В США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку

Эта инсталляция – новая работа мультидисциплинарного художника Дэниэля Поппера.
2020 год был действительно сложным. Если нам что-то сильно и нужно в этом году, так это надежда. И это именно то, что мультидисциплинарный художник Дэниел Поппер (Daniel Popper) предложил в своей крайней работе.
Известный своим безупречным сочетанием скульптуры и сценического дизайна на музыкальных фестивалях, Поппер построил постоянную общественную инсталляцию в Society Las Olas, жилом здании в Форт-Лодердейл, Флорида, США.
Созданная им скульптура под названием «Thrive» («Процветание») внешне представляет собой 9-метровую женщину, разрывающую свою грудь.
Красивая инсталляция весит фантастические 14 тонн и изготовлена из армированного стекловолокном бетона. Композиция также имеет туннель, покрытый папоротниками: обнажённая внутренняя часть груди женщины представляет собой туннель, приглашающий людей пройти сквозь зелёный интерьер, полный покоя и комфорта.
Созданная им скульптура под названием «Thrive» («Процветание») внешне представляет собой 9-метровую женщину, разрывающую свою грудь.
Красивая инсталляция весит фантастические 14 тонн и изготовлена из армированного стекловолокном бетона. Композиция также имеет туннель, покрытый папоротниками: обнажённая внутренняя часть груди женщины представляет собой туннель, приглашающий людей пройти сквозь зелёный интерьер, полный покоя и комфорта.
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Есть крайний случай и крайняя плоть...
Всё остальное = последний.
Они реально там все долбанулись наглухо.
Вероятно фильмы из серии "Чужой" для творческой группы этого художника проходит в списке "Ненапряжные комедии" :)