В своём Instagram Михаил Шуфутинский рассказал, что 3 сентября споёт свою песню, ставшей легендарной «Третье сентября», в прямом эфире. Вместе с ним песню могут спеть все желающие в 18:00 по Московскому времени.

Исполнитель отметил, что в этот день будет находиться у друзей. По счастливому стечению обстоятельств, как раз 3 сентября у его друга день рождения.