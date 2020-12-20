В Петербурге ёлки украли у жителей и пересадили к церкви

В Петербурге выкопали ёлки и пересадили их к церкви. Ёлки сажали жители 25 лет назад, согласия на пересадку никто не давал.
У домов по улице Шаврова неизвестные выкопали 25-летние ели и увезли в неизвестном направлении, сообщили местные жители 18 декабря.
У домов по улице Шаврова неизвестные выкопали 25-летние ели и увезли в неизвестном направлении, сообщили местные жители 18 декабря.
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Озадаченные жители вышли на поиски и нашли их…. возле недавно построенного храма на Арцеуловской аллее.
Представители Церкви святого Николая заявили, что они ничего не могут сказать, а всё сделано по инициативе Администрации Приморского района.
Администрация Приморского района, в свою очередь, заявила, что не имеет к данному событию никакого отношения
Очевидно, что в ближайшие дни «концы» будут найдены, остаётся лишь вопрос, кто вернёт дворам на Шаврова былое благоустройство..
Администрация Приморского района, в свою очередь, заявила, что не имеет к данному событию никакого отношения
Очевидно, что в ближайшие дни «концы» будут найдены, остаётся лишь вопрос, кто вернёт дворам на Шаврова былое благоустройство..
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Метки: беспредел невероятное петербург церковь
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ну и в каждом храме слева лавка где можно что-то купить
Про Спасителя, плети и торговцев слышали что нибудь?
Ну а церковь как-то не по-христиански поступила. Даже если они и правда не знали, откуда ели, то могли бы просто их отдать, а не сваливать на администрацию.
Очередная навальщина.
Когда "выбрали" беглова, основной вопрос был - КАК?
Неужели непонятно, что это не какой-то один двор? ТАк будет везде и со всеми. Где-то елки, где-то территорию, да много можно "хорошего" организовать стаду, которое даже уже и не мычит!