Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса

Вот уже второй год в Новосибирске администрация города заливает каток очень странной формы. Как вы уже догадались, подавляющее большинство жителей города решили, что каток напоминает мужской пенис. Однако, руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова заявила, что это всего лишь извращённая фантазия:

«Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется», — пояснила Попова.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спел шуточную песню про каток