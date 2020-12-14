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Удивительные находки в старых домах

Удивительные находки в старых домах (11 фото)

Автор:
14 декабря 2020 19:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Реальная история   история   наследство   находка   правда   старый дом   тайна   
9498
11
Дома и квартиры с богатой историей частенько несут в себе тайны, которые могут лежать в стенах и подвалах десятки, а то и сотни лет. И только при капитальном ремонте здания новые владельцы обнаруживают, что не все так просто с их новым жилищем.
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Метки: Реальная история   история   наследство   находка   правда   старый дом   тайна   
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9  комментариев
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
В молодости я однажды утром нашёл себя в чужом доме.
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729
QQ 6 секунд назад
Штык трехгранник нашел в полу когда снёс старый шкаф
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11k
Toxictofa 17 минут назад
Я в своей квартире нашел 5 копеек 1874 года под линолеумом, когда делал ремонт.
Я в своей квартире нашел 5 копеек 1874 года под линолеумом, когда делал ремонт.
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112k
arek14 52 минуты назад
У заместителя начальника таможни под полом дома нашли, внимание:
100 млн долларов и 18 тонн золота.
Ты только вдумайся!
Средства были сложены на ГРУЗОВЫХ поддонах, суммарно это около 60 млрд р.
Побил рекорд полковника Захарченко с его 9 млр в 6 раз. Кстати годовой бюджет Екатеринбурга всего лишь 48 млрд
Вы представьте сколько таких крыс ещё в стране.
Просто нет слов
Осталось вскрыть полы Начальника таможни
У заместителя начальника таможни под полом дома нашли, внимание: 100 млн долларов и 18 тонн золота. Ты только вдумайся! Средства были сложены на ГРУЗОВЫХ поддонах, суммарно это около 60 млрд р. Побил рекорд полковника Захарченко с его 9 млр в 6 раз. Кстати годовой бюджет Екатеринбурга всего лишь 48 млрд Вы представьте сколько таких крыс ещё в стране. Просто нет слов Осталось вскрыть полы Начальника таможни
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929
Traki arek14 46 минут назад
Этих свиней время заклать. Это эти выродки заселили Русь черножопыми.
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2k
Эники-беники. . Час назад
Золотую печатку в щитке , ровно 10 гр
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937
Sam 2 часа назад
Знакомый моего знакомого работающий в строительной фирме, при ремонте чердака нашёл в изумительном сохране Вальтер Р 38. Пистолет был упакован в промасленную тряпку и вощёную бумагу. С одной стороны - историческая ценность, с другой - статья.
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8k
Васильевна 3 часа назад
Очень интересно )
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