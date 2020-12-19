Новый год по-итальянски

По всей стране будут закрыты рестораны, бары, салоны красоты. Аптеки, супермаркеты и парикмахерские продолжат работу. Но власти всё же решили, что с 28 по 30 декабря, а также 4 января рестораны и бары смогут работать, но только навынос, а жителям разрешат свободно передвигаться, правда, не выходя за пределы своего муниципалитета.