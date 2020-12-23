На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного... Улыбните улыбатор: весёлые комментарии из социальных сетей Улыбните улыбатор: весёлые комментарии из социальных сетей Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала... Сколько должен зарабатывать мужчина? Сколько должен зарабатывать мужчина? Шаурма за пятерки Шаурма за пятерки Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от... Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели Под метал даже обычный конфликт в такси становится эпичнее Под метал даже обычный конфликт в такси становится эпичнее Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел... "Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром "Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром 35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на... Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске Кейт Бекинсейл пошутила над своим новым "бизнесом" в Магнитогорске Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил... О чём говорят плоскоземельщики О чём говорят плоскоземельщики Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины» Жизненные цитаты из фильма «О чем говорят мужчины» Гифки Гифки Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х Дома-тарелки, такое строили финны в 1960-х
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал

На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал (3 фото)

Автор:
23 декабря 2020 17:10
Метки: кладоискатели   находка   патроны   схрон   
785
3
Маленькая Лиа никогда не думала, что станет самым известным рыболовом во всей Англии. Шестилетняя девочка случайно выловила магнитом несколько патронов из озера, а затем началось самое интересное.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: кладоискатели   находка   патроны   схрон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
278
Пастафириан Час назад
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
ss Полчаса назад
Отличная находка, по нынешним временам. Теперь только в порядок привести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ржавый гвоздодер 50 минут назад
английские 90е
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов Час назад
"клёв будет такой, шо он забудет обо всём на свете!" (с) Лёлик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью Час назад
Дедушка старался, топил... такой подляны не ожидал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Час назад
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 Перст Указующий Час назад
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин Serg2001 Час назад
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Taras Kozalupko ваня панкин 2 минуты назад
На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом Удивительные находки в старых домах Удивительные находки в старых домах Секретная комната, спрятанная под лестницей Секретная комната, спрятанная под лестницей Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен Золотые олени из Филипповского могильника Золотые олени из Филипповского могильника
Ellsiv
Наблюдаю, рассуждаю, подмечаю и пишу. Слежу за новостями, как ястреб, анализирую новости быстрее Флэша, слежу за порядком на берегах Невы
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
44
107
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
Женские измены: признания, предательства и цинизм
8
133
Женские измены: признания, предательства и цинизм
﻿
Набирающие популярность
Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?
0
135
Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
0
25
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#россия#история#подборка#знаменитости#прикольные#новый год#дети#комментарии
#прикол#факты#интересно#авария#шоу бизнес#люди#автомобили#сша#женщина#кот
#фото#интересное#в мире#дтп#авто авария#новости#забавно#авария дня#искусство#коты

На что жалуетесь?

Вернуться