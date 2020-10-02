Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии

«Это старый развитый жилой район на окраине Нагакуте, рядом с Нагойей. Слегка консервативное решение от пары клиентов, которая захотела современный дом из открытого бетона, — говорится в описании строения на Arch Daily. — Вот почему я спроектировал интерьер из белого дуба — чтобы он подошёл паре. Я осмелился увеличить расстояние от входа до гостиной и составил план, который бы сильно подчеркивал сюжет.»



Внутри наиболее заметным материалом является белый дуб, который отлично смягчает внешнюю грубость бетона.