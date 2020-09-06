Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн

Мужчина потерял дар речи после того, как обнаружил большой бассейн на заросшем заднем дворе ветхого дома, который он купил для перепродажи.
У покупки готового дома, в котором раньше уже жили люди, есть свои плюсы. Кроме того, что это дешевле, так ещё и в самом здании или на территории можно найти сюрпризы от бывших владельцев. Американец Джон Рейнольдс обнаружил такой «привет» от предыдущих жильцов в своём доме в штате Техас. Обильные дожди открыли секрет, который прятался под кучами мусора на заднем дворе, и благодаря своей внезапной находке Джон просто влюбился в этот домик!
Мужчина купил дом, чтобы потом перепродать его, но передумал, когда нашёл в нём сюрприз
Американец Джон Рейнольдс купил ветхий дом с тремя спальнями, чтобы позже перепродать его. Здание год пустовало после смерти его предыдущего владельца, который 20 лет стаскивал к себе в дом ненужные вещи и всякий хлам. Кроме того, за время отсутствия людей там поселились дикие кошки, а задний двор окончательно зарос.
Секрет на заднем дворе Джон обнаружил совершенно случайно
Сначала мужчина решил заняться ремонтом самого дома, а дворик оставил на потом. За домом земля постоянно была болотистой и там частенько скапливалась вода, но Джон не обращал на это внимания — пока после особенно сильной непогоды ему не позвонил сосед.
Мужчина спросил у Джона, видел ли тот, что произошло с его бассейном.
"Я ответил: «Не понимаю, о чём ты говоришь, у меня нет бассейна». А он ответил: «Нет, есть»."
Мужчина спросил у Джона, видел ли тот, что произошло с его бассейном.
"Я ответил: «Не понимаю, о чём ты говоришь, у меня нет бассейна». А он ответил: «Нет, есть»."
Оказалось, что на территории участка и правда был бассейн, только он хитро спрятался
Джон признался, что и раньше видел края плитки во дворе, но думал, что это часть патио или клумбы. Однако после сильного дождя бассейн наполнился водой и всё встало на свои места.
По словам Джона, он понял, что не сможет взять и бросить свою находку.
"Я подумал, что не важно, буду я здесь жить или продам этот дом, я не могу просто так оставить этот бассейн."
По словам Джона, он понял, что не сможет взять и бросить свою находку.
"Я подумал, что не важно, буду я здесь жить или продам этот дом, я не могу просто так оставить этот бассейн."
Мужчина взялся за расчистку и ремонт бассейна
Когда во время уборки стали показываться стенки и дно, Джон ждал, что вот-вот обнаружит там трещины. Но нет, бассейн был в хорошей форме.
В целом на ремонт и восстановление бассейна ушло 11 месяцев и чуть более 745 тысяч рублей. При этом Джон подсчитал, что строительство нового обошлось бы ему в сумму около 12 миллионов рублей.
В целом на ремонт и восстановление бассейна ушло 11 месяцев и чуть более 745 тысяч рублей. При этом Джон подсчитал, что строительство нового обошлось бы ему в сумму около 12 миллионов рублей.
Несмотря на то, что благодаря бассейну цена жилья выросла, Джон не хочет его продавать
За время ремонта Джон влюбился в дом и бассейн, и теперь каждый день плавает там с друзьями. Мужчина признаётся, что не мог бы пожелать о большем сокровище у себя во дворе.
"Такое ощущение, что я наткнулся на выигрышный лотерейный билет."
Теперь Джон передумал продавать этот дом — он планирует жить тут самостоятельно. Ну и плавать в бассейне конечно же!
"Такое ощущение, что я наткнулся на выигрышный лотерейный билет."
Теперь Джон передумал продавать этот дом — он планирует жить тут самостоятельно. Ну и плавать в бассейне конечно же!
Источник:
Еще крутые истории!
Новости партнёров
Загрузка...
Всё в порядке. Просто Джон живет в западной автономной Американской республике, вступившей в состав Российской Федерации совсем недавно.
(а карте автономная республика отмечена синим)