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Археологи открыли древние египетские гробницы и нашли 50 мумий с удаленным у них мозгом

Археологи открыли древние египетские гробницы и нашли 50 мумий с удаленным у них мозгом (7 фото)

Автор:
04 октября 2020 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: археологи   в мире   мозг   мумия   находка   раскопки   фото   
1285
7
Впервые за более чем 2500 лет были открыты древние египетские гробницы, в которых специалисты обнаружили более 50 мумий с удалённым у них мозгом.
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Метки: археологи   в мире   мозг   мумия   находка   раскопки   фото   
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11  комментариев
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3k
bumtester Час назад
Вообще, как я понимаю ничего необычного в этом нет.
удаление мозга и других внутренностей - была частью обычной процедуры кремации в древнем египте.
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3k
bumtester Graf Otodrakula 55 минут назад
Бальзамирования конечно. Ошибся бывает уж.
Давайте дружно покидаем в меня камнями. Вам весело - а значит и мне приятно
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4k
Владимир 5 минут назад
Откапали борцов с режимом того времени.
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148
Барнаби Полчаса назад
Ага, интернет взорван опять - перед мумифицирования удалили мозг. Конечно это сенсационная сенсация - только 50 мумии и без мозгов, а все другие мумии и с кишками, и с мозгами хоронили ... Ага!
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3k
bumtester Час назад
процедура высасывания мозга
процедура высасывания мозгаПосмотреть
процедура высасывания мозга
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1k
Outcast Час назад
Почему удалили? Может они просто русские рэперы.
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11k
робт Час назад
я так понял основная "сенсация" про мозг?

это млять еще в школе проходят по истории древнего египта
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16k
Lynx Час назад
Не реклама.
Не реклама.
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874
Шурман Час назад
Видать все мумии были из либеральной оппозиции , вот фараон и решил раз мозгов нет так значит их там и не должно быть :)
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19k
Ратибор Час назад
Археологов будущего ждёт ещё более удивительный сюрприз, когда они начнут вскрывать могилы ныне живущих поклонников Малахова, Киселёва и Соловьёва.
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