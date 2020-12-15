Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен

Старший научный сотрудник Воронежского заповедника имени Пескова Александр Мишин предположил, что лиса погибла, провалившись под лёд.

"Может быть, уже мёртвую лису выбросили в воду, где она замёрзла. Но, вероятнее всего, она провалилась под лёд, не смогла выбраться и утонула: об этом говорит пузырь воздуха около носа", - ответил он на вопрос, заданный источником.