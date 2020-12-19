"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления

Есть особый вид объявлений, которые развешивают в церкви. Нет, это не только просьбы выключить телефоны или не шуметь. Давайте посмотрим, какие послания оставляют работники. Во время просмотра этого поста чувства верующих не будут задеты, потому что эти надписи сделали сами служители церкви.
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