Тут остановилось время: заброшенный коттедж часовщика и коллекционера

Заброшенные здания излучают загадочную магию и привлекательность.
В них живут истории их владельцев, которые словно бы прерваны в один момент. От этих историй остаются только намёки в оставленных осиротевших вещах, и нам остаётся только догадываться, что произошло на самом деле. Может быть, именно это странное волнующее чувство и влечёт людей к ним? Сегодня мы покажем вам коттедж 19 века, который обнаружил в Нью-Джерси фотограф Брайан Сансиверо.
Фотограф показал заброшенный коттедж 19 века в Нью Джерси
Этот дом принадлежал часовщику и коллекционеру разных диковинок. К тому же здание неплохо сохранилось внутри, и там есть на что посмотреть.
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«Смерть Линкольна»
Часто при взгляде на интерьеры заброшенных домов так и хочется сказать: «Время здесь остановилось». К этому коттеджу такое описание подходит вдвойне, время остановилось не только в нём, но и на всех этих оставленных часах.
Медицинский прибор
«Фиолетовый луч» — медицинский прибор, который использовался для электротерапии. Фотограф не сообщил, как давно дом пустует, но такие приборы появились до середины 20-го века.
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У нас бы не стоял. Давно был бы брошен клич "ЗАБРОШКА!" и орды блогеров, "искателей", "копателей", вандалов и мародёров без тени сомнения в правоте своих действий не оставили бы камня на камне, ничего не оставили бы в целости, а всё более или менее представляющее ценность было бы растащено. Грустно.
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