Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа

Японец по имени Масаюки Оки (Masayuki Oki) - не просто уличный фотограф. Он фотографирует не людей, не пейзажи и не архитектуру. Его главными моделями выступают пушистые обитатели улиц Токио - бездомные кошки. Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков. Посмотрите на этих красавчиков!
Фотограф Масаюки Оки живет в Токио, и уже не первый год фотографирует бродячих котеек на улицах своего города. Его увлечение съемкой кошек началось еще в 2013 году, пока парень искал работу. Теперь это - его любимое хобби.
Он даже делает снимки бездомных кошек во время путешествий - на сегодня ему удалось поснимать котеек на Тайване, в Гонконге и Стамбуле. Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков.
Он даже делает снимки бездомных кошек во время путешествий - на сегодня ему удалось поснимать котеек на Тайване, в Гонконге и Стамбуле. Фотограф документирует кошачьи будни и публикует снимки в своем Инстаграме, где у него набралось уже 200 тысяч подписчиков.
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