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Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео (1 фото)

Автор:
23 декабря 2020 00:47
Сообщество : Криминал
Метки: власти   криминал   москва   нападение   насилие   полицейский   представитель   чеченец   
730
1

Мужчина утомился гулять в московском ресторане и дабы внести в отдых некоторое разнообразие, устроил в заведении погром. А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции, разгорячённый от молодецкой удали гражданин, требуя продолжения банкета, отвесил последнему смачного леща. Подполковник, отвернувшись, разговаривал по телефону и такой подачи явно не ожидал, поэтому сразу не успел пресечь поползновение хама.

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Метки: власти   криминал   москва   нападение   насилие   полицейский   представитель   чеченец   
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7  комментариев
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Юрьевич Час назад
"А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции"

Прям вот подпол, зам начальника прибыл с нарядом? Прям подполковник по вызову! Что-то тут не так, ну ездят подполковники, да ещё зам начальники по вызову с нарядом на рядовую драку в кафешке... явно не вся информация представлена.
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631
Moon24 18 минут назад
В США такую обезьяну пристрелили бы на месте
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6k
Lev Asriev Полчаса назад
А приехал бы полковник, и ничего бы не случилось. Потому что " полковнику никто не впишеееет"
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7k
Михалыч 45 минут назад
Обезьяну из Джунглей можно вывезти, а вот джунгли из обезьяны...
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26k
Игорь Час назад
Весело, конечно! Но как бы
====
во главе с заместителем начальника отдела по охране общественного порядка подполковником Александром Гридневым
====
подполковнику не пришлось извиняться...
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