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Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку

Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2020 23:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   голые   госпитализация   медики   одержимость   полиция   происшествие   россии   
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Правоохранители Рязани, просматривая соцсети наткнулись на видео с девушкой, которая ничтоже сумняшеся разгуливала в костюме прародительницы Евы, в районе Горрощи, шокируя, а то и вводя в ступор встречных пешеходов. Кроме того, рязанская Афродита напрямую угрожала безопасности дорожного движения, так как водители, глядючи на такую красу, напрочь забывали, что за рулём, куда и зачем едут. По счастью, провидению было угодно уберечь рязанцев от жертв.

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Метки: Рязань   голые   госпитализация   медики   одержимость   полиция   происшествие   россии   
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18  комментариев
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1k
евгений 3 часа назад
Странная штука...Вышел на улицу голым - упекут в психушку. Поменял пол, накачал силиконом сраку, сиськи и губы - позвали на тв.
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235
crush Полчаса назад
будь прокляты эти любители квадратиков!!!
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1k
Yow 47 минут назад
"почему без маски"?
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12k
Пумба 49 минут назад
Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку
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12k
Пумба 49 минут назад
Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку
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12k
Пумба 49 минут назад
Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку
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−195
Васек повесил трубача Час назад
Хм, никого не смущает?
"Правоохранители Рязани просматривая соцсети наткнулись на видео"
Чем они там занимаются?
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1k
Фрэнд Васек повесил трубача 59 минут назад
Теребонькают за нехилую зряплату.
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Че за ху_ня творится, на ветке ни одного вдувальщика!
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176
Andrey 2 часа назад
А где оперативная съемка процесса согревания девушки полицейскими?
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Девушку жалко.
Душевнобольная. Это процентов так на 99,9.
А вот животные ублюдки, ржущие и записывающие видео, больны на все 300%. Причем, неизлечимо больны. Как и все ржущее в подобных ситуациях общество, неизлечимо больно.
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8k
K7OO Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Не факт, вполне могут быть и вещества, типа оксибутирата. Под этой байдой часто голышом бегают.
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1k
ALEX 2 часа назад
А есть нормальное видео без ретуши?
Друг спрашивает.
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38k
doker 3 часа назад
Где голая девушка?
Вижу Minecraft какой-то. Играет кто-то, а мы кипишуем.
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Чо даибались? Почти НГ, а на улице жара! )))
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4k
hairov 3 часа назад
Полицейские оперативно нашли, согрели и одели горрощинскую блуждающую голую девушку
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