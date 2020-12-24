Страшнее Апокалипсиса: в Сети появилось фото первой версии памятника Аленке

Оказывается, как пишут СМИ, та "Дьяволенушка", которую 18 декабря установили в Нововоронеже и спустя время спешно демонтировали, была не первой. На том же месте летом водрузили другую скульптуру, предшественницу нынешней страшилды. И оригинал был страшнее во сто крат.
Какой год - такая и Аленка! Подобными фразами сопровождали россияне весть об открытии памятника простой русской бабе в Нововоронеже. И правда - скульптура оказалась пугающе уродливой, а потому, не выдержав критики, через короткое время ее "ушли" (о том, как это было, можно прочесть по ссылке ниже).
Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать
Но, как оказалось, эта Аленка была не первой - ранее, еще летом, на том же месте был установлен другой памятник. Тоже Аленке. Фото исходной версии СМИ обнародовали только сейчас, а уж верить им или нет - решайте сами.
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Стоимость монумента составила один миллион рублей, но утверждается, что бюджетных денег на памятник потрачено не было. Самая первая скульптура, как утверждают СМИ, простояла всего лишь сутки, после чего ее увезли на доработку. Видимо, доработали.
Новая версия оказалась, конечно, не так страшна, но красавицей даму назвать было сложно. Между тем, хотя автор Аленки согласился снова доработать свое детище, в России нашлись те, кто захотел купить скульптуру такой, какая она есть. Среди них - продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. На своей странице в Инстаграм он написал, что готов "оплатить все расходы по покупке и транспортировке памятника". Разин хотел бы сохранить его как "напоминание об уходящем 2020 годе - самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира".
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Да и вообще. Что зацепились до девки. Не бывает некрасивых девок, бывает мало водки. А парень... Ну мужик должен быть чуть покрасивее крокодила, все знают это.
Переименовать и сменить место дислокации. Может даже тематическое продолжение будет, если автор вдохновится.
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Такое впечатление, что это Люпка Соболь решила подработать позированием
может всё же не так страшно и тяжело было/будет? :)