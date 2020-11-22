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Апокалипсис на примере поп-культуры

Апокалипсис на примере поп-культуры (9 фото)

Автор:
22 ноября 2020 08:58
Сообщество : Искусство
Метки: art   Филип Ходас   апокалипсис   искусство   поп-культура   фото   художник   
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Работы чешского художника Филипа Ходаса переносят нас в место, где счастливые образы популярных персонажей из мультфильмов и фильмов давно пришли в упадок и заброшены.
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Метки: art   Филип Ходас   апокалипсис   искусство   поп-культура   фото   художник   
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