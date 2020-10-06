Во время работы в северных водах, нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа

В соцсетях принялись гадать, кому он мог принадлежать.
Пользовательница твиттера с ником ~ Мłëńiümi~'5k в начале октября опубликовала в соцсети фотографию черепа неизвестного существа, который ее отец обнаружил во время работы в северных водах.
Девушка рассказала, что ее отец работает нефтяником, а череп он с коллегами обнаружил на глубине 15 метров под землей, когда бурил скважину и машина воткнулась в кость.
В соцсетях принялись гадать, кому мог принадлежать найденный череп, и мнения пользователей разделились. Одни были уверены, что это останки какого-то кита, возможно, белухи или дельфина, другие же пытались найти сходства с черепами доисторических существ.
В соцсетях принялись гадать, кому мог принадлежать найденный череп, и мнения пользователей разделились. Одни были уверены, что это останки какого-то кита, возможно, белухи или дельфина, другие же пытались найти сходства с черепами доисторических существ.
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Я, конечно, не эксперт, но! Потратив 20 минут в Гугле, могу предположить, что это кто-то из зубастых китов, скорее всего, белуха! pic.twitter.com/wA1gHVLumE— брокколи тебе к лицу (@NiaBroccoli) October 3, 2020
Однако, судя по всему, правду так никто и не узнает. ~ Мłëńiümi~'5k рассказала, что череп мужчины решили никуда не отдавать, а поделили его в качестве трофея между собой: отцу автора достались зубы существа, а его начальник забрал себе остальные кости.
Никогда. Мне папа забрал зубы в коллекцию найденых ранее— ~ Мłëńiümi~’5k’ (@Milya203) October 3, 2020
А черепушку начальник забрал себе беззубую
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