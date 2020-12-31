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Современные Дуремары признаются в любви к своим домашним пиявочкам

Современные Дуремары признаются в любви к своим домашним пиявочкам (9 фото)

Автор:
31 декабря 2020 11:22
Сообщество : Животные
Метки: бррррррр   видео   заводчик   и такое бывает   кровососы   ну и ну   пиявки   соцсети   
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В последнее время появилась интересная мода держать дома гигантских пиявок в качестве питомцев. Владельцы таких "домашних животных" с удовольствием делятся в соцсетях опытом и рассказывают о том, как часто следует кормить черных кровососов. И даже утверждают, что у каждой пиявки - свой характер, прямо как у кошки или собаки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бррррррр   видео   заводчик   и такое бывает   кровососы   ну и ну   пиявки   соцсети   
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Современные Дуремары признаются в любви к своим домашним пиявочкам
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7k
costa 10 минут назад
Не суди да не судим будешь.
У нас пол страны кормит своих пиявочек :)
Не суди да не судим будешь. У нас пол страны кормит своих пиявочек :)
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