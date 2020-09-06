Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн

Джон признался, что и раньше видел края плитки во дворе, но думал, что это часть патио или клумбы. Однако после сильного дождя бассейн наполнился водой и всё встало на свои места.



По словам Джона, он понял, что не сможет взять и бросить свою находку.



"Я подумал, что не важно, буду я здесь жить или продам этот дом, я не могу просто так оставить этот бассейн."