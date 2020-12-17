Золотые олени из Филипповского могильника

Более грубое исполнение







Сама традиция изготовления деревянных фигур животных, обложенных золотом связана с Алтаем. Так, в Пазырыкских курганах сохранились резные деревянные изделия, некоторые из которых обложены золотом. Все они, однако, меньше филипповских оленей и золотая фольга на них очень тонкая. По предположению известного исследователя скифо-сибирского звериного стиля Е.В. Переводчиковой, сарматы Южного Урала, не имевшие опыта такой работы, для изготовления престижных «золотых» оленей пригласили мастеров с Алтая. Это может показаться невозможным. Однако «степной коридор» от Дуная до Тихого океана способствовал перемещению на огромные расстояния. В Филипповских курганах найдены вещи, изготовленные на Кавказе и Прикубанье, в Иране. О том, что кочевники Урала и Алтая поддерживали друг с другом контакты говорят и южно-уральские вещи, найденные на Алтае, например предметы конской упряжи. Алтайские мастера изготовили для сарматского царя несколько скульптур оленей как образец и поделились опытом местным мастерам. Вероятно, изготовленные теми «по образу и подобию» скульптуры оказались не столь высокого качества. Этим и объясняется отличие между скульптурами.