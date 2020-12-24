Страшнее Апокалипсиса: в Сети появилось фото первой версии памятника Аленке

Какой год - такая и Аленка! Подобными фразами сопровождали россияне весть об открытии памятника простой русской бабе в Нововоронеже. И правда - скульптура оказалась пугающе уродливой, а потому, не выдержав критики, через короткое время ее "ушли" (о том, как это было, можно прочесть по ссылке ниже).