И смех и грех: пост для атеистов и агностиков

Поймите правильно, данная публикация - не оскорбление чьих-то чувств. Сухая констатация фактов, попавшая в Ленты новостей СМИ и в объективы фотокамер. Вам тоже кажется, что здесь все как-то очень странно?
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13. Заметили, какие длинные уши у кошки?
Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Збаровская. А не то, что вы подумали. pic.twitter.com/uwbBiMnhes— Директор✖️Кладбища (@directklad) July 12, 2020
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отмажутся стандартными: на бога надейся а сам не плошай, растыкам бог не помогает, бог помогает а не делает за вас и т.д. и т.д.
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Да вы, батенька, еретик! Грех это - не плошать самому. Вы так дойдёте до идей, что мол и думать надо самому.
Гореть вам в гиене огненной.
То есть это как бы новость? В во что он вообще призывает верить? Не в то ли, что мы не видим?
Ах да, по теме. рпц это кормушка. Большая. Вкусная. Я бы сам в патриархи пошел. Вера не обязательна.
неверующие это верящие в отсутствие бога? атеизм тоже религия?
Блин...увидел эту фотку и мысленно пропел эту надпись низким голосом и в конце последнее слово затянул как положено...
Может мне пора уже креститься?
Хорошо, что не оскоплением.
это ювелирный магазин
Ве ра признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры... (с) из Вики.
Вы можете верить в Бога, Дьявола, Нибиру, Рептилойдов и даже непоколебимость Ньютоновской механики - это имеет к церкви посредственно значение.
Данная организация лишь служит коллектором догм в отношении к вере в определенное, свойственное данной церкви (христиане в божественность Иисуса, мусульмане в провидение Мухамеда, иудеи в приближеность к богу Моисея и так далее и тому подобное), естественно правила и догматы церкви приняты в угоду церкви, как в принципе и любой организации, играющей на чувствах и эмоциях людей.
А вера, неотъемлемая часть человеческой натуры, и не обязательно, что это вера в бога.
И те и другие, кормятся людскими слабостями.