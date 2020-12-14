Удивительные находки в старых домах

Дома и квартиры с богатой историей частенько несут в себе тайны, которые могут лежать в стенах и подвалах десятки, а то и сотни лет. И только при капитальном ремонте здания новые владельцы обнаруживают, что не все так просто с их новым жилищем.
Дома и квартиры покупаются, продаются, сменяя не одного владельца. В некоторых домах живут поколениями, сменяя друг друга. Бывает, что кто-нибудь из семьи оказывается таким скрытным персонажем, что о его секретах узнают только спустя много лет после смерти.
И не все находки бывают приятными.
И не все находки бывают приятными.
Страшный клад в недрах замка
Пара из Австралии решила купить французский замок, чтобы после реставрации сделать в нем отель и кафе. Перебрав несколько вариантов они остановились на Chateau de Gudanes, со всех сторон окруженный Пиренеями.
Рабочие, разбирая доски на первом этаже, обнаружили в полу проход в тоннель. Считалось, согласно преданию, что он ведет в соседнюю деревню. Некоторые перекрытия были разрушены, но под ними были обнаружены осколки бутылок и черепков, старинные монеты и... человеческие останки.
Страшно. Но с другой стороны, наверное в каждом старинном замке найдется пара-тройка скелетов.
Рабочие, разбирая доски на первом этаже, обнаружили в полу проход в тоннель. Считалось, согласно преданию, что он ведет в соседнюю деревню. Некоторые перекрытия были разрушены, но под ними были обнаружены осколки бутылок и черепков, старинные монеты и... человеческие останки.
Страшно. Но с другой стороны, наверное в каждом старинном замке найдется пара-тройка скелетов.
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200 000$ в стене дома
Один коллекционер из Пенсильвании помогал семье избавиться от старых вещей, и отодвигая завалы, обнаружил в стене дыру. Дочка хозяина дома рассказала, что были слухи про спрятанный в доме клад. Коллекционер, с разрешения владельцев, сломал стену и они увидели россыпь монет.
Если перевести находку на современные деньги, то это 200 000$.
Если перевести находку на современные деньги, то это 200 000$.
Артиллерийский снаряд
Семья из штата Индиана переехала в новый дом и осматривая новые владения обнаружила в подвале артиллерийский снаряд. Просто предыдущий жилец был коллекционером оружия и решил, что будет неплохо хранить в доме снаряд для противотанкового орудия.
Сначала жильцы попытались избавиться от него, но потом решили не трогать.
Кстати, в России, после Великой Отечественной Войны в домах тоже есть такие снаряды, которые попали в дом, но не взорвались. Тем кто занимается поисками артефактов в старых зданиях следует быть осторожнее.
Сначала жильцы попытались избавиться от него, но потом решили не трогать.
Кстати, в России, после Великой Отечественной Войны в домах тоже есть такие снаряды, которые попали в дом, но не взорвались. Тем кто занимается поисками артефактов в старых зданиях следует быть осторожнее.
Не комната, а мечеть
Житель Палермо решил расширить одну из комнат в своей квартире. В процессе ремонта под одной из стен итальянец обнаружил мокрую штукатурку, стерев потеки которой, он обнаружил сине-золотую арабскую вязь.
Он начал изучать другие стены и там было то же самое. Эксперт, которого он пригласил, сказал, что в этой комнате была мечеть, которую построили еще во времена крестовых походов.
Хозяин квартиры решил не только не трогать это культурное наследие, но и отчистил его и даже пообещал не пить в этой комнате алкоголь.
Он начал изучать другие стены и там было то же самое. Эксперт, которого он пригласил, сказал, что в этой комнате была мечеть, которую построили еще во времена крестовых походов.
Хозяин квартиры решил не только не трогать это культурное наследие, но и отчистил его и даже пообещал не пить в этой комнате алкоголь.
Десятки тысяч пчел
Молодожены на юге Испании два года мучились из-за шума, который доносился из-за стены их спальни. Они думали на стиральную машинку соседей или на кондиционер, а итоге поняли, что комнату надо звукоизолировать.
Перед тем как начать ремонтные работы они прижались к стене, чтобы услышать, что же это за звук. И он не был похож ни на один известный электроприбор. И тут молодая семья поняла, что это жужжание пчел. Срочно позвонили в службу спасения и приехавший вместе с ней пчеловод подтвердил страшную догадку - в стене жило 80 тысяч пчел.
Через несколько часов все насекомые были высосаны специальным прибором и отпущены на волю.
Перед тем как начать ремонтные работы они прижались к стене, чтобы услышать, что же это за звук. И он не был похож ни на один известный электроприбор. И тут молодая семья поняла, что это жужжание пчел. Срочно позвонили в службу спасения и приехавший вместе с ней пчеловод подтвердил страшную догадку - в стене жило 80 тысяч пчел.
