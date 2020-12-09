Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"

Шоу "Дом-2" идёт уже 15 лет и за это время успело надоесть большинству россиян. Телестройка уже давно превратилась в рекламную площадку, куда люди приходят за дешёвой славой. Шоу надоело даже знаменитостям, которые наконец высказали своё мнение.
Первой на этот раз высказалась актриса Настасья Самбурская в своём Instagram. Она опубликовала пост, в котором негативно отозвалась о ведущих скандального реалити-шоу.
"Хочу вас огорчить: если вы это смотрите, у вас нет мозгов", - отрезала звезда сериала "Универ" в комментариях. Своим высказыванием Настасья подняла волну негатива в адрес телепроекта. Подписчики заявили, что и так долго терпели это безобразие.
Следом за Самбурской своё мнение высказал Маским Фадеев
После смерти девушки Вали в прямом эфире блогера Reeflay, Максим Фадеев назвал стримера и его поклонников "мутантами", призвав блокировать аккаунты подобных людей в сети. Одна из подписчиц предложила прикрыть Дом-2, и Фадеев горячо поддержал эту идею.
На сторону Самбурской и Фадеева встала так же бывшая участница телепроекта Алёна Водонаева, которая знаменита своими откровенными выходками.
В stories Instagram Водонаева ответила на вопрос подписчицы про Дом-2, назвав участников проститутками и алкашами.
«Этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей. В наше время оттуда Беркову выгнули с позором узнав о том, что она порно-актриса», - отметила Водонаева.
После высказываний российских знаменитостей россияне с новыми силами принялись бороться за закрытие телепроекта, подписывая петицию.
Источник:
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Е.б.а.ла жаба гадюку?
Да и чуть ли не вся художественная литература описывает повседневную жизнь обычных людей. И читатели с удовольствием про нее читают.
Но Дом-2 с Большим Братом и рядом не лежал. В нем же на каждой программе участников открыто, по сути, принуждают к случке, публично выговаривая им: "Почему ты до сих пор "не построил свою любовь"?" - так это у них называется.
Поэтому это какой-то публичный вариант публичного дома, пардон за тавтологию. Там, похоже, все продюсеры шоу по жизни недотраханы и пытаются компенсировать свою ущербность повышенным вниманием к сексуальной жизни посторонних им людей.