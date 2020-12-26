За Алёнкой выстроилась очередь

Скульптура Алёнки буквально за сутки стала всемирно известной. Но появилась новость о том, что неофициальный символ 2020 года демонтировали. А ведь это не конец истории!
Оказывается, нашлось много желающих приобрести эту «красотку», причём не только из России. Но сначала поговорим о русских претендентах. Так Владимир Жириновский считает, что "женщины – не куклы, у них бывает разная внешность, и они не обязаны соответствовать "стандартам красоты" и нравиться каждому". По этому он готов дать приют Алёнке на одном из партийных объектов.
Продюсер Андрей Разин уверен, что скульптура должна стоять в парке Победы в Ставрополе
Представители курской компании ООО «Интермет», специализирующаяся на поставках металлопроката хотели бы видеть Алёнку рядом со своим офисом. Ресторатор из Воронежа Николай Шалыгин готов заплатить за "железную деву" 1 млн рублей. Алёнку готовы забрать и в Курск, в местный парк железных монстров .
Замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков насчитал уже 50 претендентов на Алёнку. Причём он не отрицает, что возможно после Нового года можно провести аукцион. Ведь если верить слухам, то на Алёнку заглядывается и дочь Дональда Трампа, Иванка.
Архитектор Александр Шилин, создатель сего "шедевра", против торгов своим детищем. На критику о внешности девушки заявил, что она изначально не планировалась как красотка. По его словам, ничего симпатичного в лице девушки, которую изнасиловали и избили, быть не может. Но если ему доплатят, то творец готов подправить облик Алёнки и сделать из нее красавицу.
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Метки: 360 Нововоронеж Скульптуры алёнка аукционы демонтаж торги
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Архитектор Александр Шилин именно это и сделал с девушкой.
а мы... хотим КРАСОТУ.... а не ХИМЕРУ.
Этож ни в какие рамки, честное слово....
кол... это что то из средних веков