Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту

Мужчина притворялся работником аэропорта Чикаго, присвоив потерянный бейджик сотрудника зоны безопасности. Принимал угощения от пассажиров и жил бы так и дальше, пока полицейские не попросили его документы.
Паника и боязнь заразиться коронавирусом толкают некоторых на безумные поступки. Адитья Сингх 19 октября 2020 года прилетел из Лос-Анджелеса в Чикаго, а когда пришло время возвращаться домой, испугался возможности заражения и решил остаться в аэропорту.
Три месяца кряду американец провел в этом людном месте (вот ведь парадокс, но пребывание в аэропорту почему-то его испугало меньше, чем вылет домой). Чтобы не навлечь на себя подозрений, он везде расхаживал с бейджем сотрудника аэропорта, который носил на шее.
Аэропорт О Хара, Чикаго, США
Питался он тем, чем угощали его пассажиры, и в принципе, никому не докучал и не приносил вреда. Однако 16 января 2021 года сотрудники United Airlines попросили мужчину показать документы и, увидев предъявленный бейдж, заявили, что 26 октября он был украден у настоящего работника аэропорта - операционного менеджера, который заявил о его пропаже.
Сингх был задержан полицей. Выяснилось, что мужчина с приходом пандемии потерял в своем родном городе работу (он трудился в сфере гостиничного бизнеса), потому возвращаться ему туда было не для чего. В департаменте авиации заявили, что никакой опасности для пассажиров и аэропорта мужчина не представлял, поэтому его обвинили лишь в незаконном проникновении в запрещенную зону и воровстве бейджика. После залога в 1000 долларов он был отпущен из полиции. Кроме прочего Сингху запретили въезд в этот аэропорт.
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