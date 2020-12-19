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"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления

"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления (16 фото)

Автор:
19 декабря 2020 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: бог   забавно   надписи в церкви   объяления   прикол   церковь   
1265
16
Есть особый вид объявлений, которые развешивают в церкви. Нет, это не только просьбы выключить телефоны или не шуметь. Давайте посмотрим, какие послания оставляют работники. Во время просмотра этого поста чувства верующих не будут задеты, потому что эти надписи сделали сами служители церкви.
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Метки: бог   забавно   надписи в церкви   объяления   прикол   церковь   
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Петр Час назад
"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления
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Борис Карабанов 49 минут назад
Одного не пойму - как немракобесы попадают в церковь? Неужели смешавшись с "тупым стадом верунов"? Ой, извиняюсь, это же церковники лезут везде со своими об'явлениями.
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Петр Час назад
"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления
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45k
Петр Час назад
"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления
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175
Andrey Час назад
"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления
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