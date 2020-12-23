Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку

Первый раз полностью обнажённая девушка осветила своей красотой самый короткий день в году - 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Её видели и успели снять на видео. Девушка не стеснялась окружающих, скорее окружающие стеснялись её. Создавалось мистическое впечатление, что особа, не желая того, откликнулась на чей-то, только ей слышимый зов - впала в транс и не замечая холода и окружающих, говорила на ходу с кем-то невидимым, подкрепляя резкие фразы жестикуляцией.

Видео с этим удивительным происшествием было размещено в Telegram-канале Rzn_Life.