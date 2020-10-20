Русские надписи в американских фильмах

Создатели этих иностранных фильмов не стали заморачиваться с надписями на русском языке.
«Первый мститель», «День независимости», «Убивая Еву» и другие фильмы и сериалы объединяет то, что во всех них создатели рискнули добавить надписи на русском языке. При этом фильмоделы явно не стали консультироваться с теми, кто на этом языке говорит. В них то тут, то там можно найти шедевры вроде славного города Новосйойрска, всем известной водки «ОЖДБДКOV» и других примеров, которые точно рассмешат русскоязычного зрителя.
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10. «Белый воротничок»
На первый взгляд кажется, что тут всё нормально. Но стоит только обратить внимание на слова подальше от центра листка, как смысл написанного тут же улетучивается.
18. А вот в «Губке Бобе» поступили проще — просто написали английские слова русскими буквами
А какие примеры подобных ляпов видели вы?
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А почему бы нам в ответочку не унижать представителей сей "великой" нации, коверкая их язык?!!
Что за говно у вас в голове? Простите, конечно...
Всем плевать на это. Они просто обозначили, что надпись на кириллице и все. Российский рынок копеечный, никто не станет даже задумываться, что там думают и говорят русские про кириллицу в Голливудском кино.