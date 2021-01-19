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Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту

Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту (4 фото)

Автор:
19 января 2021 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   коронавирус   пандемия   страх перед короной   чикаго   
508
4
Мужчина притворялся работником аэропорта Чикаго, присвоив потерянный бейджик сотрудника зоны безопасности. Принимал угощения от пассажиров и жил бы так и дальше, пока полицейские не попросили его документы.

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Метки: аэропорт   коронавирус   пандемия   страх перед короной   чикаго   
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4  комментария
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Fishki_surfer 8 минут назад
Отмазка для ментов и реальная причина - две большие разницы.
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Шамсуддин Полчаса назад
Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Да, сикхи уже не те, что были.
Да, сикхи уже не те, что были.
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22k
turyst 2 часа назад
Вот и "боязнь заразиться".
Вот и "боязнь заразиться".
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