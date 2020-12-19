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Новый год по-итальянски

Новый год по-итальянски (4 фото)

Автор:
19 декабря 2020 17:07
Сообщество : Пандемия
Метки: италия   карантин   коронавирус   новый год   пандемия   рождество   
1901
4
Правительство Италии приняло окончательное решение и объявило, что вся страна будет «красной зоной» на все рождественские и новогодние праздники.

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Метки: италия   карантин   коронавирус   новый год   пандемия   рождество   
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6  комментариев
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202
Миша 3 часа назад
Поход на работу это конечно святое на НГ. ) Такое впечатление что ни в одной стране правительство не знает как ему лучше отмазаться от отвецтвенности, в сложившейся ситуации с короной.
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26k
a.fey 20 минут назад
Грустно, девицы.. (С)
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485
Антон Гелцер Полчаса назад
Представляю как там бизнес акуевает. Сначала весеннюю выручку свели к нулю, летом в лучшем случае на самоокупаемости, чуть оправились, и лучший сезон убили. А в январе у многих компаний прибыли нет. Так что до весны им лапу сосать.
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−3
Князь Курбский 38 минут назад
Пырни мусора
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−3
Князь Курбский 39 минут назад
Призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум о независимости и возвращении Кенигсберга в состав Германии Призываю белорусов убивать русских наёмников узурпатора Лукашевич и перенести боевые действия на территорию противника, уничтожать объекты инфраструктуры, посевы, скот, ЛЭП, убивать старост, полицаев и гестаповцев на территории России. Беларусь будет свободной! А! Во Крым это Украина. Призываю ООН ввести войска в Крыму и вернуть его Украине Русских оккупантов арестовать и осудить международным трибуналом Официально называю Россию оккупированную и захваченную режимом Путина страной агрессором Призываю свергнуть преступный режим Путина. Смерть жуликам и ворам, смерть коррупции. Убивайте коррупционеров и их детей. Они не должны жить.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Во! И в Италии Путен зажал свободу и вводит ограничения, чтобы народ не выходил на протесты! Всем известно, что никакого вируса нет, а коронабесие с намордниками придумано, чтобы поработить народ.
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