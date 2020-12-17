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Золотые олени из Филипповского могильника

Золотые олени из Филипповского могильника (10 фото)

Автор:
17 декабря 2020 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сарматы   археологи   археология   древний мир   золотые олени   история   музей   находка   
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«Визитной карточкой» Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН г. Уфы можно назвать экспозицию «Золотые олени Евразии», посвященную материалам Филипповского курганного могильника, относящегося к V-IV вв. до н.э. Данный памятник традиционно связывается кочевниками-сарматами.
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Метки: Сарматы   археологи   археология   древний мир   золотые олени   история   музей   находка   
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AlexЕЙ Час назад
И - заметь! - рога на нем
Так и пыхают огнем,
От него без всякой лампы
По ночам светло, как днем!..
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