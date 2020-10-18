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В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой

В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2020 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: водка   драка   медведь   мужик   полиция   россия   
1587
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Как часто мы слышим скучные и старые клише о России. И что у нас всё водку пьют безбожно, что медведи по улицам бродят, и что гулянки у нас дебошами заканчиваются. Придумывают всякое на пустом месте… ну, почти на пустом…

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Метки: водка   драка   медведь   мужик   полиция   россия   
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18  комментариев
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233
VVK22 2 часа назад
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172
Oleg 40 минут назад
Автор,благодарю за пост,напомнило клише о России: У меня тоже проблемы с медведем-плохо пьёт водку,смотрит с тоской на берёзу и не играет на балалайке.Кто нибудь знает,где найти хорошего ветеринара?Спрашивал в КГБ,сказали,что всех расстреляли.
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59k
Dixi_Mole Автор поста Oleg 18 минут назад
это у них сезонное, после спячки пройдет. Ну, моему помогает
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2k
Schumacher Oleg Минуту назад
не, не всех расстреляли, лучшие в Израиль уехали)))...
...привозите к нам, мы его мигом научим пить как надо и на балалайке играть...
...а по поводу берёз и радости..... есть у нас ценный сотрудник, заведующая центром повышения самооценки, Леночка-внутривеночка, тех кто её видел ничем уже не опечалить...
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5k
Dima 42 минуты назад
Охотник собрался на охоту в тайгу, местности не знает, берёт с собой проводника из местных, идут по тайге проводник впереди, прорубает чащу топором с длинным топорищем, охотник идёт за ним с ружьём, в спину дышит… Ебсь! Из чащи медведь на встречу. Проводник замер с поднятым топором, медведь тоже замер, проводник, не оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса:
Иди сюда… Сзади тишина, он снова повторяет:
Иди сюда! Сзади опять тишина, он в третий раз уже аж шипит:
ИДИ СЮДА, БЛ..Ь! Сзади голос охотника на пол-тона тише:
Накуй ты его зовёшь?
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2k
Schumacher 51 минуту назад
без балалайки туфта история)))))0
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15k
SolomonA 56 минут назад
Опять неполный заголовок! Должно быть: "В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой и избил его балалайкой"
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1k
Alexandr Час назад
Мадведь сам дурак. Надо было подождать пока мужик с водкой возвращаться будет, А так и сам трезвый и мужик поврежденный.
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−23
Князь Курбский Час назад
Побрезовал русней пропитой
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188
im240 Час назад
жаль что не сожрал
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой
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6k
KOSTELLO Час назад
Очень сильно повезло мужику.
Я имею ввиду конкретно его встречу с михрюткой
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32k
jonnyD Час назад
От медведя ушел , а от белки не уйдет...
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22k
Григорий 2 часа назад
Сергей Лодочников, за рулем, (большой любитель горячительных напитков), это ремарка автора текста, наверняка ехал за ящиком водки, а еще у него сломалась любимая балалайка. И просто в видео не уместилось как они с медведем на пару УУУ-ИИХХХ!!
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996k
Сергей 2 часа назад
Сам виноват: что-ж мишке не налил?!
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2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
В общем как обычно, пока Саратов и Омск спорят за лидерство, Нижний молча держит планку
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