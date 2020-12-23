Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку

Правоохранители Рязани, просматривая соцсети наткнулись на видео с девушкой, которая ничтоже сумняшеся разгуливала в костюме прародительницы Евы, в районе Горрощи, шокируя, а то и вводя в ступор встречных пешеходов. Кроме того, рязанская Афродита напрямую угрожала безопасности дорожного движения, так как водители, глядючи на такую красу, напрочь забывали, что за рулём, куда и зачем едут. По счастью, провидению было угодно уберечь рязанцев от жертв.
Первый раз полностью обнажённая девушка осветила своей красотой самый короткий день в году - 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Её видели и успели снять на видео. Девушка не стеснялась окружающих, скорее окружающие стеснялись её. Создавалось мистическое впечатление, что особа, не желая того, откликнулась на чей-то, только ей слышимый зов - впала в транс и не замечая холода и окружающих, говорила на ходу с кем-то невидимым, подкрепляя резкие фразы жестикуляцией.
Видео с этим удивительным происшествием было размещено в Telegram-канале Rzn_Life.
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Ещё одно видео попало в соцсети и на страницы местного рязанского новостного ресурса 23 декабря. На нём можно увидеть уже знакомую нам девушку, которая так же зачарованно разговаривая и жестикулируя, двигалась по одному ей только известному маршруту.
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Как уже сообщалось выше, региональные правоохранители оказались на высоте - после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, девушку доставили в отдел полиции, где привели в человеческий вид и установили её личность. Далее оперативники, здраво рассудив, пришли к выводу, что героиню сюжета было бы неплохо показать врачам.
Врач из прибывшей по вызову бригады скорой помощи полностью подтвердил это предположение: "Девушке лечиться надо!" После чего болезную госпитализировали и сейчас она проходит обследование, — сообщил рязанский новостной ресурс YA62.ru Там же отметили: кто она такая, не разглашается известно одно — жительница Рязани.
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"Правоохранители Рязани просматривая соцсети наткнулись на видео"
Чем они там занимаются?
Душевнобольная. Это процентов так на 99,9.
А вот животные ублюдки, ржущие и записывающие видео, больны на все 300%. Причем, неизлечимо больны. Как и все ржущее в подобных ситуациях общество, неизлечимо больно.
Друг спрашивает.