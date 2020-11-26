Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса

В центре Новосибирска снова появится каток в форме пениса. В администрации города заявили, что все ассоциации только из-за испорченной фантазии и каток никто менять не будет.
Вот уже второй год в Новосибирске администрация города заливает каток очень странной формы. Как вы уже догадались, подавляющее большинство жителей города решили, что каток напоминает мужской пенис. Однако, руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова заявила, что это всего лишь извращённая фантазия:
«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется», — пояснила Попова.
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спел шуточную песню про каток
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По катку новосибирскому солнечным днем
Мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем.
Синий лед искрится ласково, но в этот миг
Из окна администрации слышится крик:
«А каток-то в виде пениса вот такой лежит», - спел Иван на мотив «Лебединой верности».
Перед Новым годом на главных площадях многих российских городов появились катки: впереди каникулы, и дети с родителями придут покататься в красивой обстановке. Власти Новосибирска тоже решили порадовать горожан ледовыми забавами у здания Академического театра оперы и балета. Только каток получился немного "по Фрейду".
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- Молчи, сын божий, а-то ты мне сейчас всю физику уями обоснуешь...
Так и Ване писюны покоя не дают...
И каток был вишенкой на торте. Выглядело все красиво и современно.
Просто какой то извращуга с дроном решил, что это пенис.
А на самом деле все было красиво и достойно.
Надеюсь, что и в этом году будет, куда сходить с детьми вечером