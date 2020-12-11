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В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку

В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку (13 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:27
Сообщество : Искусство
Метки: Дэниэль Поппер   в мире   интересно   искусство   красота   папоротник   скульптура   фото   
464
13
Эта инсталляция – новая работа мультидисциплинарного художника Дэниэля Поппера.
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Метки: Дэниэль Поппер   в мире   интересно   искусство   красота   папоротник   скульптура   фото   
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9  комментариев
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20k
Батончик с маком 56 минут назад
походу автор недавно прочитал "горящее сердце Данко"
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−40
Alisher Alisher 12 секунд назад
Супер спасибо
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600
Nane First NameLast 9 минут назад
А нигры скоро начнут сносить эту статую? Не может быть, чтобы статуя не оскорбила чьих-то чувств
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
"в своей крайней работе"....
----
Есть крайний случай и крайняя плоть...
Всё остальное = последний.
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9k
KOSTELLO 47 минут назад
Я художник, я так вижу
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10k
Денис 55 минут назад
трындец... тётка вся в трещинах, разрывающая себе грудную клетку у пендосов ассоциируется с процветанием? Покоем и комфортом?
Они реально там все долбанулись наглухо.
Вероятно фильмы из серии "Чужой" для творческой группы этого художника проходит в списке "Ненапряжные комедии" :)
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16
Alexander Час назад
Я не удивлюсь если у них появится памятник разорванному очку, так кто из нас деградирует???
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8
Анна 2 часа назад
Я уж грешным делом подумала, что это опять про ковид
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