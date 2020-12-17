Золотые олени из Филипповского могильника

«Визитной карточкой» Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН г. Уфы можно назвать экспозицию «Золотые олени Евразии», посвященную материалам Филипповского курганного могильника, относящегося к V-IV вв. до н.э. Данный памятник традиционно связывается кочевниками-сарматами.
Экспозиция Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований УФИЦ РАН г. Уфы
Могильник располагался близ с. Филипповка Оренбургской области и состоял из 29 курганов (в настоящее время раскопаны). В 1987-1988 гг. экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР под руководством Анатолия Харитоновича Пшеничнюка (1936-2016 гг.) был раскопан так называемый «Большой Филипповский курган». Поистине уникальными находками стали фигуры деревянных оленей, обложенных золотом.
Могильник располагался близ с. Филипповка Оренбургской области и состоял из 29 курганов (в настоящее время раскопаны). В 1987-1988 гг. экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР под руководством Анатолия Харитоновича Пшеничнюка (1936-2016 гг.) был раскопан так называемый «Большой Филипповский курган». Поистине уникальными находками стали фигуры деревянных оленей, обложенных золотом.
Экспозиция Музея археологии и этнографии насчитывает 26 таких фигур (16 одноплоскостных и 10 двухплоскостных). Сразу бросается в глаза, что животные имеют гипертрофированные ветвистые рога. К слову, сам А.Х. Пшеничнюк допускал, что сарматские мастера могли изобразить таким образом не оленей, а лосей. Впрочем, сегодня они известны именно как олени.
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Золотые олени Филипповки
Важно отметить то, что сами по себе фигуры уникальны. Подобных им нигде больше не найдено. Одни исследователи предполагали, что фигуры животных были изготовлены специально для погребения вместе с сарматским вождем. Другие указывали на следы починки на некоторых фигурах, а значит, что и использовались они до того как были погребены в кургане. Как использовались? Не совсем ясно, но, по всей видимости, назначение их культовое.
Важно отметить то, что сами по себе фигуры уникальны. Подобных им нигде больше не найдено. Одни исследователи предполагали, что фигуры животных были изготовлены специально для погребения вместе с сарматским вождем. Другие указывали на следы починки на некоторых фигурах, а значит, что и использовались они до того как были погребены в кургане. Как использовались? Не совсем ясно, но, по всей видимости, назначение их культовое.
Кстати, экспедицией А.Х. Пшеничнюка в Большом кургане было найдено свыше 600 золотых предметов. К ним относятся многочисленные золотые обкладки для деревянной посуды, количество которой достигало 100-110 предметов, судя по сохранившимся элементам. Интересен и ахмеменидский сосуд с ручками в виде горных баранов, и обкладки на чашу в виду медведя, многочисленные украшения и т.д.
Интересно также то, что олени заметно отличаются между собой по качеству исполнения. Так, одни более изящны и красивы, тогда как другие отличаются некой грубостью и небрежностью. В чем причина такого отличия?
Более грубое исполнение
Сама традиция изготовления деревянных фигур животных, обложенных золотом связана с Алтаем. Так, в Пазырыкских курганах сохранились резные деревянные изделия, некоторые из которых обложены золотом. Все они, однако, меньше филипповских оленей и золотая фольга на них очень тонкая. По предположению известного исследователя скифо-сибирского звериного стиля Е.В. Переводчиковой, сарматы Южного Урала, не имевшие опыта такой работы, для изготовления престижных «золотых» оленей пригласили мастеров с Алтая. Это может показаться невозможным. Однако «степной коридор» от Дуная до Тихого океана способствовал перемещению на огромные расстояния. В Филипповских курганах найдены вещи, изготовленные на Кавказе и Прикубанье, в Иране. О том, что кочевники Урала и Алтая поддерживали друг с другом контакты говорят и южно-уральские вещи, найденные на Алтае, например предметы конской упряжи. Алтайские мастера изготовили для сарматского царя несколько скульптур оленей как образец и поделились опытом местным мастерам. Вероятно, изготовленные теми «по образу и подобию» скульптуры оказались не столь высокого качества. Этим и объясняется отличие между скульптурами.
Сама традиция изготовления деревянных фигур животных, обложенных золотом связана с Алтаем. Так, в Пазырыкских курганах сохранились резные деревянные изделия, некоторые из которых обложены золотом. Все они, однако, меньше филипповских оленей и золотая фольга на них очень тонкая. По предположению известного исследователя скифо-сибирского звериного стиля Е.В. Переводчиковой, сарматы Южного Урала, не имевшие опыта такой работы, для изготовления престижных «золотых» оленей пригласили мастеров с Алтая. Это может показаться невозможным. Однако «степной коридор» от Дуная до Тихого океана способствовал перемещению на огромные расстояния. В Филипповских курганах найдены вещи, изготовленные на Кавказе и Прикубанье, в Иране. О том, что кочевники Урала и Алтая поддерживали друг с другом контакты говорят и южно-уральские вещи, найденные на Алтае, например предметы конской упряжи. Алтайские мастера изготовили для сарматского царя несколько скульптур оленей как образец и поделились опытом местным мастерам. Вероятно, изготовленные теми «по образу и подобию» скульптуры оказались не столь высокого качества. Этим и объясняется отличие между скульптурами.
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