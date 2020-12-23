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Тут остановилось время: заброшенный коттедж часовщика и коллекционера

Тут остановилось время: заброшенный коттедж часовщика и коллекционера (23 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:25
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дом   заброшенный   коллекционер   находка   фото   фотограф   часовщик   
220
23
Заброшенные здания излучают загадочную магию и привлекательность.
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Метки: в мире   дом   заброшенный   коллекционер   находка   фото   фотограф   часовщик   
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Борис Карабанов Час назад
"У меня бы бы не лежала."(с)(м.ф."Бобик в гостях у Барбоса")
У нас бы не стоял. Давно был бы брошен клич "ЗАБРОШКА!" и орды блогеров, "искателей", "копателей", вандалов и мародёров без тени сомнения в правоте своих действий не оставили бы камня на камне, ничего не оставили бы в целости, а всё более или менее представляющее ценность было бы растащено. Грустно.
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12k
Corvus Corax Час назад
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