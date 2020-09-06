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Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн

Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн (6 фото)

Автор:
06 сентября 2020 08:14
Сообщество : Истории
Метки: бассейн   в мире   дом   истории   люди   находка   фото   
1121
6
Мужчина потерял дар речи после того, как обнаружил большой бассейн на заросшем заднем дворе ветхого дома, который он купил для перепродажи.

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Метки: бассейн   в мире   дом   истории   люди   находка   фото   
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8  комментариев
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12k
Patmaz Час назад
Осталось найти в подвале тайник с золотом/антиквариатом и можно считать, что жизнь удалась.
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1k
Aleksandr Varich 53 секунды назад
"В целом на ремонт и восстановление бассейна ушло 11 месяцев и чуть более 745 тысяч рублей"

Всё в порядке. Просто Джон живет в западной автономной Американской республике, вступившей в состав Российской Федерации совсем недавно.

(а карте автономная республика отмечена синим)

"В целом на ремонт и восстановление бассейна ушло 11 месяцев и чуть более 745 тысяч рублей" Всё в порядке. Просто Джон живет в западной автономной Американской республике, вступившей в состав Российской Федерации совсем недавно. (а карте автономная республика отмечена синим)
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0
Артем Минуту назад
Чувак реально хороший продавец! Отличная история, чтобы повыгоднее продать дом. Типа, так нравится, что хочет жить сам, но за какие-то жалкие 1,5млн$ так и быть отдаст его вам!
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2k
доктор М 12 минут назад
Где живёт Джон и почему он расплачивался рублями??????
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66
pelzhaus Минуту назад
Техас позавчера наши взяли...
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780
Roman 16 минут назад
Вот прям потерял дар речи? )) Логопеда вызвал?
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1k
lekha-fil Полчаса назад
Что за бред: случайно обнаружил: покупал дом за х*еву кучу денег и не знал, что на территории ест бассейн? П*здобольство.
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