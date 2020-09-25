Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину

В российском областном центре Кургане рабочие выкинули из окна деревянную дверь, которая приземлилась на голову находящемуся внизу человеку. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице.
Двое подсобников одного из промышленных предприятий города занимались уборкой строительного мусора. В нарушение техники безопасности, не выставив внизу для страховки и предупреждения окружающих ответственного рабочего, они, чтобы облегчить себе работу, выбросили с пятого этажа деревянную дверь. Которая при падении ударила по голове находящегося внизу 42-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован по скорой помощи, однако, спустя непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.
На сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону сообщается, что по факту случившегося, возбуждено уголовное дело предусмотренное статьёй «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.
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