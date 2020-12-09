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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4435 постов • 626 подписчиков подписаться
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Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"

Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2" (6 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Самбурская   дом-2   знаменитости   интересное   фадеев   фото   щоу-бизнес   
3957
6

Шоу "Дом-2" идёт уже 15 лет и за это время успело надоесть большинству россиян. Телестройка уже давно превратилась в рекламную площадку, куда люди приходят за дешёвой славой. Шоу надоело даже знаменитостям, которые наконец высказали своё мнение.

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Метки: Самбурская   дом-2   знаменитости   интересное   фадеев   фото   щоу-бизнес   
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Самое лучшее, что можно сделать сейчас, чтобы заработать на этом еще денег, - выпустить шутер "Дом 2" желательно с бензопилами, оружием стреляющим кольями и цепями с ржавыми крючьями. Последнего босса бузову (рука не поднимается ее писать с большой буквы) придется убивать долго и мучительно ибо у нее суперсила - голос который парализует и отнимает здоровье

Самое лучшее, что можно сделать сейчас, чтобы заработать на этом еще денег, - выпустить шутер "Дом 2" желательно с бензопилами, оружием стреляющим кольями и цепями с ржавыми крючьями. Последнего босса бузову (рука не поднимается ее писать с большой буквы) придется убивать долго и мучительно ибо у нее суперсила - голос который парализует и отнимает здоровье
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9k
KOSTELLO 19 минут назад
Как там говорится?
Е.б.а.ла жаба гадюку?
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1k
zenon 23 минуты назад
Для власти Дом-2, равноценно как для Гитлера Гитлерюгенд. Это, как комсомольская организация с презервативами.
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489
Gleb_Skameikin zenon 22 минуты назад
вы из какой клиники сбежали
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10k
Элитный тигр Полчаса назад
Ахахаха, водонаева сама последняя шалава, всех в крематорий вместе с бузовой.
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7k
Alex 45 минут назад
А звёзды-то где? Звезданутых увидел, а звёзд нет.
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6k
Serjio 51 минуту назад
что за Дом 2 такой? сколько лет про него говорят, а я ни разу не видел. может я просто не смотрю в ту сторону и жить они мне не мешают?
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9k
Великий Кормчий Час назад
Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"
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2k
Matambrito Час назад
То ,что дом - 2 популярен 16 лет , лишь свидетельство деградации людей в нашей стране.... В Аргентине например, этот проект под названием "Большой брат", вышел в 2006м, и через полтора года был снят из-за низкого рейтинга.
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286
Атомный Крот Matambrito 18 минут назад
Big Brother в разных вариантах шел или идет в 70 странах мира.

Да и чуть ли не вся художественная литература описывает повседневную жизнь обычных людей. И читатели с удовольствием про нее читают.

Но Дом-2 с Большим Братом и рядом не лежал. В нем же на каждой программе участников открыто, по сути, принуждают к случке, публично выговаривая им: "Почему ты до сих пор "не построил свою любовь"?" - так это у них называется.

Поэтому это какой-то публичный вариант публичного дома, пардон за тавтологию. Там, похоже, все продюсеры шоу по жизни недотраханы и пытаются компенсировать свою ущербность повышенным вниманием к сексуальной жизни посторонних им людей.
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616
Андрей Час назад
Задолбали уже этим Домом-2. Да просто не смотрите эту хрень - и будет вам счастье...)))
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2k
EL Kalmaro Час назад
Так эти знаменитости сами днище, че разбулькались то.
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825
Йожык Час назад
Неоднократно натыкалась на этот цирк, но больше 5 минут смотреть не могла. Что люди в нем такого находят, для меня загадка.
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669
idhr Йожык Час назад
так то не люди, то существа ...
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2k
Matambrito Йожык Полчаса назад
разгадка в том, что молодые люди не заняты общественно полезным трудом, вырастает поколение абсолютных дегенератов, которое ни на что не способно кроме просмотров эфиров дома-2 а в паузах - роликов ютуба и тик-тока
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11k
Yasen_Perec Час назад
Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"
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2k
DyadyaSasha Yasen_Perec Час назад
Это опалубка. Чтобы бетон не вытекал.
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0
4k
Leo Sun Час назад
Столько лет молчали и вдруг заговорили против? Да они просто завидуют!
Артисты перестали зарабатывать, как раньше, а "Дом-2" как стоял, так и стоять будет... пока в верхушке у него есть свои крышеватели ;)
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13k
homerchik 2 часа назад
Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
ну разгонят дом2. так сразу появится дом3. ибо долбоё.бов полно на белом свете
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18k
shevanez 2 часа назад
Звёзды шоу-бизнеса выступают против "Дом-2"
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0
669
idhr knyazkurbskyiffi Час назад
так всё же ради донатов
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616
Андрей knyazkurbskyiffi Час назад
Что б не "закрыли" пожизненно...
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6k
amrita 2 часа назад
стыдно.... что в стране такое снимают.
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3k
x3matic 2 часа назад
А здесь то это говно зачем?Рейтинги падают?
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4k
Leo Sun x3matic Час назад
Вы до сих пор удивляетесь таким постам на "Фишках"? Вы, похоже, слишком высокого мнения об этом сайте...
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669
idhr 2 часа назад
ага, а ещё желательно всех звёзд появившихся именно из дома и дома2 обнулить ...
самое смешное, когда сами звёзды появившиеся изначально оттуда, начнут выступать против
кстати, самбурская, часом не оттуда, а то каждый раз когда кто то, не пойми откуда, у меня возникает подозрение, что как раз-таки из дома\дома2
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11k
Yasen_Perec idhr Час назад
Нет, она из "Универа".
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Leo Sun idhr Час назад
Вот Водонаева и выступила. Или Вы из тех, кто буквы не читает? ;))
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9k
Karelian idhr 54 минуты назад
Нее, Самбурская из Универа.
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12k
Ligov 2 часа назад
Не вижу принципиальной разницы между ними...
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