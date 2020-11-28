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Размышления антимасочника

Размышления антимасочника (1 фото)

Автор:
28 ноября 2020 13:18
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   коронавирус   маска   
2544
1
Маска от коронавируса – как трусы от поноса

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Метки: COVID-19   коронавирус   маска   
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57  комментариев
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6k
amrita 3 часа назад
Как правило.. маски носят до "" победы"" т.е пока она не порвется. Засовывают в карман, при необходимости надевают- в ней столько бактерий!!(( мама не горюй) Маска должна быть ОДНОРАЗОВАЯ... один выход в "СВЕТ" и потом её нужно менять. КТО НИБУДЬ ТАК ДЕЛАЕТ? ... иной раз смотришь- маска больше похожа на тряпку половую.. что и от чего она может уберечь?
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1k
The mask 14 секунд назад
Китай, где все носят маски, поборол covid.
Афтар - мудак.
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833
Павел Астахов 8 минут назад
Столько буковок! Ради чего?! Маску стоит надевать даже для того, чтобы НЕ ЗАКРЫВАЛИ ВСЕ НА КАРАНТИН. Сложно это понять?!
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1k
Скальпы Гуронов 20 минут назад
Разрешаю автору переходить перекресток на красный свет светофора, стоять под стрелой крана и заплывать за буйки.
По статистике, когда начинают гайки закручивать с масками, заболеваемость падает.
Не нравится жить в обществе угнетения личности - вали жить в тайгу, там "свободолюбивых и свободнодумающих" любят - они вкусные...
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441
Олег 20 минут назад
очередной дегенерат решил поумничать. из-за таких дятлов в одном только питере почти 5к заболевших в день. личный пример: у меня сейчас 37 и положительный мазок. если бы жене-доктору не делали каждую неделю мазки в больнице - я бы хрен узнал.
могу предложить автору зайти в гости на пол часика, только потом чур врачам не звонить и посетить всех своих родственников
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7k
тот самый В.В. Олег 11 минут назад
в первую очередь постетить детей, нефиг таким размножаться
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813
Sanek 20 минут назад
Люди перестали думать и мыслить логически. Насмотрелись телевизора, по которому им вешают лапшу что маски и перчатки как то помогают. Может и помогают где то (хотя вопрос спорный), но вреда от них в разы больше. Достаточно просто почитать про то как может повлиять на человека кислородное голодание и к каким последствиям это приводит при постоянном ношении маски. Нигде по телевизору об этом не говорят. Может и придёт момент когда люди задумаются обо всём происходящем и для чего просят носить маски. И борьба с вирусом здесь точно не при чём
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441
Олег Sanek 5 минут назад
если у вас от маски наступает кислородное голодание - у меня для вас плохие новости: нужно срочно к врачу
предлагаю простой эксперимент: купите сатурометр (простенький будет стоит около 2к) и померьте насыщаемость крови кислородом в маске и без. гарантирую: если результаты будут различаться, то не более чем на 1-2%
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182
Дмитрий 23 минуты назад
Так много букв во фразе:"Мне на вас на всех по....й!"
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161
Serj Полчаса назад
Народ сначала ведь насторожился, но вскоре понял, что к чему.
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6k
Administrator 42 минуты назад
еще один
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24k
Jackson-Motor 55 минут назад
Размышления антимасочника
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12k
Роберт Шекли 57 минут назад
Зачем человеку без признаков ОРВИ – не чихающему и не кашляющему – её носить?
- Слышал о бессимптомном течении болезни? Когда человек чувствует лишь легкое повышение температуры или недомогание/усталость, а в это время активно заражает всех вокруг себя
В этом случае антимасочник заразит 50 чел, а масочник 2-5. Разница есть
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813
Sanek Роберт Шекли Полчаса назад
Так написано же что маска может защитить только от тех кто чихает и кашляет. Если нет симптомов, то человек не чихает и не кашляет. Кого и как он может заразить?
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515
rastlin0 Sanek 3 минуты назад
Может и дышать человек без симптомов тоже перестаёт? Вирус распространяется в выдыхаемом воздухе, а не только в кашле! Для сведения - при обычном выдохе перед собой дальность разлёта основной массы достигает 1.5-2 м., маска сокращает это расстояние до 20-30 см.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost Час назад
Хорошо, а как насчет заразного инкубационного периода? За пару дней до появления симптомов человек так же заразен. Как вы знаете, что уже не больны? Сдаете ежедневно тест?
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2k
Enotko Ytko Час назад
Размышления антимасочника
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3k
AlekseiTFS Enotko Ytko Час назад
Наглядная агитка. То есть по сути маску нужно носить только зассанцам :-)
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2k
Enotko Ytko AlekseiTFS 54 минуты назад
зассанцам штаны
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3k
AlekseiTFS Enotko Ytko 41 минуту назад
Аааа, А маски больным ? Или маску обязаны носить все по тому что есть домысел,что они больны. Ну или предположение,что они могут быть больны.Или фантазия / вымысел,что они больны.
Странно почему нет домысла,что все на планете зассанцы - а то бы приказали всей планете в памперсках ходить
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581
Homem Час назад
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcad56f503f5b00ac8cf625/gotovaia-jaloba-ot-iurista-za-nenoshenie-maski-5fa27b6dfeef0b1a815d9c23https://zen.yandex.ru/media/id/5bcad56f503f5b00ac8cf625/gotovaia-jaloba-ot-iurista-za-nenoshenie-maski-5fa27b6dfeef0b1a815d9c23 https://x-true.info/104240-otvet-fsb-i-rospotrebnadzora-po-maskam.htmlhttps://x-true.info/104240-otvet-fsb-i-rospotrebnadzora-po-maskam.html Тем кто думает и так знают,что к чему,а тем кто не хочет анализировать сложившуюся ситуацию их даже уже не жалко.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Олег Час назад
Размышления антимасочника
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9k
ss 2 часа назад
"А ведь основной путь попадания вируса в организм – носовые ходы."
-
Автор, нет. Вирус попадает в организм через любую слизистую. Подчёркиваю - лю-бу-ю. То есть через рот, нос и ГЛАЗА.
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29k
Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Ya 2 часа назад
Автор, я конечно не сомневаюсь что статью ты спи...дил у таких придурков как и сам. Но совет тебе, что бы твоя словесная блевотина не пропала даром. Ты с этой пламенной речью выступай в реанимационных отделениях, расскажи больным что они умирают не от вируса, а от масок которые их заставила носить злая администрация.
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25k
Антон 2 часа назад
Раньше бессимптомных носителей называли здоровыми. Судя по количеству минусов, нахватанных этим постом, власть добилась своей цели - 60 процентов населения тупая, покорная биомасса, не умеющая, и не пытающаяся думать.
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9k
ss Антон 2 часа назад
60% ?!! Да вы добрый человек!

