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Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса

Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   каток   новосибирск   песня   ургант   фото   юмор   
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В центре Новосибирска снова появится каток в форме пениса. В администрации города заявили, что все ассоциации только из-за испорченной фантазии и каток никто менять не будет.

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Метки: интересное   каток   новосибирск   песня   ургант   фото   юмор   
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10  комментариев
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749
евгений 2 часа назад
Каток в виде пениса...а как простите, катающиеся на нем это поняли? И как это влияет на процесс катания)) Только из-за того что какой-то придурок с извращённой фантазией и дроном, решил снять его?
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2k
Том Джоуд 52 минуты назад
Какой Ургант, такие его мысленные ассоциации. Или ему за московскую "...идарскую" богему обидно, что он у нас в Сибири таких же ищет? От зависти?
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31
worldstreetmusic Час назад
Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса
Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Как в анекдоте про батюшку на уроке физики...
- Молчи, сын божий, а-то ты мне сейчас всю физику уями обоснуешь...
Так и Ване писюны покоя не дают...
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318
Алекс Янгель Час назад
Пчелы вокруг видят цветы, мухи авно, Урганты синие ....
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19k
Владимир 2 часа назад
Ургант все о письках думает.. мужских..
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
В прошлом году всю площадь украсило симпатично, народу много было, много с детьми.
И каток был вишенкой на торте. Выглядело все красиво и современно.
Просто какой то извращуга с дроном решил, что это пенис.
А на самом деле все было красиво и достойно.
Надеюсь, что и в этом году будет, куда сходить с детьми вечером
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4k
iovan2011 2 часа назад
Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса
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142k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Это наш ответ бриташской королеве, которая сделала какого то хера пером.
Это наш ответ бриташской королеве, которая сделала какого то хера пером.
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11k
Алекс 2 часа назад
Зато в Новосибирске можно сказать - иди на куй. И никто не обидится, потому что ты его послал на каток. Но это не точно.....
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