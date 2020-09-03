Внезапно в России появился новый праздник 3 сентября. Виной всему песня, исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году. В какой-то момент россияне вместе с исполнителем придали этой песне новый виток славы.
В своём Instagram Михаил Шуфутинский рассказал, что 3 сентября споёт свою песню, ставшей легендарной «Третье сентября», в прямом эфире. Вместе с ним песню могут спеть все желающие в 18:00 по Московскому времени.
Исполнитель отметил, что в этот день будет находиться у друзей. По счастливому стечению обстоятельств, как раз 3 сентября у его друга день рождения.
Для тех, кто вдруг случайно забыл слова, мы решили напомнить! Стихи к «Третьему сентября» написал композитор и певец Игорь Николаев. Автор музыки — продюсер Игорь Крутой.
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Вроде бы ещё не 3-е сентября, а весь инстаграм, твиттер и вконтакте завалены постами о Михаиле Шуфутинском. Мемы, мемчики и баянчики... В этом посте будет всё ^_^ Ну что, погнали переворачивать?!
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Может нам про затонувший Курск каждый год вспоминать или Норд-Ост? Или ещё что то. Многие вещи лучше помнить, но не теребить.