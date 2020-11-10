"Поехали!": "Роскосмос" открыл раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак

Гендиректор корпорации умеет не только сообщать о фантастических перспективах России в покорении космоса, клянчить деньги на свои нужды, но и пишет песни. А еще "Роскосмос" решил зарегистрировать фразу "Поехали!" и использовать ее как торговый знак для всего, где она может пригодиться. Тот самый случай, когда Маску впору напрячься.
Руководитель корпорации "Роскосмос" - человек разносторонний. В свободное от работы время он даже пишет песни, которые теперь можно послушать и скачать на сайте в разделе "Песни о космосе". Названия этих творений впечатляют: "Рвем небо в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!" Если в чем-то другом не получается, возьмем песнями. Как тебе такое, Илон Маск?
Но и это еще не все новости из раздела космической промышленности. "Роскосмос" решил зарегистрировать знаменитую фразу Гагарина "Поехали!" как мерч. Этот товарный знак планируется использовать в самых разных сферах продвижения товаров парфюмерии, электроники, для рекламы "транспорта и перевозок, канцелярии, одежды и обуви, спортивных снарядов, компьютерных игр и алкогольной продукции кроме пива", - сообщают СМИ.
Могу себе представить— Wicked_Garry (@wicked_garry) November 10, 2020
Выступление с песнями на радио Королёва Сергей Павловича в 60-х годах замест стартов восходов,союзов,салютов,лун пр:)))
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певец Рогозин
а можно еще на американскими космонавтами на МКС издеваться - ставить эти песни им.
Бюджет вы пилите в клочья! ...в расчетное @лять время. (с)
Надо ещё Гундяева - в подтанцовку с кадилом!! (с)
Сначала диски продадут, потом гастроли по всей России с принудительной продажей билетов.