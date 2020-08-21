Доктора Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге сумели достать из капитана 3-го ранга инородное тело.
Ранее в сети уже фигурировал снимок необычной истории болезни, из которого следует, что пациент, военнослужащий 33 лет, из окружного штаба на Дворцовой площади, «во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания случайно проглотил звезду старшего офицера». Источники издания засвидетельствовали подлинность этой информации, слегка удивившись тому, что врачи официально задокументировали этот инцидент.
Поясняется, что речь идет о ритуале, в ходе которого получивший очередное звание офицер должен выпить стакан водки, на дне которого лежат звезды с погон, соответствующие званию.
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В попе застрял пионерский значок .
Видать намучился болезный присвоения нового звания ждать, раз так жадно стакан водки вместе со звездой нахватил))))
Видимо не все звёзды поймал языком...
В Великом и Могучем, на капитана, доставал четыре звездочки из полной армейской железной кружки