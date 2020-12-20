В Петербурге ёлки украли у жителей и пересадили к церкви

Представители Церкви святого Николая заявили, что они ничего не могут сказать, а всё сделано по инициативе Администрации Приморского района.



Администрация Приморского района, в свою очередь, заявила, что не имеет к данному событию никакого отношения



Очевидно, что в ближайшие дни «концы» будут найдены, остаётся лишь вопрос, кто вернёт дворам на Шаврова былое благоустройство..