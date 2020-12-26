Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу

Видеозапись с камер наблюдения вызвала большой общественный резонанс в сети. Если бы рабочие не заметили мешка, несчастное животное попало бы в измельчительное устройство для мусора. Но рабочие не допустили этого. Директор предприятия Игорь Перфильев, комментируя произошедшее, отметил, что жестокость людей по отношению к животным удивляет. Было видно, что кот ухоженный, упитанный и домашний.