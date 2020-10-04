Археологи открыли древние египетские гробницы и нашли 50 мумий с удаленным у них мозгом

Впервые за более чем 2500 лет были открыты древние египетские гробницы, в которых специалисты обнаружили более 50 мумий с удалённым у них мозгом.
Археологи в Гизе, в 10 милях (16 км) к югу от знаменитых пирамид, на днях обнаружили последний из 59 нетронутых раскрашенных гробов
Раскопки начались два месяца назад, когда была обнаружена могильная шахта глубиной 36 футов (около 10 метров) с 13 телами, которые, по мнению экспертов, были первосвященниками.
Команда учёных продолжила свои раскопки, чтобы найти в этом месте ещё две шахты глубиной 32 и 39 футов (около 9 и 11 метров), которые были также заполнены гробами, сохранившимися в хорошем состоянии с их оригинальными цветами.
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Мумии, которым удалили мозг с помощью железных крючков через нос, а также их гробы вскоре будут выставлены на всеобщее обозрение в Большом Египетском музее.
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удаление мозга и других внутренностей - была частью обычной процедуры кремации в древнем египте.
Давайте дружно покидаем в меня камнями. Вам весело - а значит и мне приятно
это млять еще в школе проходят по истории древнего египта