2/3 - это минимум. Но ковидный цирк показал, что это очень заниженная цифра.
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3k
AlekseiTFS Антон Час назад
Прописная истина
Все это рвение "сознательных" граждан естественный процесс. Одноклеточные организмы стремятся быть частью какого-то значимого и большого процесса. При этом такой люмпен без мозгов и особых способностей ощущает свою значимость и важность. Он управляет ! Он у руля !!! И вот это для стада - полный кайф !!! И тут уж ничего не сделаешь - их большинство...
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Вид: Масочник обыкновенный.
Семейство: привито- чипированных.
Среда обитания:
широко распространён на всей территории Европы, России и Азии, благодаря программе "Идиот без границ" распространился почти везде.
Существо очень осторожное, редко покидает жилище в поисках пропитания, но может быть агрессивен по отношению к людям, особенно когда сбивается в стаи.
Масочник обыкновенный неприхотлив, исполнителен, безприкословен, выполняет все пожелания и приказы, легко поддается дрессировке, но искренне считает себя свободным и даже человеком.
Особенности: не способен логически мыслить, наблюдать и анализировать - очень важно, для напоминания тем, кто пытается им что-то объяснять.(с)

Вид: Масочник обыкновенный. Семейство: привито- чипированных. Среда обитания: широко распространён на всей территории Европы, России и Азии, благодаря программе "Идиот без границ" распространился почти везде. Существо очень осторожное, редко покидает жилище в поисках пропитания, но может быть агрессивен по отношению к людям, особенно когда сбивается в стаи. Масочник обыкновенный неприхотлив, исполнителен, безприкословен, выполняет все пожелания и приказы, легко поддается дрессировке, но искренне считает себя свободным и даже человеком. Особенности: не способен логически мыслить, наблюдать и анализировать - очень важно, для напоминания тем, кто пытается им что-то объяснять.(с)
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