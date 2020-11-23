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И смех и грех: пост для атеистов и агностиков

И смех и грех: пост для атеистов и агностиков (16 фото)

Автор:
23 ноября 2020 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: бог   прикол   рпц   смех   храм   церковь   юмор   
5271
16
Поймите правильно, данная публикация - не оскорбление чьих-то чувств. Сухая констатация фактов, попавшая в Ленты новостей СМИ и в объективы фотокамер. Вам тоже кажется, что здесь все как-то очень странно?
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Метки: бог   прикол   рпц   смех   храм   церковь   юмор   
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32  комментария
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3k
SSD Час назад
Нельзя такие посты делать!!! )))
Нельзя такие посты делать!!! )))
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25k
Aleksandr 3 минуты назад
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
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9k
ss 21 минуту назад
Ходя без маски, главный поп поступает как истинно верующий! Ибо кто-кто, а он уж точно знает, что как не вертись, а что бог задумал, то и исполнится. Верующие вообще парится не должны. У них ведь всё должно происходить по божьей воле.
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5k
Максим ss 13 минут назад
Верующие вообще парится не должны. У них ведь всё должно происходить по божьей воле.
отмажутся стандартными: на бога надейся а сам не плошай, растыкам бог не помогает, бог помогает а не делает за вас и т.д. и т.д.
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9k
ss Максим Минуту назад
"...на бога надейся а сам не плошай... "
-
Да вы, батенька, еретик! Грех это - не плошать самому. Вы так дойдёте до идей, что мол и думать надо самому.
Гореть вам в гиене огненной.
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12k
Роберт Шекли ss Минуту назад
Просто он знает, что в случае чего отрядят спецборт в лучшую клинику мира
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525
Aleksei Полчаса назад
Черти в рясах...
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9k
ss Полчаса назад
То есть это как бы новость? В во что он вообще призывает верить? Не в то ли, что мы не видим?


То есть это как бы новость? В во что он вообще призывает верить? Не в то ли, что мы не видим?
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3k
Taf Taffus Полчаса назад
Ну, за атеистов еще понятно, по при чем тут агностики? Так-то эти безголовые вообще верят во ВСЕ. В их системе координат есть и Яхве, и Макаронный Монстр, и Ктулу, и Барон Субота и Дьявол и черти и все виды рая и ада под каждого потребителя. То есть ангостики это такие упорыши, по сравннеию с которыми самые ортодоксальные религиозные фундаменталисты являются светочами прогресса мыслительного процесса. И да, агностики основная ресурсная база для сектанства всех видов и расцветок - от поклонения стоящим носкам до ваххабизма.
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9k
Антон Семёныч 38 минут назад
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
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9k
paranoid Антон Семёныч Полчаса назад
Зашел ради кота, он и правда шикарен :)
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18k
Nik 46 минут назад
Вера и религия - это две разные вещи...
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1k
Роман Бумеров 46 минут назад
Определенному слою населения необходимо во что-то верить. К сожалению, понимания того, что твой Бог с тобой и ему не нужны храмы/догматы/религии, нет. Религии начинали войны, жгли людей, отправляли людей на массовые убийства. Самое страшное в мире это религиозный фанатизм. Просто потому, что самое массовое.
Ах да, по теме. рпц это кормушка. Большая. Вкусная. Я бы сам в патриархи пошел. Вера не обязательна.
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6k
Джонатан Свифт Роман Бумеров 20 минут назад
Я вам больше скажу, те кто не верит в существование бога тоже верующие. Поскольку научного доказательства существования или отсутствия существования бога быть не может.
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5k
Максим Джонатан Свифт 11 минут назад
Я вам больше скажу, те кто не верит в существование бога тоже верующие.

неверующие это верящие в отсутствие бога? атеизм тоже религия?

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9k
Антон Семёныч 50 минут назад
Блин...увидел эту фотку и мысленно пропел эту надпись низким голосом и в конце последнее слово затянул как положено... Может мне пора уже креститься?

Блин...увидел эту фотку и мысленно пропел эту надпись низким голосом и в конце последнее слово затянул как положено...

Может мне пора уже креститься?
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3k
Евгений Час назад
Хорошо, что не оскоплением.


Хорошо, что не оскоплением.
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9k
Антон Семёныч Евгений 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Андрей Дядя Час назад
4. Черная пятница теперь и в церковных лавках

это ювелирный магазин
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9k
ss Андрей Дядя Полчаса назад
Нифига себе!... Так они теперь чёрные пятницы проводят и в своих ювелирных магазинах?!!
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4k
Александр Иванов Час назад
БРАВО!!! Читать всем!!!
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429
Алексей Час назад
Не, а почему у архиепископа должен быть другой пресс-секретарь? Намолил, а вы просто завидуете.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Очень часто РПЦ похожа на проститутку...
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4k
Александр Иванов Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Нет. Она ею и является.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Александр Иванов 51 минуту назад
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3k
KonstantinLeirov Час назад
Церковь к вере имеет посредственное отношение.
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12k
chichic1 KonstantinLeirov 42 минуты назад
Зато к деньгам прямое)
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3k
KonstantinLeirov chichic1 Полчаса назад
Бесспорно, для того и создавалась)
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9k
ss KonstantinLeirov Полчаса назад
Прекратите повторять эту мантру из раза в раз! Вера - это прямой продукт церкви. Её подогреваемый и её же насаждаемый.
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3k
KonstantinLeirov ss 43 секунды назад
Причем здесь мантра?)) Что-то из индийского, да?)
Ве ра признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры... (с) из Вики.
Вы можете верить в Бога, Дьявола, Нибиру, Рептилойдов и даже непоколебимость Ньютоновской механики - это имеет к церкви посредственно значение.
Данная организация лишь служит коллектором догм в отношении к вере в определенное, свойственное данной церкви (христиане в божественность Иисуса, мусульмане в провидение Мухамеда, иудеи в приближеность к богу Моисея и так далее и тому подобное), естественно правила и догматы церкви приняты в угоду церкви, как в принципе и любой организации, играющей на чувствах и эмоциях людей.
А вера, неотъемлемая часть человеческой натуры, и не обязательно, что это вера в бога.
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19k
Mike Miller KonstantinLeirov Секунду назад
Церковь к вере имеет такое же прямое отношение, как и МММ к надежде.
И те и другие, кормятся людскими слабостями.
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Stan from Russia

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