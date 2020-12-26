Навеяло, "Прекрасное далёко" на разных языках

Оказывается наша старая, добрая песня "прекрасное далёко", переведено на множество языков.
Оригинал
Английская версия
Японская версия
Французская версия
Немецкая версия
Латинская версия
Китайская версия
Для любителей рока
Авторский пост
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Метки: Прекрасное Далёко каверы переводы песни
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