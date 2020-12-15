Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен

В местном заповеднике считают высокой, вероятность того, что животное, потеряв бдительность, или не рассчитав силы, само себе помогло отправиться в "поля вечной охоты".
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В окрестностях города Боброва в Воронежской области обнаружили вмёрзшую в лёд лисицу.
Старший научный сотрудник Воронежского заповедника имени Пескова Александр Мишин предположил, что лиса погибла, провалившись под лёд.
"Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд, не смогла выбраться и утонула: об этом говорит пузырь воздуха около носа", - ответил он на вопрос, заданный источником.
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Этот как после авиакатастрофы говорят: следствие выявило и рассматривает две версии катастрофы: отказ техники или ошибка пилота!! Вот какие еще могут быть версии крушения? разве только, что самолет сбили ракетой)