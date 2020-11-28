Размышления антимасочника

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По традиции, в качестве затравки – анекдот из Южной Пальмиры:– Сёма, ты почему без маски? Не боишься заразиться коронавирусом?– Изя, мне 75 лет; у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в организм ещё коронавирус попадет, он просто станет в очередь.В минувшую субботу был на рижском Центральном рынке – в рыбном и овощном павильонах. Покупателей достаточно много, и практически все они, за редким исключением, включая меня, в масках. Одна дамочка, лет под 50, сделала замечание, чтобы я надел маску, и добавила, мол, если я о других не забочусь, то подумал бы о себе. И гневно так, словно суровая учительница у нерадивого школьника, спросила: «Вы не боитесь заразиться?» Я ответил: «Чего мне бояться, если вы все здесь в масках, которые, по вашему мнению, защищают и вас, и окружающих?». Дамочка малость опешила, демонстративно отвернулась и пошла дальше искать живого карпа, продолжая сопеть в маску-намордник.М-да, завинтила власть гайки масками, запудрила людям мозги... Весной ещё как-то можно было в магазины там, в аптеку и прочее... А сейчас продавцы отказываются обслуживать безмасочников, охранники злостно изгоняют их из магазинов. Полиция проводит рейды-облавы, штрафует безмасочников, штрафует администрацию (владельцев) заведений. Будем откровенны: большинство из нас носят маску для блезиру, боясь нарваться на штраф, а не пониманием об её целесообразности и эффективности. Многие (ключевое слово!) относятся к намордникам неодобрительно и, в лучшем случае, снисходительно – дескать, чем бы дитя не тешилось… Плохо то, что у части общества это уже – стокгольмский синдром. Ключевое здесь – «у части».По моим наблюдениям, 9 из 10 масочников носят маску неправильную или же неправильно. Маски не прилегают к лицу или вообще ниже носа. А ведь основной путь попадания вируса в организм – носовые ходы. Видел даже последний писк моды – маски, вязаные из толстых ниток крупными спицами… Они от чего защищают? Ответ простой, как селикатный кирпич ГОСТ 18343–80. От штрафа…В медицинских учебниках и научных публикациях утверждается, что ношение маски необходимо только больному человеку. Дабы его мокрота при чихе и кашле не летела на окружающих. Но ведь заболевший (инфицированный) коронавирусом при симптомах должен сидеть дома в самоизоляции. А если же маска защищает, как утверждают власти, то почему бессимптомник и легкопереносящий болезнь должен сидеть в самоизоляции? Надел маску – и гуляй, Федя! Ведь, по этой логике, маска защищает…Зачем человеку без признаков ОРВИ – не чихающему и не кашляющему – её носить? Лишь бы что-то на лице было… И главное – все всё понимают. Но инициаторов и адептов масочного режима это нисколечко не заботит... Никакой логикой их не прошибёшь… Сам собой напрашивается вопрос: для чего же непременно надо облачаться в намордники? И это не праздное любопытство. Ведь маски-намордники стали всемирным символом вины без вины виноватых, и маркером раскола общества. Повторяю: большинство людей носит маски, чтобы банально не нарваться на штраф. О реальной медицинской эффективности этой меры в борьбе с коронавирусом, ради которой и затеян весь этот хипиш, люди уже не задумываются. А у «научной общественности» вообще никаких доводов нет, вся её аргументация – «маска защищает». А как?! От капелек аэрозоля – да, такая теория у «науки» есть, эпизодически нам её озвучивают. А от вируса маска как защищает? Объясним простыми словами. Вирусы внутри капелек аэрозоля маской захватываются и сначала просто удерживаются у скоростных воздушных потоков в органы дыхания человека. Но как только капли аэрозолей высыхают, вирусы, освобождённые от сил поверхностного натяжения жидкости, легко засасываются (втягиваются) с поверхности маски в носоглотку. Ведь это только внешне материал маски выглядит сплошным, а для вируса он на 70…90% пустота!Но ведь во всём должна же быть какая-то обоснованность! Где она в этой масочной истерии? Где мы храним маски? Правильно, в сумке/кармане, вместе с ключами, бумажниками и прочей мелочевкой. Маска стала для большинства людей «долгоиграющей» – её используют неделями, а то и месяцами. А ведь маска выполняет свою «защитную» (к тому же весьма сомнительную) функцию всего 2 часа ношения. Неужели власть предержащие и их советники-консультанты-эксперты считают, что грязная, помятая, неоднократно использованная маска – это панацея? Где больше вирусов – на замызганной маске или в воздухе?