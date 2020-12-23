Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

Мужчина утомился гулять в московском ресторане и дабы внести в отдых некоторое разнообразие, устроил в заведении погром. А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции, разгорячённый от молодецкой удали гражданин, требуя продолжения банкета, отвесил последнему смачного леща. Подполковник, отвернувшись, разговаривал по телефону и такой подачи явно не ожидал, поэтому сразу не успел пресечь поползновение хама.
По сообщению Telegram-канала «112», 18 декабря уже не молодой, 39-летний уроженец Чечни отдыхал в ресторане на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. В какой-то момент он расслабился и, видимо, попутал берега - Терека и Москва реки, вследствие чего начал наезжать на обслуживающий персонал и гостей заведения. Горячему парню стало жарковато и он снял футболку и запустил ей в официанта. На этом, правда, стриптиз закончился и гражданин занялся делом - вдарил по светильнику и пошёл громить витрины.
В итоге на вызов администрации в заведение прибыл наряд полиции во главе с заместителем начальника отдела по охране общественного порядка подполковником Александром Гридневым. Силовикам с первой попытки не удалось успокоить прыткого уроженца гор, тогда в какой-то момент последнему удалось подскочить сзади к Гридневу, разговаривающему по телефону, и сбить ладонью с его головы уставной головной убор, который упав, покатился по полу. Что прежде всего, является оскорблением чести офицера. С этого момента шутки закончились и камеры по понятным причинам уже не показывали.
Теперь гражданину Ахяду Шумаеву за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ), если факт такового признает суд, будет определено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Всё. Тушите свет, сливайте воду!
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Прям вот подпол, зам начальника прибыл с нарядом? Прям подполковник по вызову! Что-то тут не так, ну ездят подполковники, да ещё зам начальники по вызову с нарядом на рядовую драку в кафешке... явно не вся информация представлена.
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во главе с заместителем начальника отдела по охране общественного порядка подполковником Александром Гридневым
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подполковнику не пришлось извиняться...