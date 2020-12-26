Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу

Неделю назад в Ульяновске рабочие местного мусороперерабатывающего завода спасли кота. Мурлыка не только остался жив, но и обрёл новый дом.
Видеозапись с камер наблюдения вызвала большой общественный резонанс в сети. Если бы рабочие не заметили мешка, несчастное животное попало бы в измельчительное устройство для мусора. Но рабочие не допустили этого. Директор предприятия Игорь Перфильев, комментируя произошедшее, отметил, что жестокость людей по отношению к животным удивляет. Было видно, что кот ухоженный, упитанный и домашний.
Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина решила помочь коту. Животное показали ветеринару. А после осмотра кот не только получил новый дом, но и неофициальную должность — заместитель министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира. Теперь о бедолаге будут заботиться все сотрудники министерства.
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Метки: замминистра коты мусор спасение ульяновск
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