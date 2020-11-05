Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина

Как показал опрос стражей порядка, эту свинью выращивал и откармливал сам погибший, чтобы позже съесть. По словам соседей, в этот день мужчина употреблял спиртные напитки. Что послужило поводом к кошмарному поведению домашнего животного неизвестно.