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За Алёнкой выстроилась очередь

За Алёнкой выстроилась очередь (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 14:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360   Нововоронеж   Скульптуры   алёнка   аукционы   демонтаж   торги   
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Скульптура Алёнки буквально за сутки стала всемирно известной. Но появилась новость о том, что неофициальный символ 2020 года демонтировали. А ведь это не конец истории!

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Метки: 360   Нововоронеж   Скульптуры   алёнка   аукционы   демонтаж   торги   
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1k
Александр Час назад
За Алёнкой выстроилась очередь
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13k
Ser 9 минут назад
За Алёнкой выстроилась очередь
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9k
Сергей 18 минут назад
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6k
amrita 24 минуты назад
.......... девушку, которую изнасиловали и избили....???
Архитектор Александр Шилин именно это и сделал с девушкой.
а мы... хотим КРАСОТУ.... а не ХИМЕРУ.
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69
Алекс Масл Полчаса назад
Изначальный вариант.
Изначальный вариант.
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7k
Андрей Ма-С 45 минут назад
скоро локти будут кусать из местного населения кто ратовал за то что бы этот памятник убрали))
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41k
Инопланетянин Час назад
Ссылка www.youtube.com
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248
Миша Час назад
Продайте Жирику, ему нужнее!
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4k
Александр Иванов Час назад
Я по заголовку подумал, что очередь из желающих убрать подобные "творения" из других городов. Хотел предложить снести церетелевского Дядю Стёпу с Ленинградской в Самаре. "Жуткое зрелище. Душераздирающее зрелище..."
Я по заголовку подумал, что очередь из желающих убрать подобные "творения" из других городов. Хотел предложить снести церетелевского Дядю Стёпу с Ленинградской в Самаре. "Жуткое зрелище. Душераздирающее зрелище..."
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4k
Vadim 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
kaboza 2 часа назад
Созидатель Аленки походу тестил паленку
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Изнасиловали и избили? Не знал этих подробностей. С первого взгляда увидел трансвестита с базедовой болезнью))
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37k
Андрей Бертон 2 часа назад
Он художник, он так видит))
Он художник, он так видит))
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6k
BenderRodriguez Андрей Бертон 41 минуту назад
Ну вот здесь кстати, практически, фотографическая точность.
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31k
Опаньки 2 часа назад
на елену летучую похожа
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Не мешает проверить автора скульптуры, на предмет психического здоровья.
Этож ни в какие рамки, честное слово....
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Один я не понимаю почему скульптуры делает архитектор?
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219
Alexander 2 часа назад
Такая скульптура должна стоять где нибудь в психбольнице,чтобы излечить больных, ведь говорят - КОЛ КОЛОМ ВЫШИБАЮТ)
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31k
Опаньки Alexander 2 часа назад
вообще то, клин клином....
кол... это что то из средних веков
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219
Alexander Опаньки 2 часа назад
Смысл один, инструмент разный
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189
Борис Alexander Час назад
Изгонять бесов посредством данного инструмента? Защитники животных считают это негуманно по отношению к бесам...
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1k
zenon 2 часа назад
Если творец её подправит, то её опять изнасилуют. Возможно первым будет сам творец. Он родственник того грека, который сваял красотку, влюбился в неё и боги её оживили. Как она несчастная наплакалась.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Иванка клёвая.
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31k
Опаньки Yasen_Perec 2 часа назад
Салтыкова клевая
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−34
андре 3 часа назад
а мне она нравится. чем то мать плутина напоминает.
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10k
Serg2001 3 часа назад
Это ж до какой степени должно быть не хрен делать Жириновскому и прочим накануне нового года, чтобы такой хнёй заниматься...
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2k
Свирепый Бамбр Serg2001 3 часа назад
А чем еще должен заниматься пенсионер с деменцией?
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10k
Serg2001 Свирепый Бамбр 3 часа назад
Как?!!! А разве может пенсионер с деменцией быть депутатом и управлять страной?... Да не в жисть!... Чай не брежневские времена!... )
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2k
Vladimir Taranovich Serg2001 2 часа назад
думаете всё-таки это он управляет. Сука! Я так и знал!
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7k
Агент Безопасной Национальности Свирепый Бамбр 2 часа назад
Быть кандидатом в президенты на выборах в США
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