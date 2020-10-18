В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой

Как часто мы слышим скучные и старые клише о России. И что у нас всё водку пьют безбожно, что медведи по улицам бродят, и что гулянки у нас дебошами заканчиваются. Придумывают всякое на пустом месте… ну, почти на пустом…

0 Источник: В город Семёнов, что находится в Нижегородской области, в начале недели забрёл медведь. Поломал забор, побродил по территории детского сада и всё бы закончилось мирно, если не решил Сергей Лодочников (большой любитель горячительных напитков) сходить вечерком за добавкой в ближайший винно-водочный магазинчик.

А тут ему навстречу медведь. В общем, не поделили дороги крепко выпивший мужик и мишка. Косолапый струхнул больше выпивохи, но на всякий случай стукнул его лапой по голове и прокусил руку, а потом от греха подальше сбежал, видимо, не вынеся перегара.

0 Источник: Рана была достаточно глубокой и её пришлось зашивать, а укушенный так обрадовался своему чудесному спасению, что решил это дело обмыть, но увлёкся и устроил дебош у себя дома. Чем всё закончилось, смотрите в ролике.