"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак

Гендиректор корпорации умеет не только сообщать о фантастических перспективах России в покорении космоса, клянчить деньги на свои нужды, но и пишет песни. А еще "Роскосмос" решил зарегистрировать фразу "Поехали!" и использовать ее как торговый знак для всего, где она может пригодиться. Тот самый случай, когда Маску впору напрячься.

0 Источник: Но и это еще не все новости из раздела космической промышленности. "Роскосмос" решил зарегистрировать знаменитую фразу Гагарина "Поехали!" как мерч. Этот товарный знак планируется использовать в самых разных сферах продвижения товаров парфюмерии, электроники, для рекламы "транспорта и перевозок, канцелярии, одежды и обуви, спортивных снарядов, компьютерных игр и алкогольной продукции кроме пива", - сообщают СМИ.

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