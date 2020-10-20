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Русские надписи в американских фильмах

Русские надписи в американских фильмах (20 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:40
Сообщество : Кино
Метки: америка   кино   ляпы   надписи   перевод   р усский перевод   фильм   
2371
20
Создатели этих иностранных фильмов не стали заморачиваться с надписями на русском языке.
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Метки: америка   кино   ляпы   надписи   перевод   р усский перевод   фильм   
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37  комментариев
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
Ну классика же...
Ну классика же...
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137
1 1 3 минуты назад
Русские надписи в американских фильмах
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140k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
У этих звездно-полосатых дегенератов нет что ли ни одного русского, или хохла на съемочной площадке чтобы спросить как правильно пишется?
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41k
Михалыч 5 минут назад
Дарёному доступу в зубы не смотрят. Напечатай пароль на машинке и заходи. Всё будет О'Кейо!...

Дарёному доступу в зубы не смотрят. Напечатай пароль на машинке и заходи. Всё будет О'Кейо!...
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162
Вячеслав 12 минут назад
Русские надписи в американских фильмах
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887
Glebov 13 минут назад
У них там задача напихать как можно больше кириллицы, а смысл вторичен. То есть они берут максимальное число странных на их взгляд символов и набрасывают в случайном порядке.
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41k
Михалыч 14 минут назад
Дважды награжден кокардой...

Дважды награжден кокардой...
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5k
Валерий 17 минут назад
На Алиэкспрессе переводили.

На Алиэкспрессе переводили.
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Комментарий удален. Причина: порнография
41k
Михалыч 19 минут назад
Журнальчики для тех, кто не любит эпиляцию...

Журнальчики для тех, кто не любит эпиляцию...
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15k
nobody® 22 минуты назад
Как минимум, здесь Гомель - это точно не Россия, и язык там другой. Да, нам понятно и смешно, но пост про русские надписи же.
Как минимум, здесь Гомель - это точно не Россия, и язык там другой. Да, нам понятно и смешно, но пост про русские надписи же.
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21k
Dobry vojak Svejk nobody® 5 минут назад
В этом фильме он вообще прилетел из выдуманной страны. С намёком на Югославию.
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41k
Михалыч Полчаса назад
Гроза разгрозилась...

Гроза разгрозилась...
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5k
Trenzel2003 Полчаса назад
ИМХО. Голливуд мне кажется спецом так пишет. Дабы унизить и разозлить Русскоговорящих.
А почему бы нам в ответочку не унижать представителей сей "великой" нации, коверкая их язык?!!
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887
Glebov Trenzel2003 11 минут назад
>Дабы унизить и разозлить Русскоговорящих.
Что за говно у вас в голове? Простите, конечно...
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18k
BiZ Полчаса назад
фома киняеф. тема.
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18k
BiZ Полчаса назад
и как можно было забыть про головку пальца ноги?
и как можно было забыть про головку пальца ноги?
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18k
BiZ Полчаса назад
чет я не помню в 13 этаже никаких русских
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2k
x3matic 38 минут назад
У этих уйопков или ума не хватает в справочник посмотреть, или они намеренно каверкают слова.Пиндосы ондим словом.
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Русские надписи в американских фильмах
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41k
Михалыч Mamin Sibiriak 23 минуты назад
В Самаре странные номера...

В Самаре странные номера...
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6k
kaboza 2 часа назад
бл, непонятно, вроде не на копейки кино снимают, неужели Русского не найти чтоб не обосратся с надписями...в полицейской академии даже не искали))
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11k
Андрей Дядя kaboza Час назад
как же не догадались ? скрытая реклама , авторские права итд итп , это относительно брендов. иски людей , относительно совпадений ФИО. это же америка. засудят в попытке срубить свой куш. в голливуде консультантов достаточно , сделать грамотно могут , но юристы за всем следят.
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41k
Михалыч kaboza Полчаса назад
Экономят. Русскоязычного консультанта пригласить - денег стоит. Считают, что всё равно никто это переводить не будет.
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887
Glebov Михалыч 9 минут назад
>Экономят.
Всем плевать на это. Они просто обозначили, что надпись на кириллице и все. Российский рынок копеечный, никто не станет даже задумываться, что там думают и говорят русские про кириллицу в Голливудском кино.
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Я ещё помню из шедевральной "Красной жары": Глава русской! мафии в Америке грузин! Георгий Татамович!
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2k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Вот откуда китайцы тексты для своих вывесок на магазины рассчитанные на русских туристов берут.
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11k
Андрей Дядя Вадим Игнатьев Час назад
ладно для вывесок. догадайся откуда тату мастера черпают свое вдохновение , когда колят иегироглифы
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15k
SolomonA 2 часа назад
Я знаю! Эти же переводчики между фильмами подрабатывают на Али-экспресс..
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43k
noName 2 часа назад
Русские надписи в американских фильмах
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