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ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё

ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 20:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дом-2   закрытие   звёзды   знаменитости   проект   реалити-шоу   тнт   шоу бизнес   
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Руководство телеканала ТНТ подтвердило информацию о том, что в 2021 году из сетки его вещания исчезнет реалити-шоу «Дом-2». Об этом пресс-служба телеканала сообщила представителям СМИ.

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Метки: дом-2   закрытие   звёзды   знаменитости   проект   реалити-шоу   тнт   шоу бизнес   
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Aeroplan666 2 часа назад
А год то не такой уж и плохой, оказывается.
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2k
Timka 4 минуты назад
Пусть теперь выходят на СПАС ТВ.
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634
Max 11 минут назад
У меня в бюджете лишних 1,5-2 тыс. в год освободится. В отпуске путешествую по России, а в кафешках и мотелях официциантки почти всегда смотрят эту муть. Приходилось особо упертым иногда давать "чаевые", чтобы выключили.
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23k
Григорий Полчаса назад
Вопрос к знатокам. Я столько видел срача про ДОМ-2, но не имел возможности посмотреть ни одну серию - телека нет. Может кто-то посоветует МЕГА-СУПЕР-ДЖЕМ на 5 минут, дабы понять, а что я просрал в совей жизни?
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496
Eric Cartman Григорий 13 минут назад
Пятиминутный мега-супер-джем помойного говна, которым ежедневно срали с экрана 16 лет? Только если с хорошей порцией жидкого порошка.
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27k
lem02 Полчаса назад
Санкции, налоги, ковид, цены на макароны. Вот теперь ещё Дом 2. Трудные времена...
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26k
a.fey 44 минуты назад
Главное теперь, чтоб не запустили "Дом-3".
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4k
Александр Иванов 46 минут назад
Даже не верится, что Дом терпимости-2 закрывают. Скорее всего, что то затевают ещё хуже. Хотя, куда уж хуже?
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87k
сапер Водичка 52 минуты назад
ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё
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1k
Мистер Фикс 53 минуты назад
Инкубатор эскорт-услуг
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8k
Предпенсионер 64 53 минуты назад
Путин тоже горюет о своей любимой передаче! Он ведь всю правду о России только оттуда получал! Теперь, наверное, прикажет создать Дом-3 на телеканале Россия-24.
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8k
Атеист 56 минут назад
Вот уж новость мля. Я думал это дерьмо уже давно закрыто..
Хех. Закрыли и хрен с ним, хотя бы временно. В общем, новость хорошая
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4k
Артем Кощеев Час назад
С одно стороны радостно, а с другой стороны как теперь безошибочно распознать идиота, если нельзя задать вопрос: ты дом-2 смотришь?
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Я правильно понимаю, что закроют в буквальном смысле с участниками внутри?
Готов скинуться на динамит или бензин.
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8k
Атеист ( ͡° ͜ʖ ͡°) 55 минут назад
Бенз лучше. Сгорит там все и все. А от динамита потом еще куски мяса/го-вна с ближаших мест отшкарябывать надо
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2k
Тт Час назад
Лучше бы сделали шоу дом 2 едет на Колыму строить БАМ 2.
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13k
homerchik Час назад
Ссылка youtu.be
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537
makser75-75 Час назад
Вот за это на Новый Год я обязательно подниму бокал и прокричу УРА!
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5k
АЛЕКС Час назад
да, здравствует Дом3
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−21
Marat Nk Час назад
Забавно будет, если они через год объявят о новом ток-шоу "Дом 3"
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−21
Marat Nk Час назад
Так кому Дом достанеться?
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959
Педигри Час назад
Ну теперь все знают как это шоу продержалось в эфире 16 лет. Все решило падение рейтингов программы и, как следствие, отток крупных рекламодателей.
Пока проект Дом-2 приносил деньги, оно могло продолжаться хоть 30, хоть 100 лет.
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40
Buba_kastorkin Час назад
О покойниках,либо хорошо,либо никак....
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