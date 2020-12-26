FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 744 поста • 341 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу

Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу (3 фото)

Автор:
26 декабря 2020 10:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: замминистра   коты   мусор   спасение   ульяновск   
792
3
Неделю назад в Ульяновске рабочие местного мусороперерабатывающего завода спасли кота. Мурлыка не только остался жив, но и обрёл новый дом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: замминистра   коты   мусор   спасение   ульяновск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Слепой Пью 2 часа назад
Песец мышам в Ульяновской области!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Slonyash 7 минут назад
Приятная новость!
Сортировщик молодец - неравнодушный человек. Дай бог здоровья и счастья коту и сортировщику!


Приятная новость! Сортировщик молодец - неравнодушный человек. Дай бог здоровья и счастья коту и сортировщику!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 14 минут назад
Не было бы счастья )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
Йожык 15 минут назад
Котик, к тебе судьба благосклонна. Живи долго и счастливо, и что б тебе больше не встречались такие люди пи...сы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Ма-С 46 минут назад
какая разница в взгляде животного после того как только вытащили из мешка и на фото где он сидит на стуле)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
amrita Час назад
Если бы кот был чипирован.. отследить хозяина и посадить... лет на((!?) .. обязать кормить котиков из приюта лет 5.. на свои деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex amrita 14 минут назад
Хозяина нужно самого бросить в измельчитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich Час назад
Теперь гнида, которая обрекла на адскую смерть котейку, будет утешать себя, что «вот, как хорошо получилось»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Бубенчики Час назад
Будет в министерстве батарею обогревать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
3
85
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
Пользователи Сети о советском детстве
5
132
Пользователи Сети о советском детстве
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по фигурному катанию?
0
7
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по...
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
1
4
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#в мире#природы#люди#дети#кино#рождество#аварии#москва
#юмор#факты#интересно#автомобили#новый год#дтп#коты#сша#дикая природа#наука
#животные#интересны#подборки#девушки#россии#истории#красоты#автомир#еда#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться