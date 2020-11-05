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Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина

Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина (4 фото)

Автор:
05 ноября 2020 09:39
Сообщество : Животные
Метки: еда   людоед   медики   мексика   полиция   свиньи   свинья   
1703
4
Жесть из города Сьюдад-дель-Кармен (Мексика). В субботу 24 октября родственники пришли в гости к мужчине по имени Хьюго и увидели свинью, склонившуюся над его телом.
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Метки: еда   людоед   медики   мексика   полиция   свиньи   свинья   
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18  комментариев
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8k
Кыся 40 минут назад
Мексиканская свинья - звучит как фраза из старых боевиков.
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Варяг 5 минут назад
Странно что она не сварила из него холодец...
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2k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Так мужик бухой был? Получается,что свинья и забухала и закусила,а может просто мужик по-пьяни проболтался,что скоро собирается ее сьесть и свинья подумала,что терять ей уже особо нечего....
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1k
K_II_T 8 минут назад
свинка не веган
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9k
Serg2001 10 минут назад
Как в том анекдоте: "...Ну, не всегда тореадор побеждает" (с)
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14k
sanchesS80 13 минут назад
"Что послужило поводом"
Думаю он просто не покормил свинью. А они когда голодные будут жрать всё что смогут.
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19k
Батончик с маком 17 минут назад
последняя мысль перед смертью была - надо было заводить кроликов.
хотя кролики могут затрахать насмерть
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9k
Юрий Николаевич 20 минут назад
Где то читал, как кладбищенский смотритель недавно захороненными трупами своих свиней откармливал. Это было то ли в конце 19 В., или в начале 20. Разоблачили его случайно. Родственники умершей молодой девушки опознали на базаре платье в котором ее похоронили. Так вышли на этого "фермера". Он трупы выкапывал, одежду с них продавал, а самих скармливал свиньям. Мясо его свиней славилось на всю округу.
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15k
SolomonA 24 минуты назад
Тут просто был вопрос: Или ты его, или он тебя... Ну и отомстила за всех своих родичей...
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11k
Inlex Полчаса назад
Свинтус понял намерения хозяина и сыграл на опережение.
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28k
parallax Полчаса назад
Это был конкурс, кто кого съест первым.
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241
Оксид Бетона Полчаса назад
Свинья быстро тему прочухала! И сработала на опережение!
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13k
Kvadro Полчаса назад
Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина
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6k
Pillin Alex 36 минут назад
Бывает ты ешь свинью, а бывает свинья ест тебя.
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19k
Влад 37 минут назад
Здоровая конкуренция, кто успел тот и съел.
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2k
CynepCTepBa 38 минут назад
Поступила по свински
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6k
waffentrager 40 минут назад
Какая ирония..
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Snork Snorkoff 40 минут назад
Кто первый встал, того и тапки. Полностью оправдываю свинью..
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