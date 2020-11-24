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Мушкетерская парковка: Михаил Боярский выставил железного коня на тротуар под своими окнами

Мушкетерская парковка: Михаил Боярский выставил железного коня на тротуар под своими окнами (9 фото)

Автор:
24 ноября 2020 22:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: автомобиль   боярский   мерседес   парковка   пдд   петербург   шоу бизнес   
4239
9
Народного артиста России снова уличили в нарушении ПДД, его "Мерседес" сфотографировали на узком пешеходном пространстве у дома 31 на набережной Мойки.
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Метки: автомобиль   боярский   мерседес   парковка   пдд   петербург   шоу бизнес   
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73  комментария
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94
Nitro 5 часов назад
Вот будут вам срочно нужны подвески, а он свободное парковочное место ищет - тогда по другому запоете!
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−71
vasya 57 секунд назад
кусок говна, шут сраный
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6k
Matthew Hopkins 24 минуты назад
Боярский вышел из своего Мерседеса и увидел петербуржцев.
"Это ж Боярский!" - подумали петербуржцы.
"Канальи..." - подумал Боярский.
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595
banzai 54 минуты назад
Интересно, а "фикус" , который тоже на тротуаре , типа, стоит , Боярский поставил?
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760
Opliut 54 минуты назад
Будка не мешает, горшок с флорой не мешает, а вот машина помешала. Машина уедет, а горшок с геранью и будка останутся на месте.
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163
Таня Тихонова (Макар) 58 минут назад
Сделайте, кто умеет, как он из окна на этого коня своего прыгает.
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21k
Slawa49 Час назад
плаааа)))))))))))) да у нас пол Калининграда таких мушкетеров!
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1k
Denkk Час назад
Когда уже этому старому педерасту начнут жечь его колымаги? Видно же, что старпёр оборзел.
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13k
Hairy. 2 часа назад
Доверенное рыло, оно такое..доверенное
Ссылка www.youtube.com
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Да че вы пристали к старому пердуну? Он сдохнет, возможно, в этом году... Проявите снисхождение к деменции.
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−46
nabaal 2 часа назад
Ну чё кинте ему банку с варением ! Утырки ...
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5k
SR 2 часа назад
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
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14k
Поручик 2 часа назад
"Три тысячи рублей?! Каналья!!!"
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"Очевидцы снова споткнулись о чёрный «Мерседес»"
И головой об будку @бнулись?
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19k
Юрьевич 3 часа назад
"В октябре 2019-го после общественного возмущения артиста дважды оштрафовали: "Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей", - сообщал представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."

Ну и кто чем не доволен? Условие "закон един для всех" выполнено. его оштрафовали. Ну если есть у человека деньги чтобы по 5к рублей каждый день платить за парковку, ну что ж теперь. Он эти деньги заработал, не украл, не ограбил...

"И вот опять: очевидец прислал фото, на котором "Мерседес" уютно расположился у самой стены дома, загородив всё отведенное пешеходам пространство. И обходить его придется по проезжей части набережной."

Загородил тротуар? А будка и горшок с кактусом не мешают проходу? Не? Требуйте тогда уж и эти препятствия убрать!

Ну если совсем по справедливости, ведь так?
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4k
Bhaal 3 часа назад
Рассказ о том, как из Д'Артаньяна превратиться в пи..ораса...
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11k
ЦСКА 3 часа назад
Короче, смысл такой: Мы все челядь, а Миша Боярский-Д,Артаньян!
Короче, смысл такой: Мы все челядь, а Миша Боярский-Д,Артаньян!
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14k
Сталкер 3 часа назад
Несколько раз штрафовали? Так этому д`артаньяну штраф – что слону дробина. Может, пора уже ему улицы поподметать с недельку хотя бы?
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903
Ясный Пень Сталкер 3 часа назад
Усами
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2k
Свирепый Бамбр Сталкер 2 часа назад
Нельзя, он инвалид на дожитии. Его только током можно.
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117
vova old 3 часа назад
ему можно он ДралТатьян, а вот стукачам нельзя, им даже дышать вообщемто нельзя, гадам
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274
Serg Dex 3 часа назад
Впереди горшок, сзади ларек, тротуар там условный какой-то и чё доколупались
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579k
XoCTeJI 3 часа назад
Да в Питере много так паркуются!ТАк сказать,тысяча и один черт)
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