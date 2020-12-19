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Царь-гараж существует, но у каждого он свой

Царь-гараж существует, но у каждого он свой (17 фото)

Автор:
19 декабря 2020 14:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: гараж   гаражи   интересное   подборка   прикол   царь-гараж   
1954
17

Двухэтажные гаражи, четырёхэтажные гаражи и даже гаражи с балконами.

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Метки: гараж   гаражи   интересное   подборка   прикол   царь-гараж   
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3  комментария
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panama Час назад
Смешного мало, т.к. на большинстве фото «царь гараж» есть ничто иное , как жильё. Люди живут в таких условиях семьями. В Подольске есть гаражный кооператив, где все гаражи переоборудованы под жилое помещение с туалетами и вторыми этажами.
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822
СДД Час назад
Японское градостроение всегда любопытно рассматривать.
А вообще, почти все примеры симпатичные. Иной раз кажется, дай людям проявить волю, дома бы строили куда красивее. Это хорошо видно на югах в мелких городишках. Все пристройки, как правило, красивы и аккуратны.
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923
Шурман Час назад
Какая мама ? какой царь гараж ? автор тебе что 12 лет как моему сыну ? . Говно пост какой то , вы что в школе лайками меряетесь ? раньше хоть мастерством и умом , теперь высерами , я в инете сижу с 95 года и вот такое хамно пошло только в 20 годах когда началась доступность к сети .
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