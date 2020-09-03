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Россияне смогут спеть «Третье сентября» в&nbsp;прямом эфире с Шуфутинским

Россияне смогут спеть «Третье сентября» в прямом эфире с Шуфутинским (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:03
Сообщество : Истории
Метки: видео   интересное   мемы   негласный праздник   песня   третье сентября   фото   шуфутинский   
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Внезапно в России появился новый праздник 3 сентября. Виной всему песня, исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году. В какой-то момент россияне вместе с исполнителем придали этой песне новый виток славы.

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Метки: видео   интересное   мемы   негласный праздник   песня   третье сентября   фото   шуфутинский   
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9  комментариев
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
А песня ведь и вправду хорошая.
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25k
Антон Минуту назад
Не знаю как вы, а я вечером буду в инстаграме
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15k
Ватаку Накомоде Антон 4 секунды назад
А кто-то просто в в сто грамме))
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1k
Запускайте Берлагу! 8 минут назад
Ссылка coub.com
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25k
Антон 13 минут назад
Миссия выполнена. Я с утра достал этой песней всех, до кого смог дотянуться. Даже родственники в Германии не смогли спастись. Мэтр, задание выполнено, костры рябин догорели, можно переворачивать календарь.
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9k
Евгений Полчаса назад
Такое ощущение, что этот движ с 3 сентября разогнан лишь бы про Беслан не вспоминали
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42k
SinigamiRuuk Евгений 11 минут назад
Ты не поверишь, но каждый день гибнут люди и есть хотя бы 1 чёрный день в истории любого государства.
Может нам про затонувший Курск каждый год вспоминать или Норд-Ост? Или ещё что то. Многие вещи лучше помнить, но не теребить.
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8k
котегRUS Час назад
Увековечил своё имя песней..))
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185
Nane First NameLast Час назад
Шуфутинский красава. Осовременился. Раз так, придется календарь перевернуть. И зайти в гадский Инстаграмм в 18:00 МСК.
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