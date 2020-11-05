Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина

Жесть из города Сьюдад-дель-Кармен (Мексика). В субботу 24 октября родственники пришли в гости к мужчине по имени Хьюго и увидели свинью, склонившуюся над его телом.
По сообщению портала The Yukatan Times, мужчина лежал в луже крови, а огромная свинья доедала руку хозяина. Шокированные родственники попытались отогнать свинью-людоеда, но у них это не получилось. Была вызвана полиция и медики. К сожалению, они только констатировали смерть мужчины от потери крови.
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Как показал опрос стражей порядка, эту свинью выращивал и откармливал сам погибший, чтобы позже съесть. По словам соседей, в этот день мужчина употреблял спиртные напитки. Что послужило поводом к кошмарному поведению домашнего животного неизвестно.
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"Свинья убила и съела хозяина в мексиканском городе Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. .. Уго откармливал ее, чтобы позже съесть" -- тревожно от таких новостей, тревожно. Бунт угнетённых произойдёт не с той стороны, с которой ожидаем.— FelixTheBest (@FelixTheBest) November 5, 2020
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Думаю он просто не покормил свинью. А они когда голодные будут жрать всё что смогут.
хотя кролики могут затрахать насмерть