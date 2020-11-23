Дом-памятник человеческой глупости и жадности

Это почти уникальное место, которое находится в Москве, на берегу Карамышевской набережной.
В тихом районе, окружённый огромными многоквартирными домами, возвышается четырёхэтажный кирпичный особняк.
Построили его люди, которым по большому счёту было плевать на мнение окружающих. Присмотрели себе хорошее местечко, «занесли» чиновникам денег, а чиновники выдали разрешение на строительство в водоохранной зоне Москвы-реки. Сразу оговорюсь, это было при бывшем мере Лужкове.
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И стройка закипела. Дом рос быстро. Денег заказчиков строительства было много. Они почти закончили стройку. И история с этим домом так бы и закончилась, если бы в Москве не поменялась власть.
Новые чиновники, слегка опешили от такой наглости. Где это видано, что в водоохранной зоне можно дома частные строить? Непорядок! Нужно отозвать разрешение, а стройку заморозить.
Но не так всё просто. У хозяев дома то все-все разрешения на строительство были. А это значит, что просто так отменить разрешение нельзя. Иначе придётся признать недееспособность коллег.
А может, у хозяев дома денег на «стимуляцию процесса» попросту не хватило, запросили столько, что проще было оставить затею с почти готовым домом.
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Для того чтобы сделать там что-то для детей точно так же нужно разрешение на строительство, а если его отобрать у владельца дома, а потом выдать муниципальным властям это будет смотреться, как минимум, как захват собственности. Единственное решение, на мой взгляд, это выкупить у владельца все права на землю и строение, если откажется продавать обязать снести здание и привести землю в соответствие с нормами водоохранной зоны. А это судебный процесс, который может тянутся хоть 10 хоть 20 лет. Если все нормы строительства были соблюдены, и нарушений никаких нет, то придраться будет не к чему, и будет этот дом так стоять пока владелец не продаст права на землю третьей стороне.
- Вот тут итальянским камнем отделано, вот тут греческий мрамор, тут вот пихты из Крыма специально завезены.
Дача действительно была большая и богато отделанная. Для пущей важности полярник завел даже книгу отзывов, куда просил всех больших начальников черкануть словцо-другое. После визита самого Жданова и его хвалебного отзыва о даче, Папанин отправил приглашение Верховному.
Сталин с непроницаемой миной на лице осмотрел дачу, тепло поблагодарил хозяина за экскурсию и даже милостиво написал что-то в книге отзывов.
После отъезда гостей Папанин раскрыл книгу и в ужасе прочитал:
- За теплый прием спасибо. За отличный детский сад от страны еще большее спасибо! Товарищу Власику - к исполнению. И. Сталин.
Папанин немедленно начал названивать своему покровителю Жданову с просьбой заступиться. Но попытки Жданова встретили непонимание вождя:
- Не могу согласиться с Вами, товарищ Жданов. Пусть этот вопрос решит Политбюро. Это, конечно, мелочь, но очень важная, я бы сказал, мелочь.
На заседании товарищ Сталин горячо выступил с осуждением шкурничества Папанина:
- Товарищ Папанин - заслуженный человек! Смелый, отважный, преданный нашему делу исследователь севера! Правительство высоко оценило его экспедиции. Он был награжден Золотой звездой, ему предоставили государственную дачу для отдыха. Но оказывается ему этого недостаточно! Он отгрохал себе новую дачу и мрамор ему подавай заграничный, советский ему недостаточно хорош!
Сталин сделал паузу и обвел внимательным взглядом членов Политбюро:
- Конечно, нам не жалко для товарища Папанина и греческого мрамора, но что скажут наши рабочие, крестьяне? Разве для того мы делали революцию? Разве ради того, чтобы новые дворянчики строили себе родовые усадьбы за казенный счет? Нельзя драть сотню шкур с одной льдины!
Политбюро согласилось со Сталиным и замечательная дача была отдана под детский сад.
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