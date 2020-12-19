"Требуются менеджеры по сбору подаяния": убойные церковные объявления

Есть особый вид объявлений, которые развешивают в церкви. Нет, это не только просьбы выключить телефоны или не шуметь. Давайте посмотрим, какие послания оставляют работники. Во время просмотра этого поста чувства верующих не будут задеты, потому что эти надписи сделали сами служители церкви.

0

1. Бог все видит 0 Источник:

×

2. Кукла Вуду где-то есть? 0 Источник:

3. Вакансия 0

4. Классика 0 Источник:

5. Для юных верующих 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Водонепроницаемые продолжат звонить? 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. А можно не деньгами, а добрым словом рассчитаться? 0 Источник:

10. Избирательные 0 Источник:

11. Бог против 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. Угроза 0 Источник: