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Тюремные охранники пытали заключённых детской песней

Тюремные охранники пытали заключённых детской песней (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 16:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Охранники   Тюрьма   заключённые   песня   суд   сша   штраф   
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Разгоревшийся скандал в США заставил тюремщиков уволиться.

Источник:

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Метки: Охранники   Тюрьма   заключённые   песня   суд   сша   штраф   
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15  комментариев
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899
The mask 2 часа назад
Зэкам ещё повезло, что тюремщики не были знакомы с творчеством бузовой!
У них бы после 10 минут прослушивания пена пошла бы изо рта.
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29k
russger 10 минут назад
Ничё так, дудудудуду..дэдди шарк дудудуду..РАН АВЭЙ, лалала
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4k
Борис Час назад
Интересно, а можно было пританцовывать?)
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Хоршо ещё, что они не знакомы с русской эстрадой
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206
Nane First NameLast Час назад
Пытка апельсинами продолжалась третий час...
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517
zu4ara Час назад
детский плач - самая жесть... (ломает)
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1k
Пачо Эррера Час назад
Сегодняшнюю всю современную дебильную российскую попсу надо было ставить с их дебильными наркоманскими напевами, всяких Бузовых, Монеточек, Моргенштернов, Скриптонитов. Зеки бы точно с ума сошли.
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1k
Лебедев Юрий Пачо Эррера Полчаса назад
Минуточку. А монеточка то почему в этом списке? Не, я не ее фанат и слушаю абсолютно другое, но она действительно офигенна!
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13k
vikklu 2 часа назад
Если заставить слушать" масковый лай", то любой супершпиён расколется через пару дней. А современная попсятина, так эт ваще оружие массового уничтожения.
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699
сергей прохоров 2 часа назад
О нет!!! Это же Дисней!!(Семейка Адамс)
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3k
fin4all 2 часа назад
Ссылка coub.com
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46k
alertol 2 часа назад
https://old.fishki.net/3441389-strashnye-pytki-detskoj-pesnej.htmlhttps://old.fishki.net/3441389-strashnye-pytki-detskoj-pesnej.html
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988k
Сергей 2 часа назад
Да за такие пытки..., хотя слушать Бузову ещё более изощрённая пытка!
Достойны снисхождения!
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