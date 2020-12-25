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Ученые нашли в янтаре редкий древний цветок

Ученые нашли в янтаре редкий древний цветок (2 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:45
Сообщество : Наука
Метки: Янтарь   в мире   наука   находки   фото   цветок в янтаре   цветы   
353
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Ему может быть 100 млн лет!

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Метки: Янтарь   в мире   наука   находки   фото   цветок в янтаре   цветы   
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Kazanzaki Полчаса назад
Семян бы нашли, да таких чтоб всхожесть не утратили, спустя 100 млн. лет. Представляете, секвой каких-то сейчас высадить? А они как попрут с нынешними растениями конкурировать и менять радикально современный биос. Устроить день триффидов в реале.
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