Новый год по-итальянски

Правительство Италии приняло окончательное решение и объявило, что вся страна будет «красной зоной» на все рождественские и новогодние праздники.
Общенациональный карантин вводится из-за опасности увеличения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Меры будут ужесточены с 24 декабря по 6 января. В это время итальянцам будет запрещено передвижение между регионами. На улицу можно выходить для похода на работу, занятий спортом возле дома и в случае экстренных ситуаций.
По всей стране будут закрыты рестораны, бары, салоны красоты. Аптеки, супермаркеты и парикмахерские продолжат работу. Но власти всё же решили, что с 28 по 30 декабря, а также 4 января рестораны и бары смогут работать, но только навынос, а жителям разрешат свободно передвигаться, правда, не выходя за пределы своего муниципалитета.
Ещё в ноябре был введён комендантский час. Выходить из дома запрещено с 22:00 до 05:00 без уважительной причины. Студентов перевели на дистанционное обучение. Временно закрыты музеи и выставки. По выходным дням торговые центры не имеют права работать.
По данным Минздрава Италии, в стране было зарегистрировано 1,921 млн случаев заражения COVID-19, умерли 67,8 тыс. заболевших. А это самый высокий показатель по всей Европе. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется, что новогодний карантин позволит не допустить очередной вспышки заболевания.
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