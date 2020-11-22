Апокалипсис на примере поп-культуры

Работы чешского художника Филипа Ходаса переносят нас в место, где счастливые образы популярных персонажей из мультфильмов и фильмов давно пришли в упадок и заброшены.
Поп-культура пытается продать нам образ радостного потребительства, счастья, веселья и бесконечного возбуждения, которые создают иллюзию того, что это может распространяться и длиться до бесконечности. Однако, ей не хватает понимания того, что эти образы, даже в самых оптимистичных сценариях, обязательно когда-нибудь увянут, отойдут на второй план или банально забудуться.
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