Современные Дуремары признаются в любви к своим домашним пиявочкам

Буйволиные пиявки - одни из из самых крупных среди 600 известных видов пиявок и могут выпить крови в десять раз больше своего веса за одно кормление.



Ариан Хомджани, терапевт из Сан-Франциско, держит дома четырех буйволиных пиявок и кормит их раз в месяц. "Как только они начинают есть, вы даже не чувствуете этого, - говорит он. - У каждого из моих "детей" - Лаэры, Лийдры, Ликры и Ларса - свой характер и своя индивидуальность. От кошки или собаки они отличаются только тем, что питаются исключительно кровью".



По его словам, пиявок не следует бояться. "Люди боятся только того, чего не понимают", - уверен Хомджани.