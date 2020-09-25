Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину

Двое подсобников одного из промышленных предприятий города занимались уборкой строительного мусора. В нарушение техники безопасности, не выставив внизу для страховки и предупреждения окружающих ответственного рабочего, они, чтобы облегчить себе работу, выбросили с пятого этажа деревянную дверь. Которая при падении ударила по голове находящегося внизу 42-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован по скорой помощи, однако, спустя непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.