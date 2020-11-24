Мушкетерская парковка: Михаил Боярский выставил железного коня на тротуар под своими окнами

Несколько раз за последний год очевидцы делились со СМИ и выкладывали в соцсетях фотосвидетельства рискованной парковки главного мушкетера страны. Где только не бросал свою черную иномарку Михаил Боярский! И на тротуаре, и на выделенной полосе для общественного транспорта, и даже на встречке...

В октябре 2019-го после общественного возмущения артиста дважды оштрафовали: "Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей", - сообщал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.