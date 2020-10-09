Тюремные охранники пытали заключённых детской песней

Ранее американские военные применяли пытки музыкой в Ираке и Афганистане. Теперь же оба охранника и их начальник, который знал о происходящем, пошли под суд.



Охранники утверждали, что это было шуткой. Однако прокурор смог добиться штрафа за мелкое правонарушение. Хотя по его словам, он бы хотел более серьёзного наказания, но в законе нет подобной статьи.



Трое тюремщиков уволились после суда.