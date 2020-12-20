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В Петербурге ёлки украли у жителей и пересадили к церкви

В Петербурге ёлки украли у жителей и пересадили к церкви (4 фото)

Автор:
20 декабря 2020 11:38
Метки: беспредел   невероятное   петербург   церковь   
401
4
В Петербурге выкопали ёлки и пересадили их к церкви. Ёлки сажали жители 25 лет назад, согласия на пересадку никто не давал.
У домов по улице Шаврова неизвестные выкопали 25-летние ели и увезли в неизвестном направлении, сообщили местные жители 18 декабря.
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Метки: беспредел   невероятное   петербург   церковь   
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Vovka Час назад
ждем когда строительтво храмов выйдет на уровень три храма в час :)

ну и в каждом храме слева лавка где можно что-то купить
Про Спасителя, плети и торговцев слышали что нибудь?
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36k
Вепс 4 минуты назад
Собственно все просто. В случае если ели росли на придомовой территории, то данное происшествие можно квалифицировать по статье 158 УК РФ, "Кража", так как придомовая территория принадлежит собственникам квартир многоквартирного дома. (статья 36 п1. Жилищного кодекса РФ).
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8k
Кыся 16 минут назад
Вопрос знатокам - а 25-летние деревья разве можно пересаживать? Приживутся?
Ну а церковь как-то не по-христиански поступила. Даже если они и правда не знали, откуда ели, то могли бы просто их отдать, а не сваливать на администрацию.
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5k
vitenok 17 минут назад
Пис.дёжь. там неделю копали эти ёлки, вывеска висела, кто копает, кто решил, куда увозят. А самое главное, почему выкапывают. Там хрень какую то собрались строить, ёлки хотели сначала тупо срубить, потом решили выкопать, нашли спонсора, удовольствие не дешёвое.
Очередная навальщина.
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489
Обратная сторона Луны vitenok 41 секунду назад
А, то есть вместо сквера там ещё и торговый центр воткнут?
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12k
Владислав Грецов 17 минут назад
заявление в полицию...пусть поищут...
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8k
СПКиНР Полчаса назад
Вор на воре сидит и вором погоняет. До рвоты стремная история.
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6k
Алексей Полчаса назад
Уже просто откровенно нассали в глаза, а некоторым еще до сих пор непонятно нихера.
Когда "выбрали" беглова, основной вопрос был - КАК?
Неужели непонятно, что это не какой-то один двор? ТАк будет везде и со всеми. Где-то елки, где-то территорию, да много можно "хорошего" организовать стаду, которое даже уже и не мычит!
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563
фхранцуз Полчаса назад
скрепно
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12k
Совранский 40 минут назад
Где то еще 3 ищут(((
Где то еще 3 ищут(((
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1k
ALEX 45 минут назад
Ветеран сажал а чиновники украли.

Ссылка youtu.be
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9k
кира 49 минут назад
А как же заповедь "не укради"?
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489
Обратная сторона Луны кира Полчаса назад
Не воровство, а пожертвование. За жителей в храме бесплатно прочтут заупокойную если бурогозить не перестанут
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57k
Опиум для народа кира 10 минут назад
А заповедь дал тот,кто при входе в Иерусалим сам с подельниками сп"здил ослицу.
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4k
Sanar 53 минуты назад
Если отбросить юридический момент, зачем пересаживать ёлки зимой?
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489
Обратная сторона Луны Sanar Полчаса назад
Чтобы прижились
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1k
Афраний 57 минут назад
По первой части названия, думал что ёлки что-то украли у жителей.
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14k
dimitr Час назад
А кто должен давать согласие? Территория муниципальная, ёлки - тоже.
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Outcast dimitr Час назад
Это может быть и придомовая территория. Тогда у ТСЖ надо спрашивать.
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14k
dimitr Outcast 57 минут назад
Если 25 лет назад сажали - вряд ли. Старые ТСЖ/ЖСК очень не любят брать на себя заботы о территории.
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vecherka

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