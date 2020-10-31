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Фермер случайно нашел иберийскую скульптуру львицы

Фермер случайно нашел иберийскую скульптуру львицы (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: львицы   находка   памятник   скульптура   фермер   фото   
507
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Археологический памятник иберийского искусства , датируемый примерно 2500 лет назад, по первым оценкам, был обнаружен совершенно случайно в оливковой роще.

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Метки: львицы   находка   памятник   скульптура   фермер   фото   
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2  комментария
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917
Шурман 2 часа назад
Хороший сохран , попал мужик , теперь по закону он там ничего сделать не сможет , я имею ввиду посадку и тд . Приедут кучи оболтусов с техникой и будут распахивать землю.
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