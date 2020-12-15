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Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен

Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен (4 фото)

Автор:
15 декабря 2020 07:19
Сообщество : Животные
Метки: воронеж   гибель   комментарий   лисица   лёд   находка   россия   труп   
3869
4

В местном заповеднике считают высокой, вероятность того, что животное, потеряв бдительность, или не рассчитав силы, само себе помогло отправиться в "поля вечной охоты".

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Метки: воронеж   гибель   комментарий   лисица   лёд   находка   россия   труп   
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10  комментариев
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2
KuHTo4KuH 2 часа назад
Она не первый год в этом месте проваливается.
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7k
Лещ 5 секунд назад
Старший научный сотрудник конечно очень умен: "Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд", а какие еще могут быть варианты???
Этот как после авиакатастрофы говорят: следствие выявило и рассматривает две версии катастрофы: отказ техники или ошибка пилота!! Вот какие еще могут быть версии крушения? разве только, что самолет сбили ракетой)
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14k
Сталкер 16 минут назад
Аффтар, иди ты... с такими "приятными" новостями с утра пораньше!
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18k
SerGProS Полчаса назад
перезомбовать во льду
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6k
bum-bum Полчаса назад
её уже лет пять подряд каждый год показывают. Вместе с лосями и мужиком-рыбаком.
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10k
Хью́берт 44 минуты назад
Частое явление, даже охотничье собаки так иногда гибнут.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Это лисья спячка:весной она растает и пойдет в свой лес
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18k
SerGProS Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Как говорится: вмерзла переЗОМБОвать
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2k
Димка Смола/67 Час назад
НА КОЙ КУЙ ТЫ ЭТО НАЛОЖИЛ НАМ ВСЕМ ?!
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1k
Михаил 2 часа назад
Вот это событие. В прокуратуру обращались? На других ресурсах эта новость была преподнесена не в столь научнодетективном стиле.
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