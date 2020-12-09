Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"

Шоу "Дом-2" идёт уже 15 лет и за это время успело надоесть большинству россиян. Телестройка уже давно превратилась в рекламную площадку, куда люди приходят за дешёвой славой. Шоу надоело даже знаменитостям, которые наконец высказали своё мнение.