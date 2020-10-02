FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5014 постов • 615 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии

Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии (9 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитекторы   архитектура   в мире   дом   здание   фото   япония   
1222
9
Японские архитекторы построили бетонный дом с нежным и тёплым интерьером.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: архитекторы   архитектура   в мире   дом   здание   фото   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
667
Йожик 45 минут назад
Смесь недостроя с залом прощания в крематории
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Дмитрий 8 минут назад
Мне сразу как-то холодно стало)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Гиви 15 минут назад
[мат]..ь, обои клеить не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
Антон Полчаса назад
Дом, похож на тот, что был в фильме "Паразиты"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Vadim Deryabin Полчаса назад
это так модно да? тогда мой сарай мега модное помещение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex Полчаса назад
Тюряга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Полчаса назад
Экономия на отделке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) 10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений 10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений Этот общественный туалет в Норвегии по праву можно считать одним из лучших в мире Этот общественный туалет в Норвегии по праву можно считать одним из лучших в мире В Польше художница украсила здания кружевами В Польше художница украсила здания кружевами Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

784766



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Молодость и зрелость
10
172
Молодость и зрелость
Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
3
87
Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
0
10
Съемки "Аватара-2" завершены
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
0
6
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото)
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#россия#кино#подборка#позитив#искусство#китай
#факты#история#прикол#дтп#авто авария#путешествия#прикольные#Душевное#истории#коты
#интересно#интересное#люди#природа#СССР#разное#в мире#авария дня#картинки#москва

На что жалуетесь?

Вернуться