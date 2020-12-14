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Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни

Англичанка приняла гранату за рвоту кашалота и осталась без кухни (3 фото)

Автор:
14 декабря 2020 23:43
Сообщество : Военное
Метки: Kent   ww2   британия   граната   находка   огонь   опасность   повреждения   
4199
3

Боеприпас времён Второй мировой войны сработал на кухне у жительницы британского города Дил, графство Кент, после того как она с дочерью приняли взрывоопасный предмет за окаменелость и принесли его домой.

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Метки: Kent   ww2   британия   граната   находка   огонь   опасность   повреждения   
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13  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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8k
Kucher Час назад
Это Скрипаля вырвало "Новичком", а потом волнами туда вынесло.
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8k
3.6o6pa Час назад
На истину не претендую. Так, просто предположение:
МК3 - фугасная граната американского производства с оболочкой из картона. Начинка - 227грамм тротила.
Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. Для взрыва обычно необходимо использование детонатора, однако порошкообразный тротил с примесями может иметь повышенную чувствительность к внешним воздействиям, в том числе и к пламени. (с) Вики
На истину не претендую. Так, просто предположение: МК3 - фугасная граната американского производства с оболочкой из картона. Начинка - 227грамм тротила. Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. Для взрыва обычно необходимо использование детонатора, однако порошкообразный тротил с примесями может иметь повышенную чувствительность к внешним воздействиям, в том числе и к пламени. (с) Вики
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881
Тони Сопрано 2 часа назад
какие они, [мат], страшные... дочь -- е*бать урод урод
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2k
Чиуауа 2 часа назад
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1k
евгений 3 часа назад
Это была рвотная граната. Новый вид боеприпасов.Специально разработанный чтобы обжигать раковины и смесители, в домах англичанок
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204
Миша 3 часа назад
... но храбрая женщина с воплем бросилась на улицу. Редкая муйня. Предлагаю выписать храбрую женщину, чтобы она прошлась по местам бывших боёв ВО.
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30k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Нормальная женская реакция - увидела непонятную ху#ню и давай её тыкать раскалённой иголкой.
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5k
uutb 3 часа назад
Больше вопросов чем ответов. Если, это граната, то как она проткнула ее иглой? И, почему она не взорвалось, а "зашипела и задымилась" ?
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3k
Едондер пуп uutb 3 часа назад
Просто кашалот съел гранату и его вырвало. А пожеванные кашалотами гранаты, как всем известно не взрываются, а только шипят и дымятся))
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139
Катерина uutb 3 часа назад
"Оболочка расплавилась" от раскаленно иглы? А она из чего была?.. Как-то я, видимо, ошибочно предполагала, что гранаты делали из металла..
Или это действительно сработал желудочный сок кашалота? ))
Британские учёные всё выяснят 8-)
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−3
Князь Курбский 4 часа назад
אуйня
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12k
Алексей 4 часа назад
ТП интернационально!
Премия Дарвина тоже
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