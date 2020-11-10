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"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак

"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: mask   Рогозин   песни   роскосмос   смешно   творчество   
443
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1
Гендиректор корпорации умеет не только сообщать о фантастических перспективах России в покорении космоса, клянчить деньги на свои нужды, но и пишет песни. А еще "Роскосмос" решил зарегистрировать фразу "Поехали!" и использовать ее как торговый знак для всего, где она может пригодиться. Тот самый случай, когда Маску впору напрячься.

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Метки: mask   Рогозин   песни   роскосмос   смешно   творчество   
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23  комментария
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494
Сергей 59 минут назад
У нас везде певцы, танцоры, спортсмены. Нигде профильных нет. Так и живем.
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564
Кристофер Робин 3 минуты назад
Что-то как то грустно от наших новостей с роскосмоса, вместо новостей о новых разработках послушайте песенку.
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568
narim 3 минуты назад
Чем только не занимается ,лишь бы не работать!
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19k
мистер Конвей Твитти 6 минут назад
Какая-то апоплексическая пропитая малиновая физиономия...И так уже 20 лет - вместо грамотных специалистов везде такие вот нелепые и никчемные рогозины...
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5k
sivanov1079 12 минут назад
Владелец концерна Калашников вообще в джаз-банде поет... хорист [мат]
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4k
Sanar sivanov1079 5 минут назад
Ну он ещё же бывший зам министра транспорта, талантливые всесторонне развитые люди хера тут сказать.
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7k
ГородДомов 13 минут назад
" ПРИехали " мля
певец Рогозин
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1k
Vladimir Taranovich 14 минут назад
дуэт с Бузовой впереди...
а можно еще на американскими космонавтами на МКС издеваться - ставить эти песни им.
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54k
7guest 21 минуту назад
А Собянин зарегистрирует торговый знак "Понаехали!"
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5k
Ivan Полчаса назад

"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак
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−24
ру$$кий патриот Полчаса назад
все, НАТО не пройдет
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3k
ezhik 36 минут назад
это прорыв!
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32k
Элек Мек 39 минут назад
"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак
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2k
SSD 40 минут назад
Комментарии к видео:
Бюджет вы пилите в клочья! ...в расчетное @лять время. (с)
Надо ещё Гундяева - в подтанцовку с кадилом!! (с)
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2k
SSD 46 минут назад
Бухает Рогозин хорошо видимо, морда уже лиловая)))
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14k
dimitr 53 минуты назад
Надо же как-то просранные и разворованные триллионы "отбивать"...
Сначала диски продадут, потом гастроли по всей России с принудительной продажей билетов.
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4k
Странник 55 минут назад
Может ему стоит совсем в шоубизнес уйти?
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40k
Andrey Странник 43 минуты назад
Там своих клоунов хватает. Дикая конкуренция...
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1k
Chocolate Jesus 55 минут назад
пздц родине нашей...
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96
Сергей Час назад
Твою ж мать, он ещё и поёт...
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1k
EvgeniySAN Сергей 58 минут назад
И швец, и жнец, и на дуде игрец.
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58k
Доктор Джонс EvgeniySAN 17 минут назад
И ртом певец...
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314
LinkLine EvgeniySAN 15 минут назад
а еще в рот и жопу сам себя долбец
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