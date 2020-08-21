Ранее в сети уже фигурировал снимок необычной истории болезни, из которого следует, что пациент, военнослужащий 33 лет, из окружного штаба на Дворцовой площади, «во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания случайно проглотил звезду старшего офицера». Источники издания засвидетельствовали подлинность этой информации, слегка удивившись тому, что врачи официально задокументировали этот инцидент.