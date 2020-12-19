Царь-гараж существует, но у каждого он свой

Двухэтажные гаражи, четырёхэтажные гаражи и даже гаражи с балконами.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Крановщики... Нескучные будни строителей
- Что может пойти не так, если ты енот?
- Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых
- "Ачотакова?" — отмазка, которая работает всегда
- Воспитание детей — квест, в котором валютой выступают нервы родителей
Метки: гараж гаражи интересное подборка прикол царь-гараж
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
А вообще, почти все примеры симпатичные. Иной раз кажется, дай людям проявить волю, дома бы строили куда красивее. Это хорошо видно на югах в мелких городишках. Все пристройки, как правило, красивы и аккуратны.