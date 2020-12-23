Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

По сообщению Telegram-канала «112», 18 декабря уже не молодой, 39-летний уроженец Чечни отдыхал в ресторане на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. В какой-то момент он расслабился и, видимо, попутал берега - Терека и Москва реки, вследствие чего начал наезжать на обслуживающий персонал и гостей заведения. Горячему парню стало жарковато и он снял футболку и запустил ей в официанта. На этом, правда, стриптиз закончился и гражданин занялся делом - вдарил по светильнику и пошёл громить витрины.

В итоге на вызов администрации в заведение прибыл наряд полиции во главе с заместителем начальника отдела по охране общественного порядка подполковником Александром Гридневым. Силовикам с первой попытки не удалось успокоить прыткого уроженца гор, тогда в какой-то момент последнему удалось подскочить сзади к Гридневу, разговаривающему по телефону, и сбить ладонью с его головы уставной головной убор, который упав, покатился по полу. Что прежде всего, является оскорблением чести офицера. С этого момента шутки закончились и камеры по понятным причинам уже не показывали.