FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 708 постов • 296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Навеяло, "Прекрасное далёко" на разных языках

Навеяло, "Прекрасное далёко" на разных языках (7 видео)

Автор:
26 декабря 2020 16:36
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Прекрасное Далёко   каверы   переводы   песни   
515
7
Оказывается наша старая, добрая песня "прекрасное далёко", переведено на множество языков.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Прекрасное Далёко   каверы   переводы   песни   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
amrita 2 часа назад
Прекрасные слова и музыка- потому и любой вариант достоин внимания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
parallax 3 минуты назад
Даже здесь какой-то ч(м)удик минуснул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood Час назад
На немецком сцуко как заклинание на вызов диавола
На немецком сцуко как заклинание на вызов диавола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
parallax Robin Hood 2 минуты назад
А жаль, хотелось послушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Majul Час назад
Песня детства. Автору огромное спасибо от всего сердца.
Музыка и слова, которых сейчас не хватает всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Н.Е. Верная Час назад
Был еще такой фильм "Лиловый шар". Предлагаю кавер версию главной музыкальной темы фильма

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dimon_ 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"добрая песня "прекрасное далёко", переведено на множество языков."
-Как я рад што этих песня переведенО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Борис 3 часа назад
Где немецкая версия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Бертон Автор поста Борис 2 часа назад
Наверное цензуру не прошла ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu Борис 2 часа назад
ну на
Ссылка youtu.be

но лучше тебе этого не слышать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Борис Андрей Бертон 2 часа назад
Ая-яй! Какая нехорошая цензура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Бертон Автор поста schmubu 2 часа назад
Зануда, не дал людям пофантазировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Majul schmubu Час назад
Ну нет у нее голоса ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Тюремные охранники пытали заключённых детской песней Тюремные охранники пытали заключённых детской песней Трудности пиратского перевода в названии игр Трудности пиратского перевода в названии игр Россияне смогут спеть «Третье сентября» в&nbsp;прямом эфире с Шуфутинским Россияне смогут спеть «Третье сентября» в прямом эфире с Шуфутинским Русские надписи в американских фильмах Русские надписи в американских фильмах Что о России пишут в энциклопедиях? Украинцы, как всегда, жгут Что о России пишут в энциклопедиях? Украинцы, как всегда, жгут
Андрей Бертон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шаурма за пятерки
5
152
Шаурма за пятерки
35 гениальных изобретений для жизни
12
183
35 гениальных изобретений для жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
5
8
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
На какой руке принято носить часы?
2
35
На какой руке принято носить часы?
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#в мире#интересны#автомобили#рождество#кино#прикольные#москва#ретро
#юмор#факты#интересно#коты#природы#сша#новый год#дети#новости#вещи
#животные#подборки#россии#люди#девушки#истории#автомир#дикая природа#разное#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться