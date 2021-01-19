Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту

Сингх был задержан полицей. Выяснилось, что мужчина с приходом пандемии потерял в своем родном городе работу (он трудился в сфере гостиничного бизнеса), потому возвращаться ему туда было не для чего. В департаменте авиации заявили, что никакой опасности для пассажиров и аэропорта мужчина не представлял, поэтому его обвинили лишь в незаконном проникновении в запрещенную зону и воровстве бейджика. После залога в 1000 долларов он был отпущен из полиции. Кроме прочего Сингху запретили въезд в этот аэропорт.