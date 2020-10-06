Во время работы в северных водах, нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа

Девушка рассказала, что ее отец работает нефтяником, а череп он с коллегами обнаружил на глубине 15 метров под землей, когда бурил скважину и машина воткнулась в кость.



В соцсетях принялись гадать, кому мог принадлежать найденный череп, и мнения пользователей разделились. Одни были уверены, что это останки какого-то кита, возможно, белухи или дельфина, другие же пытались найти сходства с черепами доисторических существ.