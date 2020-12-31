Современные Дуремары признаются в любви к своим домашним пиявочкам

В последнее время появилась интересная мода держать дома гигантских пиявок в качестве питомцев. Владельцы таких "домашних животных" с удовольствием делятся в соцсетях опытом и рассказывают о том, как часто следует кормить черных кровососов. И даже утверждают, что у каждой пиявки - свой характер, прямо как у кошки или собаки!
Речь идет о крупных пиявках, таких как Hirudinaria manillensis (буйволиная пиявка). Родом она из Юго-Восточной Азии и может вырасти до 60 см в длину.
Владельцы пиявок делятся фотографиями и историями об этих экзотических существах в Интернете, используя специальные хэштеги, такие как #petleeches и #leechesofinstagram.
Владельцы пиявок делятся фотографиями и историями об этих экзотических существах в Интернете, используя специальные хэштеги, такие как #petleeches и #leechesofinstagram.
Обеденный фуршет
"Эта обжора так насытилась, что не могла удержаться, поэтому мне пришлось ее поддерживать", - написала одна из любительниц покормить пиявку своей кровью.
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"Время обеда (обед - это я)"
Заводчики рекомендуют кормить животных каждые три-шесть месяцев, хотя у некоторых видов между кормлениями может пройти и целый год.
Буйволиные пиявки - одни из из самых крупных среди 600 известных видов пиявок и могут выпить крови в десять раз больше своего веса за одно кормление.
Ариан Хомджани, терапевт из Сан-Франциско, держит дома четырех буйволиных пиявок и кормит их раз в месяц. "Как только они начинают есть, вы даже не чувствуете этого, - говорит он. - У каждого из моих "детей" - Лаэры, Лийдры, Ликры и Ларса - свой характер и своя индивидуальность. От кошки или собаки они отличаются только тем, что питаются исключительно кровью".
По его словам, пиявок не следует бояться. "Люди боятся только того, чего не понимают", - уверен Хомджани.
Ариан Хомджани, терапевт из Сан-Франциско, держит дома четырех буйволиных пиявок и кормит их раз в месяц. "Как только они начинают есть, вы даже не чувствуете этого, - говорит он. - У каждого из моих "детей" - Лаэры, Лийдры, Ликры и Ларса - свой характер и своя индивидуальность. От кошки или собаки они отличаются только тем, что питаются исключительно кровью".
По его словам, пиявок не следует бояться. "Люди боятся только того, чего не понимают", - уверен Хомджани.
Буйволиные пиявки - гермафродиты, и взаимное оплодотворение возможно, если они спариваются лицом к лицу.
Хотя содержание их в качестве домашних животных является относительно новой тенденцией, пиявки использовались в медицине на протяжении тысячелетий, начиная с времен Древнего Египта.
В прошлом врачи считали, что "кровопускание" - использование паразитов для высасывания "лишней" крови из пациентов - очистит организм.
Пиявок применяли для лечения ряда заболеваний, включая фурункулы, кисты, зубные боли, головные боли, заболевания глаз и даже психические заболевания. Для лечения тонзиллита пиявку привязывали к нити и опускали в горло пациента до тех пор, пока она не прикрепилась к опухшим железам.
Лечебных пиявок используют и сегодня, но гораздо реже и только для определенных случаев. Слюна пиявки содержит антикоагулянт, который может помочь предотвратить закупорку вен кровью после операций по прикреплению, пересадки кожи и реконструктивных операций.
Некоторые люди утверждают, что пиявки также могут помочь при проблемах с кровообращением, артрите и даже улучшить цвет лица.
Пиявок применяли для лечения ряда заболеваний, включая фурункулы, кисты, зубные боли, головные боли, заболевания глаз и даже психические заболевания. Для лечения тонзиллита пиявку привязывали к нити и опускали в горло пациента до тех пор, пока она не прикрепилась к опухшим железам.
Лечебных пиявок используют и сегодня, но гораздо реже и только для определенных случаев. Слюна пиявки содержит антикоагулянт, который может помочь предотвратить закупорку вен кровью после операций по прикреплению, пересадки кожи и реконструктивных операций.
Некоторые люди утверждают, что пиявки также могут помочь при проблемах с кровообращением, артрите и даже улучшить цвет лица.
Впечатлительным - не смотреть!
Видео: мужчина кормит своего питомца - гигантскую пиявку - собственной кровью
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нас пол страны кормит своих пиявочек :)