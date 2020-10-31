"Правильно он Тимати с Кридом убил", или возвращение Саши Белого

Более 3 500 000 просмотров на Youtube за сутки, кровь, деньги, шумиха - все это о новой "работе" Сергея Безрукова, которого никто не ожидал вновь увидеть в роли Саши Белого. Уже посмотрели видео? Как вам?
1. Джиган, Тимати, Егор Крид - Rolls Royce. Да, речь идет об этом видео
2. Большинство пользователей соцсетей не оценило творчество музыкантов, но были рады вновь увидеть Сашу Белого
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