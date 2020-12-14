Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни

Крюс, недолго думая, последовала совету. «Как только я воткнула иглу, оболочка немного расплавилась, и весь предмет превратился в огненный шар», — рассказала англичанка. При этом женщина не растерялась и сразу же бросила воспламенившуюся находку в раковину на кухне. Граната повредила мойку, подоконник и заполнила весь дом едким дымом.

Далее храбрая женщина с воплем бросилась на улицу. «Когда дочь оказалась в саду, я побежала наверх, чтобы забрать кошек и собак», — отметила Крюс. Соседи, увидев дым из окна и бегающую туда-сюда женщину, сообщили о происходящем в службу спасения.

Хозяйка повреждённой кухни высказала предположение, что 80-летний артефакт, покоящийся на дне со времён Второй мировой войны, могло вынести на берег во время шторма прибоем. Статья об этом происшествии была опубликована на страницах Daily Mail.