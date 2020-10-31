Фермер случайно нашел иберийскую скульптуру львицы

Фермер Гонсало Креспо из испанского городка Сан-Себастьян-де-лос-Бальестерос, в провинции Кордоба, сделал уникальное археологическое открытие, когда вспахивал землю на своей оливковой роще. Прямо посреди плантации он наткнулся на необычный круглый камень, а когда попытался извлечь его из-под земли, обнаружил, что это огромная древняя статуя иберийской львицы, поедающей барана.