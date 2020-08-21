FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1685 постов • 647 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Военные медики извлекли звезду из&nbsp;обмывавшего звание российского офицера

Военные медики извлекли звезду из обмывавшего звание российского офицера (2 фото)

Автор:
21 августа 2020 05:51
Сообщество : Военное
Метки: военные   звание   звёзды   извлекли   медики   обмывать   ритуал   россия   
2838
2

Доктора Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге сумели достать из капитана 3-го ранга инородное тело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: военные   звание   звёзды   извлекли   медики   обмывать   ритуал   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
65
freepoint 2 часа назад
Судя по анекдотам, у боцмана можно и якорь извлечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей 36 минут назад
...Долго кряхтел крокодил-старичок:
В попе застрял пионерский значок .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ Час назад
Зачем вытаскивали, надо было подождать чтобы вышла естественным путем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей ВОВЧЕГ 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Mokshanin Час назад
Надо было сразу трепанацию черепа сделать заодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sergey_71rus Mokshanin 44 минуты назад
Военные медики извлекли звезду из&nbsp;обмывавшего звание российского офицера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 2 часа назад
Уух!
Видать намучился болезный присвоения нового звания ждать, раз так жадно стакан водки вместе со звездой нахватил))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артем Кощеев Клёст 23 минуты назад
Очевидно, заслужил новое звание пОтом и кровью, а не по блату досталось. Уважение таким героям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Клёст Минуту назад
По традиции стакан водки со звёздами выпивается, потом звёзды из рта "выплёвываются" на ладонь.
Видимо не все звёзды поймал языком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Acu900 3 часа назад
Что поделаешь, традиция...
Что поделаешь, традиция...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
664
Колючий 3 часа назад
Ну раз это новость, которую мы заслужили, то надеюсь, что звезду доставали через
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Acu900 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Да, мельчают гусары...

В Великом и Могучем, на капитана, доставал четыре звездочки из полной армейской железной кружки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Григорий 3 часа назад
С этого входа желудка разрешается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Григорий 2 часа назад
это же офицер флота! Поэтому - только выход!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От теории за теплой партой в суровую практику От теории за теплой партой в суровую практику Шоу-бизнес в России стремительно нищает Шоу-бизнес в России стремительно нищает Современная армия, в которой смеяться и грустить точно не приходится Современная армия, в которой смеяться и грустить точно не приходится Клип на песню Uno за сутки стал самым популярным среди официальных роликов участников Евровидения Клип на песню Uno за сутки стал самым популярным среди официальных роликов участников Евровидения Сын Никаса Сафронова принял вызов от балерины Анастасии Волочковой Сын Никаса Сафронова принял вызов от балерины Анастасии Волочковой Почему в армии нельзя носить бороду? Почему в армии нельзя носить бороду?
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73583



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядели римские императоры на самом деле?
4
112
Как выглядели римские императоры на самом деле?
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
4
276
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Соус тартар по рецепту титулованного шеф-повара
9
1
Соус тартар по рецепту титулованного шеф-повара
Что делать при пищевом отравлении у взрослого?
1
5
Что делать при пищевом отравлении у взрослого?
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#природа#на различный вкус#в мире#хищник#белоруссия#интересное#СССР
#факты#прикол#дтп#смешные#авария#звери#автомобили#здоровые#комментарии#сша
#юмор#животные#кино#прикольные#россия#картинки#путешествия#знаменитости#музыка#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться