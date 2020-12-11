FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 727 постов • 335 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа

Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа (41 фото)

Автор:
11 декабря 2020 12:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Бездомные животные   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   фото   фотограф   
927
41
Японец по имени Масаюки Оки (Masayuki Oki) - не просто уличный фотограф. Он фотографирует не людей, не пейзажи и не архитектуру. Его главными моделями выступают пушистые обитатели улиц Токио - бездомные кошки. Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков. Посмотрите на этих красавчиков!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Бездомные животные   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   фото   фотограф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ваня панкин 11 минут назад
кись, кусь, мяу...
кись, кусь, мяу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Коты - наше всё: милейшие фото кошек, которые подарят вам лучик добра Коты - наше всё: милейшие фото кошек, которые подарят вам лучик добра Кошки, спящие на парковочных барьерах - милота! Кошки, спящие на парковочных барьерах - милота! Чирико - вечно недовольная кошка из Японии Чирико - вечно недовольная кошка из Японии До и после: коты, которые взяли себя в лапы и похудели к лету До и после: коты, которые взяли себя в лапы и похудели к лету Киця - угрюмая прелесть, от которой все в восторге Киця - угрюмая прелесть, от которой все в восторге
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308992



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в Иркутской области
0
77
Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в Иркутской области
﻿
Набирающие популярность в сообществах
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
0
6
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
Какие бывают лимфомы? Примеры из врачебной практики
1
3
Какие бывают лимфомы? Примеры из врачебной практики
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#россия#интересное#люди#в мире#китай#актеры#коты#позитив
#фото#интересно#факты#авария#разное#дтп#сша#истории#креатив#собака
#прикол#история#подборка#автомобили#авто авария#картинки#автомир#кино#новости#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться