальгировали всю ночь, выкладывая в соцсети фото первых выпусков телешоу 0 Источник:

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9. Нашлись и те, кто планирует пересмотреть эти 16 лет заново

10. Реакция 99% пользователей соцсетей на эту новость 0 Источник:

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12. Есть версия, что речь идёт не о полном закрытии, а о смене формата, так как данный устарел и не приносит должных рейтингов 0 Источник: Санлайт 2.0, здравствуйте!

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14. На ТНТ уже заявили, что закрытие «Дом-2» не является маркетинговым ходом 0 Источник:

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16. Без троллинга не обошлось и на этот раз 0 Источник:

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