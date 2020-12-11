Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа

Фотограф Масаюки Оки живет в Токио, и уже не первый год фотографирует бродячих котеек на улицах своего города. Его увлечение съемкой кошек началось еще в 2013 году, пока парень искал работу. Теперь это - его любимое хобби.



Он даже делает снимки бездомных кошек во время путешествий - на сегодня ему удалось поснимать котеек на Тайване, в Гонконге и Стамбуле. Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков.