Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии

Японские архитекторы построили бетонный дом с нежным и тёплым интерьером.
Если бы термин оксюморон имел физическое состояние, это легко мог бы быть этот интригующий дом, разработанный японской студией Tomoaki Uno Architects. Однако, это брутальное на вид жилище из полностью открытого бетона выглядит совершенно иначе изнутри.
Данный дом расположен на окраине Нагакуте и принадлежит паре с чёткими предпочтениями, которая попросила у специалистов смоделировать для них современный дом из открытого бетона.
Клиенты Tomoaki Uno Architects захотели современный дом из открытого, никак не спрятанного, бетона.
Данный дом расположен на окраине Нагакуте и принадлежит паре с чёткими предпочтениями, которая попросила у специалистов смоделировать для них современный дом из открытого бетона.
Клиенты Tomoaki Uno Architects захотели современный дом из открытого, никак не спрятанного, бетона.
Уникальному дому удаётся найти компромисс между брутальным обликом бетона и тёплым, современным и минималистичным внутренним пространством. Интерьер дополнен использованием белого дуба, который также можно повстречать на оконных рамах.
Sagamine House — это своего рода смесь традиционной японской конструкции и современного дизайна.
Sagamine House — это своего рода смесь традиционной японской конструкции и современного дизайна.
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«Это старый развитый жилой район на окраине Нагакуте, рядом с Нагойей. Слегка консервативное решение от пары клиентов, которая захотела современный дом из открытого бетона, — говорится в описании строения на Arch Daily. — Вот почему я спроектировал интерьер из белого дуба — чтобы он подошёл паре. Я осмелился увеличить расстояние от входа до гостиной и составил план, который бы сильно подчеркивал сюжет.»
Внутри наиболее заметным материалом является белый дуб, который отлично смягчает внешнюю грубость бетона.
Внутри наиболее заметным материалом является белый дуб, который отлично смягчает внешнюю грубость бетона.
Внутри здания находятся два основных пространства, соединяющиеся между собой третьим. Первых два пространства — дневная зона и спальни, промежуточное же пространство связывает их вместе, образуя место для кухни и гостиной.
Дуб имеется практически везде: он использован на полу, на лестницах, в оконных рамах, в кухонной мебели
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Метки: архитекторы архитектура в мире дом здание фото япония
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