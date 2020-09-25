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Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину

Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 03:32
Сообщество : Криминал
Метки: госпитализация   дверь   курган   окно   пострадавший   россия   смерть   уборка   
1957
2

В российском областном центре Кургане рабочие выкинули из окна деревянную дверь, которая приземлилась на голову находящемуся внизу человеку. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице.

Источник:

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Метки: госпитализация   дверь   курган   окно   пострадавший   россия   смерть   уборка   
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5  комментариев
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10k
VM Varga 58 минут назад
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! ... (с)
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6k
Andrey 3 минуты назад
"Двое подсобников одного из промышленных предприятий города занимались уборкой строительного мусора."
А дайте я угадаю:

"Двое подсобников одного из промышленных предприятий города занимались уборкой строительного мусора." А дайте я угадаю:
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2k
Wolf 16 минут назад
Все инструкции по технике безопасности написаны кровью..
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6k
Артём 57 минут назад
М....даки!
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3k
Light_of_freedom 3 часа назад
Первая мысль при прочтении заголовка - "Блять, он существует!"

Первая мысль при прочтении заголовка - "Блять, он существует!"
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