Удивительные находки в старых домах

Семья Гонсалес, Дэвид и Динна, купили себе дом, заплатив за него чуть больше 10 тысяч долларов.

Они начали ремонт и сняв обои обнаружили под ним старые газеты в несколько слоев (их использовали для утепления стен).

Среди газетных листов они обнаружили сборник Action Comics (1938 год). Дэвид предположил, что коллекционеры довольно дорого его должны оценить, но он даже предположить не мог на сколько. Именно в этом сборнике впервые появляется Супермен. На момент выхода комикса он стоил по 10 центов за штуку, а теперь они получили за него 175 тысяч долларов. Он бы стоил и дороже, но мужчина случайно повредил заднюю обложку, когда доставал его.

Стоимость дома окупилась в разы.