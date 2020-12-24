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Страшнее Апокалипсиса: в Сети появилось фото первой версии памятника Аленке

Страшнее Апокалипсиса: в Сети появилось фото первой версии памятника Аленке (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Скульптуры   аленка   памятники   страшно аж жуть   творчество   
2420
5
Оказывается, как пишут СМИ, та "Дьяволенушка", которую 18 декабря установили в Нововоронеже и спустя время спешно демонтировали, была не первой. На том же месте летом водрузили другую скульптуру, предшественницу нынешней страшилды. И оригинал был страшнее во сто крат.
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Метки: Скульптуры   аленка   памятники   страшно аж жуть   творчество   
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18  комментариев
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1.6M
Иван Кемеров 2 часа назад
Как известно, сестрицу Аленушку в Нововоронеже все-таки снесли по требованию местных жителей. Ну и дураки они, конечно, своими руками отказались от такой достопримечательности! И это в тот момент, когда для сестрицы Аленушки обнаружился и свой братец Иванушка - это памятник десантнику в г. Ухта. Смотрите, какой красавец!

Да и вообще. Что зацепились до девки. Не бывает некрасивых девок, бывает мало водки. А парень... Ну мужик должен быть чуть покрасивее крокодила, все знают это.
Как известно, сестрицу Аленушку в Нововоронеже все-таки снесли по требованию местных жителей. Ну и дураки они, конечно, своими руками отказались от такой достопримечательности! И это в тот момент, когда для сестрицы Аленушки обнаружился и свой братец Иванушка - это памятник десантнику в г. Ухта. Смотрите, какой красавец! Да и вообще. Что зацепились до девки. Не бывает некрасивых девок, бывает мало водки. А парень... Ну мужик должен быть чуть покрасивее крокодила, все знают это.
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1k
val Полчаса назад
Памятник афро (прости хосподи) американке?
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15k
Lynx 49 минут назад
Есть что-то в чертах лица, только не от Алёнки. Опять же антропометрия персонажа наиболее схожа с человеческой, нежели разные есенины и другая нежить последнего периода.
Переименовать и сменить место дислокации. Может даже тематическое продолжение будет, если автор вдохновится.
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7k
Агент Безопасной Национальности Lynx 39 минут назад
"Есть что-то в чертах лица, только не от Алёнки"
==============
Такое впечатление, что это Люпка Соболь решила подработать позированием
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7k
Андрей Ма-С 59 минут назад
зря они отказались от нее, наоборот надо было побольше шума поднять но ее оставить, была бы достопримечательностью)))
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15k
Ego sum qui sum Час назад
тут еще материал статуИ добавляет пугающей роже металлической бледности
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16k
nobody® Час назад
БЛМ?
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317
Дмитрий Час назад
Он художник! Он так видит!
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3k
ezhik 2 часа назад
"напоминание об уходящем 2020 годе - самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира".
может всё же не так страшно и тяжело было/будет? :)
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
на фотке скульптор проявился?
на фотке скульптор проявился?
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801
AGold 2 часа назад
Страшнее Апокалипсиса: в Сети появилось фото первой версии памятника Аленке
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391
Serg Dex 2 часа назад
На Терешкова похожа.
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1k
Геннадьич Serg Dex 53 минуты назад
А кто такой Терешков?
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234k
Booharik Геннадьич 24 минуты назад
Стыдно не знать Валентина Владимировича Терешкова, летчика-космонавта.


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