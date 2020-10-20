Русские надписи в американских фильмах

«Первый мститель», «День независимости», «Убивая Еву» и другие фильмы и сериалы объединяет то, что во всех них создатели рискнули добавить надписи на русском языке. При этом фильмоделы явно не стали консультироваться с теми, кто на этом языке говорит. В них то тут, то там можно найти шедевры вроде славного города Новосйойрска, всем известной водки «ОЖДБДКOV» и других примеров, которые точно рассмешат русскоязычного зрителя.