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"Правильно он Тимати с Кридом убил", или возвращение Саши Белого

"Правильно он Тимати с Кридом убил", или возвращение Саши Белого (10 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2020 19:28
Метки: Крид   Саша Белый   безруков   джиган   клип   песня   тимати   
1441
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Более 3 500 000 просмотров на Youtube за сутки, кровь, деньги, шумиха - все это о новой "работе" Сергея Безрукова, которого никто не ожидал вновь увидеть в роли Саши Белого. Уже посмотрели видео? Как вам?

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Метки: Крид   Саша Белый   безруков   джиган   клип   песня   тимати   
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22k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Какое же они днище.
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27k
LEPA 23 секунды назад
"Правильно он Тимати с Кридом убил", или возвращение Саши Белого
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5k
B0n 4 минуты назад
А чё у них одна и та же мелодика? Бездари. Всё те же сэмплы и "приёмы", которые ребёнок может повторить или лучше исполнить.
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−36
Вася с ложкой 7 минут назад
Боевые хомячки !
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30k
Опаньки 9 минут назад
Сначала бургер за здоровье Собянина, теперь вот это.
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12k
Hairy. 13 минут назад
А не этот ли безрукий вася недавно топил за русский язык, типа мол если не примут обнуленные поправки, то всё, хана великому и могучему?? Это так он язык русский защищает, снимаясь в таком говне? Точно днище.
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1k
Свирепый Бамбр 18 минут назад
А разве это не тот самый мудак, который лил слезы и скулил, что считает свою роль "Саши "Белого" самым дном и ошибкой в своей карьере? Че так быстро тапки переобул? Бабло закончилось?
Ну-ну...
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2k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Бд-ядь,на что я потратил 5 мин своей жизни?
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30k
Опаньки Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
нет но финал того стоил (я не про 3 секунды кадра Белого)
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2k
Дмитрий 21 минуту назад
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