Кто-то умеет правильно надевать/снимать маску? На остановках общественного транспорта сплошь и рядом валяются выброшенные маски. Кто-то их правильно утилизирует? Представьте, если инфицированный «страшным и смертельно опасным» ковидом начихал и накашлял в маску, а потом выкинул её в подъезде/на лестнице/ или же просто бросил её на землю при выходе из магазина или другого заведения, или из транспорта, через сколько времени должен заразиться весь подъезд, дом или квартал? Ведь эта зараза, как нас пугают постоянно, моментально разносится по воздуху на сотни метров. А нам хоть бы хны, мы все всё ещё живы-здоровы…Ау!!! Проверяльщики, стращальщики, вышибальщики и штрафовальщики всех мастей и рангов, вы-то сами ещё живы? Полицейские, мытари, церберы и всяческие контролеры, закрывальщики-запрещальщики оздоровительных, туристических, культурно-развлекательных, общепитовских и других попавших под ограничения заведений! Вы все бессмертные?Власть предержащие! Чуть ли не ежедневно СМИ информируют об очередном случае заражения ковидом в том или ином государстве мэра-градоначальника, депутата-законодателя, министра (не так давно заразился, например, глава минздрава дисциплинированной Германии), премьера, президента. И у людей возникает логичный вопрос: вы-то сами почему заболели? Маски не носили? Или они не помогли? Так какого хрена тогда нас заставляете их носить? Если даже президенты, премьеры, министры и прочие «шишки», которые не ездят в общественном транспорте, не ходят в магазины и на рынки за продуктами, имеют все возможности соблюдать социальную дистанцию круглые сутки, не уберегли себя от коронавируса, куда уж нам, простым смертным? Вспомните, козлы-политиканы: Бог калёной сталью шельму метит!Будем откровенны: абсолютное большинство ширпотребовских и, тем более, самопальных масок из нетканых материалов в лучшем случае являются противопылевыми. Пористость (размеры пустот) материала таких масок – от 70 до 90%. И размеры этих пустот в 100 раз превышают размеры коронавируса! Поэтому надеяться на то, что маска задержит вирус – аналогично тому, что пасечник при работе с пчелами для защиты лица и шеи наденет сетку-рабицу с размером ячейки 10 х 10 мм.Полезны ли медицинские маски? Ответ двоякий: и да, и нет. Да – когда маску надел больной человек, она способна в какой-то степени изолировать его от здоровых и сдержать распространение инфекции. И, разумеется, поголовное ношение масок нужно тем, у кого масочный бизнес… Нет –маска не способна защитить здорового человека от вирусов ОРВИ, коим является в том числе и Covid-19. Причина – в устройстве маски и особенностях человеческого дыхания. Почему некоторые люди буквально задыхаются в масках? А вы задумывались: какой состав атмосферы под маской? Там недостаточно кислорода и избыток углекислого газа. А вот это действительно вредно для человека: сонливость, головные боли – в общем, кислородное голодание.Болтовня о том, что маски хоть от чего-то спасают – это не более, чем болтовня. Маска не способна задержать вирус, осевший на ней. Если бы маска хоть как-то помогала против болезни, то за эти 10 месяцев воплей о страшном ковиде уже провели бы исследования того, насколько ношение масок снижает вероятность заболеть. Да люди это и без исследований увидели бы. Но ведь никто никаких исследований об эффективности масок у пациентов не делает (исследования заболеваемости медработников в масках не в счёт – и маски другие, и условия не те). Разве только некие, явно проплаченные «чегоизволите исследователи» время от времени сообщают взятые «с потолка» некие числа якобы эффективности масок при ношении их обычными людьми. А СМИ вопят и вопят о требовании властей ко всем гражданам натянуть на лица намордники.После долгих поисков в мировой паутине хоть каких-то научных исследований об эффективности масок наткнулся на информацию о том, то в США врачи больниц нескольких штатов выяснили у заболевших COVID-19, как тщательно они носили маску. Результаты представлены здесь:https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdfОказалось, что из всех опрошенных больных, заболевших ковидом, никогда не носили маску 3,1%; редко носили маску – 3,8%; иногда носили маску – 4,4%; часто носили маску – 14,5%; всегда носили маску – 74,2%. И хотя была опрошена небольшая выборка больных, к тому же нет данных, каков процент населения США в то время носил маски в быту, но это хоть какое-то реальное исследование, а не бла-бла-бла «учёных» о пользе масок.Вот такая получается имитация войны с пандемией/эпидемией «страшного и смертельно опасного» коронавируса с помощью масок. Всё, что мы наблюдаем сейчас – лишь внешняя показуха. Реально использование масок не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мерам. А вот экономику страны, здоровье, благосостояние и финансовую стабильность людей угробили по-настоящему. Сомневаюсь, что мне удастся дожить до того времени, когда будут подведены настоящие итоги и люди получат, наконец, ответ на вопрос: а что это было и для чего такие жертвы? Или правды мы так никогда и не узнаем?P.S. Всё изложенное в этой статье – это моё сугубо личное мнение человека, «живущего в средневековом невежестве, ведущего натуральное хозяйство на опушке леса, не использующего никаких достижений науки, кроме интернета». Поэтому это мнение необязательно должно быть единственно правильным.