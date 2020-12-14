Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни

Боеприпас времён Второй мировой войны сработал на кухне у жительницы британского города Дил, графство Кент, после того как она с дочерью приняли взрывоопасный предмет за окаменелость и принесли его домой.
5 декабря 38-летняя Джоди Крюс со своей восьмилетней дочерью Изабеллой гуляли вдоль берега с собаками и нашли у линии прибоя нечто похожее на кость. «Мы часто собираем стёкла и коряги, так как любим мастерить поделки», — пояснила Крюс.
Мать и дочь принесли найденную окаменелость домой. Крюс выложила фотографии находки на форуме, посвящённом археологии, и получила множество комментариев. «Одна женщина сказала, что находка похожа на амбру — очень дорогую рвоту кашалота, — и посоветовала проткнуть его горячей иглой», — вспоминает англичанка.
Крюс, недолго думая, последовала совету. «Как только я воткнула иглу, оболочка немного расплавилась, и весь предмет превратился в огненный шар», — рассказала англичанка. При этом женщина не растерялась и сразу же бросила воспламенившуюся находку в раковину на кухне. Граната повредила мойку, подоконник и заполнила весь дом едким дымом.
Далее храбрая женщина с воплем бросилась на улицу. «Когда дочь оказалась в саду, я побежала наверх, чтобы забрать кошек и собак», — отметила Крюс. Соседи, увидев дым из окна и бегающую туда-сюда женщину, сообщили о происходящем в службу спасения.
Хозяйка повреждённой кухни высказала предположение, что 80-летний артефакт, покоящийся на дне со времён Второй мировой войны, могло вынести на берег во время шторма прибоем. Статья об этом происшествии была опубликована на страницах Daily Mail.
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МК3 - фугасная граната американского производства с оболочкой из картона. Начинка - 227грамм тротила.
Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. Для взрыва обычно необходимо использование детонатора, однако порошкообразный тротил с примесями может иметь повышенную чувствительность к внешним воздействиям, в том числе и к пламени. (с) Вики
Или это действительно сработал желудочный сок кашалота? ))
Британские учёные всё выяснят 8-)
Премия Дарвина тоже