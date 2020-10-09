Тюремные охранники пытали заключённых детской песней

Разгоревшийся скандал в США заставил тюремщиков уволиться.
Вскрылись факты, из которых следует, что двое 21-летних охранников в оклахомской тюрьме заставляли заключённых стоя слушать детскую песню "Baby Shark" более двух часов. На них надевали наушники, а руки при этом были застёгнуты сзади. По меньшей мере, четверо заключённых пожаловались на то, что многократное повторение безобидной детской песни вызвало у них "чрезмерное эмоциональное напряжение".
Ранее американские военные применяли пытки музыкой в Ираке и Афганистане. Теперь же оба охранника и их начальник, который знал о происходящем, пошли под суд.
Охранники утверждали, что это было шуткой. Однако прокурор смог добиться штрафа за мелкое правонарушение. Хотя по его словам, он бы хотел более серьёзного наказания, но в законе нет подобной статьи.
Трое тюремщиков уволились после суда.
Охранники утверждали, что это было шуткой. Однако прокурор смог добиться штрафа за мелкое правонарушение. Хотя по его словам, он бы хотел более серьёзного наказания, но в законе нет подобной статьи.
Трое тюремщиков уволились после суда.
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У них бы после 10 минут прослушивания пена пошла бы изо рта.
Достойны снисхождения!