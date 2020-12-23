Тут остановилось время: заброшенный коттедж часовщика и коллекционера

В них живут истории их владельцев, которые словно бы прерваны в один момент. От этих историй остаются только намёки в оставленных осиротевших вещах, и нам остаётся только догадываться, что произошло на самом деле. Может быть, именно это странное волнующее чувство и влечёт людей к ним? Сегодня мы покажем вам коттедж 19 века, который обнаружил в Нью-Джерси фотограф Брайан Сансиверо.