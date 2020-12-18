ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё

Телепроект «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно. Судьбу реалити-шоу телеканалу «360» раскрыл руководитель передачи Александр Расторгуев.





«Он [проект] не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31-го числа», — сказал Расторгуев.





«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили в пресс-службе ТНТ. По словам собеседника агентства, финальный двухчасовой выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.





Накануне Telegram-канал Super.ru сообщил, что ТНТ приняло решение закрыть шоу «Дом-2» на шестнадцатом его существования. Также сообщалось, что ведущие проекта узнали эту печальную, для них, новость на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря.





Официально причиной прекращения показа телепроекта названо падение рейтингов программы и, как следствие, отток крупных рекламодателей. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проектов ещё не знает, какая участь ждёт их весёлую и дружную семью после завершения съёмок 27 декабря. Творческий коллектив «Дома-2» , надеется на то, что шоу не умрёт, но изменится или по крайней мере переедет на другой канал.





«Дом-2» — российское реалити-шоу, которое впервые вышло в эфир, в 2004 году. Телепроект нещадно критиковали из-за эпатажного подведения, скандалов и драк участников шоу. На протяжении многих лет общественные организации противостоящие моральному и нравственному разложению населения пытались закрыть это реалити-шоу.



