Мушкетерская парковка: Михаил Боярский выставил железного коня на тротуар под своими окнами

Народного артиста России снова уличили в нарушении ПДД, его "Мерседес" сфотографировали на узком пешеходном пространстве у дома 31 на набережной Мойки.
Несколько раз за последний год очевидцы делились со СМИ и выкладывали в соцсетях фотосвидетельства рискованной парковки главного мушкетера страны. Где только не бросал свою черную иномарку Михаил Боярский! И на тротуаре, и на выделенной полосе для общественного транспорта, и даже на встречке...
В октябре 2019-го после общественного возмущения артиста дважды оштрафовали: "Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей", - сообщал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В октябре 2019-го после общественного возмущения артиста дважды оштрафовали: "Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей", - сообщал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
И вот опять: очевидец прислал фото, на котором "Мерседес" уютно расположился у самой стены дома, загородив всё отведенное пешеходам пространство. И обходить его придется по проезжей части набережной.
×
В феврале этого года Михаил Боярский тоже допустил нарушение ПДД, в очередной раз припарковав принадлежащий ему автомобиль марки Mercedes на 2-м Зимнем мосту в Санкт-Петербурге.
А до этого артиста не раз ловили на парковке в неположенных местах на Невском проспекте. Иногда даже на встречке - на полосе общественного транспорта, где ездят автобусы и троллейбусы. Однако дорожное разгильдяйство не помешало артисту снова стать членом общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, - уточняет Фонтанка.Ру. И главная версия неприкосновенности Д'Артаньяна на железном коне заключается в депутатском кресле его сына Сергея...
Справедливости ради вазон с туей и ментовская будка тротуар раньше захватили.— Десант либералов (@kuzhanov) November 24, 2020
А у вас есть свои творческие предложения?
Гаишникам необходимо выдать Боярскому специальный номер на котором будет выдавлено крылатое выражение Боярского: "Мне насрать на вас". pic.twitter.com/lxkST5OVEp— €☆𝕜σ𝕟ε𝕍☆€ (@nyk_konev) February 12, 2020
Понять и простить: год назад сын Боярского пожалел пожилого отца, припарковавшегося на встречке
1 октября 2019-го в соцсетях появились фото неправильно припаркованного авто, рядом с которым находился прославленный мушкетер всех времен и народов Михаил Боярский. На обвинения журналистов актер ответил весьма экспрессивно: "Да кто вы такие? Мне насрать на вас!" Сын нарушителя попросил не цепляться к своему отцу: дескать, папа старенький, ему ходить тяжело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как рабочий из Монреаля, прокладывавший асфальт, прославился на весь мир
- Народная дружина ГИБДД в деле
- Брат, наставник и друг: актёр Александр Боярский
- Понять и простить: сын Боярского пожалел пожилого отца, припарковавшегося на встречке
- Угнать за 60 секунд: как это выглядит в реальности
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
"Это ж Боярский!" - подумали петербуржцы.
"Канальи..." - подумал Боярский.
И головой об будку @бнулись?
Ну и кто чем не доволен? Условие "закон един для всех" выполнено. его оштрафовали. Ну если есть у человека деньги чтобы по 5к рублей каждый день платить за парковку, ну что ж теперь. Он эти деньги заработал, не украл, не ограбил...
"И вот опять: очевидец прислал фото, на котором "Мерседес" уютно расположился у самой стены дома, загородив всё отведенное пешеходам пространство. И обходить его придется по проезжей части набережной."
Загородил тротуар? А будка и горшок с кактусом не мешают проходу? Не? Требуйте тогда уж и эти препятствия убрать!
Ну если совсем по справедливости, ведь так?