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Дом-памятник человеческой глупости и жадности

Дом-памятник человеческой глупости и жадности (8 фото)

Автор:
23 ноября 2020 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: дом   здание   москва   на берегу реки   особняк   памятник   фото   
2812
8
Это почти уникальное место, которое находится в Москве, на берегу Карамышевской набережной.
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Метки: дом   здание   москва   на берегу реки   особняк   памятник   фото   
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36k
Вепс Час назад
Дом частная собственность, по разрешению на строительство скорее всего тянутся судебные тяжбы ибо раз оно было выдано, значит земля под домом находится либо в частной собственности, либо в долгосрочной аренде. Просто так взять и отобрать не выйдет.
Для того чтобы сделать там что-то для детей точно так же нужно разрешение на строительство, а если его отобрать у владельца дома, а потом выдать муниципальным властям это будет смотреться, как минимум, как захват собственности. Единственное решение, на мой взгляд, это выкупить у владельца все права на землю и строение, если откажется продавать обязать снести здание и привести землю в соответствие с нормами водоохранной зоны. А это судебный процесс, который может тянутся хоть 10 хоть 20 лет. Если все нормы строительства были соблюдены, и нарушений никаких нет, то придраться будет не к чему, и будет этот дом так стоять пока владелец не продаст права на землю третьей стороне.
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12k
speaktr-st 6 минут назад
А у нас с 90-х в ленобласти недостроенные дворцы стоят. Хозяева, в основном, или убиты или сидят. И стоят 2-3-4х этажные особняки десятилетиями. Наследники то есть, но у них денег нет достраивать. А покупать недостроенные дома никто не торопится, ведь если у тебя есть деньги, то ты построишь себе дом по собственной планировке, а не по чужой.
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1k
Mellivora 8 минут назад
А вот там подписи чиновников под разрешениями стоят, их хоть как-то наказали?
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5k
Rus77 11 минут назад
Известный полярный исследователь Папанин очень гордился своей новой дачей. Он с удовольствием водил по ней высокопоставленных гостей:

- Вот тут итальянским камнем отделано, вот тут греческий мрамор, тут вот пихты из Крыма специально завезены.

Дача действительно была большая и богато отделанная. Для пущей важности полярник завел даже книгу отзывов, куда просил всех больших начальников черкануть словцо-другое. После визита самого Жданова и его хвалебного отзыва о даче, Папанин отправил приглашение Верховному.

Сталин с непроницаемой миной на лице осмотрел дачу, тепло поблагодарил хозяина за экскурсию и даже милостиво написал что-то в книге отзывов.

После отъезда гостей Папанин раскрыл книгу и в ужасе прочитал:

- За теплый прием спасибо. За отличный детский сад от страны еще большее спасибо! Товарищу Власику - к исполнению. И. Сталин.

Папанин немедленно начал названивать своему покровителю Жданову с просьбой заступиться. Но попытки Жданова встретили непонимание вождя:

- Не могу согласиться с Вами, товарищ Жданов. Пусть этот вопрос решит Политбюро. Это, конечно, мелочь, но очень важная, я бы сказал, мелочь.

На заседании товарищ Сталин горячо выступил с осуждением шкурничества Папанина:

- Товарищ Папанин - заслуженный человек! Смелый, отважный, преданный нашему делу исследователь севера! Правительство высоко оценило его экспедиции. Он был награжден Золотой звездой, ему предоставили государственную дачу для отдыха. Но оказывается ему этого недостаточно! Он отгрохал себе новую дачу и мрамор ему подавай заграничный, советский ему недостаточно хорош!

Сталин сделал паузу и обвел внимательным взглядом членов Политбюро:

- Конечно, нам не жалко для товарища Папанина и греческого мрамора, но что скажут наши рабочие, крестьяне? Разве для того мы делали революцию? Разве ради того, чтобы новые дворянчики строили себе родовые усадьбы за казенный счет? Нельзя драть сотню шкур с одной льдины!

Политбюро согласилось со Сталиным и замечательная дача была отдана под детский сад.
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25k
Fat Lynx 15 минут назад
"Ну так сделайте из него что-нибудь для детей. Кружки, спортивные секции, или еще что-то" - так сам же написал, что в водоохранной зоне нельзя! Или в "особых" случаях все-таки можно? Тогда почему нельзя тем, кто начал строить?
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14k
Пронька Грезной Fat Lynx 6 минут назад
Ну, какую-нибудь лодочную станцию или кружок юного водолаза, базу подводных лодок на гусеничном ходу, да мало ли. Их всегда рядом с речкой ставили и как-то без особых проблем. было бы желание. А тот, похоже, другой чиновник присмотрел себе участочек, и ждет, пока он отстоится, чтобы забрать его за копейки.
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5k
Сергей 19 минут назад
Да у нашего мЕра много чего считается незаконный даже то что делалось при СССР. Моему дедушке аж в 1986 году выдали место под гараж на выделенной под эо площадке. С полным оформлением всех документов (частная собственность как вы все понимаете тогда не практиковалась), ТУ на металлическое укрытие, членская книжка и.т.д. В 1993 приватизировали и оформили в собственность. Но пришел наш "горячелюбимый" мЕр и сказал что все не правильно и не законно. Горожи пустили под ковш (хотя даже решения суда не было) и на этом месте теперь возводится элитный жилой дом. Это я к чему, если бы этот домик и земля под ним приглянулся нынешней московской власти, снесли бы сразу без лишних разговоров. Ну и все прекрасно понимают что сей домик явно строил себе не участковый терапевт из местной поликлиники.
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844
Шурман 23 минуты назад
На правом берегу нельзя а на левом можно ? на фотках дома прямо у воды , или на левом берегу Московская власть заканчивается ?
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11k
Пумба Полчаса назад
У меня во дворе стоит детский садик. Двухэтажный. Закрыт с конца 80-х. Дверей-окон нет уже лет 30. Наркоманьё и малолетки-ауешники давно облюбовали строение. А городские власти руками разводят: увы, ничего поделать не можем, здание приватизировано еще в начале 90-х. Всё.
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163
ЯуЦуЧу 36 минут назад
все правильно. Дом скорее всего не достраивают по причине отставая коммуникаций. Разрешения не дают. Вот и тупик. На генераторах много не построишь
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1k
Александр 41 минуту назад
"Где это видано, что в водоохранной зоне можно дома частные строить?" Вся Волга застроена где можно и где нельзя.
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25k
Fat Lynx Александр 13 минут назад
Кубань как-то тоже...
https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/?l=sat&ll=38.953778,45.033121&utm_source=main_stripe_big&z=17https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/?l=sat&ll=38.953778,45.033121&utm_source=main_stripe_big&z=17
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−20
The 43 минуты назад
"У хозяев дома то все-все разрешения на строительство были. А это значит, что просто так отменить разрешение нельзя. Иначе придётся признать недееспособность коллег." - сразу видно космонавта..ну или гостя из перпендикулярной реальности..ночь длинных ковшей гуглится на раз-два..
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3k
Александр Зотов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Элек Мек Час назад
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