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"2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2"

"2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2" (18 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Любовь   дом-2   закрытие   прикол   телешоу   тнт   юмор   
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Если верить информации ТНТ, то последняя серия скандального телешоу, длившегося 16 лет, выйдет 30 декабря и будет идти целых два часа. Многие россияне отметили, что это лучший подарок на Новый год (не двухчасовой эфир, а именно закрытие). P.S. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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Метки: Любовь   дом-2   закрытие   прикол   телешоу   тнт   юмор   
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4  комментария
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282
Дмитрий 46 минут назад
2020- бог есть. 2021 - бог(а) ..... или все таки ....
Скоро узнаем.
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1k
Дмитрий ! 5 минут назад
Шоу уродов, и моральных, и физических.
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3k
ваня панкин 8 минут назад
а после дома, бревна купить можно?..
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2k
Алексей 16 минут назад
А собственно сам дом там построили? Или всё ещё на стадии фундамента?
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