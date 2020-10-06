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Во время работы в северных водах, нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа

Во время работы в северных водах, нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:37
Метки: в мире   животные   находка   неизвестное существо   фото   череп   
623
2
В соцсетях принялись гадать, кому он мог принадлежать.
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Метки: в мире   животные   находка   неизвестное существо   фото   череп   
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4  комментария
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12k
aalexey3 59 минут назад
Что за дичь они в уши вкручивают? Ага, буровая коронка воткнулась в череп и встала намертво... И как они его достали с 15-и метров под землёй? Это 6 этажей вглубь, на минуточку! Через скважину крючком доставали? Да и не мог он быть на такой глубине. Нашли на берегу череп касатки и придумали душещипательную историю, чтобы череп и зубы продать подороже!..
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
Что же это за чудо бур машина, которая останавливается, наткнувшись на кость?
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19k
Батончик с маком Час назад
это череп грабоида
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