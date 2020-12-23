На магнитной рыбалке 6-летняя девочка случайно выловила из реки целый арсенал

Маленькая Лиа никогда не думала, что станет самым известным рыболовом во всей Англии. Шестилетняя девочка случайно выловила магнитом несколько патронов из озера, а затем началось самое интересное.
Роберт Кьювуст, отец Лиа, водил семью на «магнитную» рыбалку просто для развлечения. У него в сарае завалялся мощный промышленный магнит — не пропадать же добру.
За два выхода к озеру девочка и папа подняли со дна около трех тысяч патронов. Тут в дело вступила полиция.
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Метки: кладоискатели находка патроны схрон
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