Через несколько часов все насекомые были высосаны специальным прибором и отпущены на волю.
Скелеты животных
Семейная пара из Пенсильвании затеяла прокладывать дома дополнительную изоляцию. Когда они сняли обои из стен начали вываливаться многочисленные кости животных, обернутые в газеты.
Их оказалось так много, что пара наняла рабочих делать капитальный ремонт всего здания.
А они купили этот столетний дом в надежде обойтись лишь косметическим ремонтом.
Кто и зачем это сделал уже не выяснить, но эксперты из полиции предположили, что это следы проведения колдовских обрядов.
Их оказалось так много, что пара наняла рабочих делать капитальный ремонт всего здания.
А они купили этот столетний дом в надежде обойтись лишь косметическим ремонтом.
Кто и зачем это сделал уже не выяснить, но эксперты из полиции предположили, что это следы проведения колдовских обрядов.
Настоящее пиратское сокровище
Молодая пара, живущая в Аризоне, затеяла ремонт в своем, недавно купленном, доме. В процессе в стене был обнаружен сейф, а в нем бутылка виски 1960-го года, 50 тысяч долларов и самое главное - карта и несколько шифрованных ключей.
Разобравшись в карте они поняли, что это карта знаменитого клада Форреста Фенна. Известный торговец предметами искусства спрятал где-то в Скалистых горах золота и драгоценностей больше чем на 1 млн долларов.
Кстати, только летом этого года сокровища Фенна были найдены, а отправитель раскрыл свое имя осенью, боясь за свою безопасность. Многие искали их по несколько лет, теряли деньги, а некоторые и погибали.
Разобравшись в карте они поняли, что это карта знаменитого клада Форреста Фенна. Известный торговец предметами искусства спрятал где-то в Скалистых горах золота и драгоценностей больше чем на 1 млн долларов.
Кстати, только летом этого года сокровища Фенна были найдены, а отправитель раскрыл свое имя осенью, боясь за свою безопасность. Многие искали их по несколько лет, теряли деньги, а некоторые и погибали.
Первый комикс о Супермене
Семья Гонсалес, Дэвид и Динна, купили себе дом, заплатив за него чуть больше 10 тысяч долларов.
Они начали ремонт и сняв обои обнаружили под ним старые газеты в несколько слоев (их использовали для утепления стен).
Среди газетных листов они обнаружили сборник Action Comics (1938 год). Дэвид предположил, что коллекционеры довольно дорого его должны оценить, но он даже предположить не мог на сколько. Именно в этом сборнике впервые появляется Супермен. На момент выхода комикса он стоил по 10 центов за штуку, а теперь они получили за него 175 тысяч долларов. Он бы стоил и дороже, но мужчина случайно повредил заднюю обложку, когда доставал его.
Стоимость дома окупилась в разы.
Они начали ремонт и сняв обои обнаружили под ним старые газеты в несколько слоев (их использовали для утепления стен).
Среди газетных листов они обнаружили сборник Action Comics (1938 год). Дэвид предположил, что коллекционеры довольно дорого его должны оценить, но он даже предположить не мог на сколько. Именно в этом сборнике впервые появляется Супермен. На момент выхода комикса он стоил по 10 центов за штуку, а теперь они получили за него 175 тысяч долларов. Он бы стоил и дороже, но мужчина случайно повредил заднюю обложку, когда доставал его.
Стоимость дома окупилась в разы.
Секреты нацистов
Самая обычная квартира в Будапеште оказалась со страшным секретом.
Венгерская пара затеяла ремонт и нашла в стене тайник, в котором хранилось около 6000 документов нацистов, с грифом "Совершенно секретно". В бумагах шла речь об уничтожении евреев и холокосте.
Историки были счастливы заполучить такие данные, но вот откуда эти бумаги взялись в самой обыкновенной квартире - неизвестно.
Венгерская пара затеяла ремонт и нашла в стене тайник, в котором хранилось около 6000 документов нацистов, с грифом "Совершенно секретно". В бумагах шла речь об уничтожении евреев и холокосте.
Историки были счастливы заполучить такие данные, но вот откуда эти бумаги взялись в самой обыкновенной квартире - неизвестно.
Любовные письма
Находка, которая отправляет нас в прошлое. В стене жилого дома были случайно найдены любовные письма времен Первой мировой войны.
А вы находили что-нибудь необычное с своем доме?
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100 млн долларов и 18 тонн золота.
Ты только вдумайся!
Средства были сложены на ГРУЗОВЫХ поддонах, суммарно это около 60 млрд р.
Побил рекорд полковника Захарченко с его 9 млр в 6 раз. Кстати годовой бюджет Екатеринбурга всего лишь 48 млрд
Вы представьте сколько таких крыс ещё в стране.
Просто нет слов
Осталось вскрыть полы Начальника таможни